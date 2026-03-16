LPG தட்டுபாடு இனி இருக்காது... இன்று வரும் ஷிவாலிக் கப்பல் - நாட்டுக்கே நல்ல செய்தி

LPG Shortage, Shivalik LPG Carrier Arrival: LPG தட்டுபாடு நிலவி வரும் வேளையில், இந்திய மக்களுக்கு நிம்மதியை அளிக்கும் வகையில், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடந்து LPG கப்பல் ஒன்று, மும்பையை இன்று வந்தடைகிறது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 16, 2026, 02:19 PM IST
  • இதில் 45 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் LPG உள்ளது.
  • இதனால், தட்டுபாடு குறையும் என தகவல்.
  • இன்னொரு கப்பலும் வந்துகொண்டிருக்கிறது.

LPG Shortage, Shivalik LPG Carrier Arrival: ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா போர் காரணமாக LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு கடுமையாக உள்ளது. வீட்டு உபயோக சிலிண்டருக்கு இதுவரை எந்த பிரச்னையும் இல்லை என மத்திய அரசு தெரிவித்திருக்கும் நிலையில், வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர் மட்டும் கடும் தட்டுப்பாட்டை சந்தித்துள்ளது.

கள்ளச்சந்தையில் வணிக சிலிண்டர்

இதனால், உணவகங்கள், டீக்கடைகள் உள்ளிட்டவை மூடப்படும் சூழல் உருவாகி உள்ளது. பல உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் எண்ணிக்கையும், அளவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. சில உணவகங்களில் உணவின் விலையும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் மற்றும் முதியோர் விடுதிகளிலும் சமைப்பதற்கு கடும் சிரமமான சூழல் உருவாகி உள்ளது. 

குறிப்பாக, வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர்கள் கள்ள சந்தையில் அதிகளவில் விற்பனை செய்யப்படுவதாக குற்றஞ்சாட்டப்படுகின்றனர். சென்னையில் கள்ளச்சந்தையில் வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர்கள் சுமார் ரூ.5000 வரை விற்பனை செய்யப்படுவதாக குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது. வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர்களின் தட்டுபாடு நீடிப்பதால் பெரும் பதற்றம் நிலவுகிறது.

இன்று மும்பை வரும் ஷிவாலிக் கப்பல்

இந்நிலையில், இந்திய மக்களுக்கு நிம்மதியை அளிக்கும் வகையில், தற்போதைய LPG சிலிண்டர் தட்டுபாட்டில் இருந்து நிவாரணம் பெறும் வகையில், நல்ல செய்தி ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. LPG கப்பலான ஷிவாலிக், சுமார் 45 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் LPG இன்று இந்தியா வந்தடைகிறது. India Today வெளியிட்ட தகவலின்படி, இந்த LPG கப்பல் குஜராத் முந்த்ரா துறைமுகத்தை இன்று மதியம் வந்தடைகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஈரான் - அமெரிக்கா போரின் காரணமாக, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் சிக்கியிருந்த இந்த ஷிவாலிக் கப்பல், ஈரான் கொடுத்த அனுமதியை தொடர்ந்து இந்தியாவை நோக்கி புறப்பட்டது. இந்தியாவின் மொத்தம் 2 கப்பல்களுக்கு பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பின் ஈரான் அனுமதி அளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியா வரும் முதல் கப்பல்

இன்று குஜராத்தின் முந்த்ரா துறைமுகத்திற்கு ஷிவாலிக் கப்பல் வருகை தருவதன் மூலம் நாட்டில் நிலவும் LPG தட்டுபாடு குறையும் என அதிகாரிகள் தரப்பில் தகவல்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றனர். ஈரான் - அமெரிக்கா போரை தொடர்ந்து, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடந்து வரும் இரண்டு கப்பல்களில், ஷிவாலிக் முதல் கப்பலாகும்.

ஷிவாலிக் கப்பல் உள்பட இரண்டு கப்பல்கள் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்க ஈரான் அனுமதித்ததற்கு, இந்தியா ஈடாக எந்த சலுகையும் வழங்கவில்லை என வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார். Financial Times செய்தி தளத்திற்கு அளித்த பேட்டியின்போது ஜெய்சங்கர், "இது பரிமாற்ற பிரச்னை அல்ல" என்றார். இந்திய LPG கப்பல்களின் சமீபத்திய இயக்கம் எந்தவொரு ஒப்பந்தத்தையும் வழங்குவதற்குப் பதிலாக தூதரக பேச்சுவார்த்தைகளின் விளைவாகும் என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது. பதற்றங்கள் அதிகரித்ததில் இருந்து, ஈரானிய அமைச்சர் அப்பாஸ் அரக்சியுடன் நான்கு முறை பேசியதாகவும் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார். பிரச்னையை தீர்க்க அமைதி பேச்சுவார்த்தை தான் சிறந்த வழி என்று இந்தியா உறுதியாக நம்புகிறது என்றும் நாட்டின் நிலைப்பாட்டை ஜெய்சங்கர் விளக்கினார்.  

கடந்த வாரம் வந்த கப்பல் 

முன்னதாக, சௌதி அரேபியாவின் ராஸ் தனுரா துறைமுகத்தில் இருந்து கச்சா எண்ணெய்யை ஏற்றிச் சென்ற லைபீரிய நாட்டின் கொடியுடன் வந்த கப்பல், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடந்து மும்பை துறைமுகத்தை கடந்த வாரம் வந்தடைந்தது. மும்பை துறைமுகம் இதனை உறுதிசெய்த நிலையில், இந்த ஷென்லாங் சூயஸ்மாக்ஸ் எண்ணெய் கப்பல், இந்தியர் ஒருவரின் தலைமையில் இயக்கப்பட்டதாகும். 

கேப்டன் மட்டுமே இந்தியர், மற்ற அனைவருமே இந்தியர்கள் இல்லை. இந்தியர்கள், பாகிஸ்தானியர்கள், பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டினர் அந்த கப்பலில் பயணித்தனர். சுமார் 1,35,335 மெட்ரிக் டன் கச்சா எண்ணெய்யை ஏற்றி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. சௌதி அரேபியாவில் இருந்து மார்ச் 1ஆம் தேதி புறப்பட்டு, மார்ச் 12ஆம் தேதி அன்று மும்பையை வந்தடைந்தது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

