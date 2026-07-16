Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /E20 பெட்ரோல் போடுறீங்களா? உங்க கார் இன்ஜின் காலி.. மாருதிக்கு நீதிமன்றம் கொடுத்த மரண அடி

E20 பெட்ரோல் போடுறீங்களா? உங்க கார் இன்ஜின் காலி.. மாருதிக்கு நீதிமன்றம் கொடுத்த மரண அடி

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூரைச் சேர்ந்த மருத்துவர் ஒருவர் வாங்கிய Maruti Suzuki Grand Vitara கார், E20 பெட்ரோல் பயன்படுத்திய பின்னர் மீண்டும் மீண்டும் செயலிழந்ததாக புகார் அளித்தார். இதனை விசாரித்த நுகர்வோர் ஆணையம், வாடிக்கையாளருக்கு 45 நாட்களுக்குள் புதிய கார் வழங்க வேண்டும் அல்லது ரூ.20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தொகையை இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 16, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:56 PM IST
E20 பெட்ரோல் போடுறீங்களா? உங்க கார் இன்ஜின் காலி.. மாருதிக்கு நீதிமன்றம் கொடுத்த மரண அடி
Image Credit: AI Generated | Can E20 Fuel Damage Your Car? This Court Verdict Sparks Fresh DebateSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
5.9 ரிக்டர் நிலநடுக்கம்... நியூசிலாந்தில் பயங்கர மக்கள் அலறி ஓட்டம்! என்ன நடந்தது?
New Zealand58 min ago
2
ISRO1 hr ago
3
Mayor Priya1 hr ago
4
TN Govt1 hr ago
5
Sonam Wangchuk1 hr ago