/E20 பெட்ரோல் போடுறீங்களா? உங்க கார் இன்ஜின் காலி.. மாருதிக்கு நீதிமன்றம் கொடுத்த மரண அடி

ராய்ப்பூர் (சத்தீஸ்கர்): E20 பெட்ரோல் காரணமாக கார் பழுதாகியதாக புகார் அளித்த வாடிக்கையாளருக்கு அதே மாடலில் புதிய கார் வழங்க வேண்டும் என்று மாருதி சுசுகி நிறுவனத்திற்கு மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த தீர்ப்பு, E20 எரிபொருள் தொடர்பாக நாடு முழுவதும் நடைபெற்று வரும் விவாதத்திற்கு புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இன்றைய காலகட்டத்தில் E20 (20% எத்தனால் கலந்த பெட்ரோல்) பயன்பாடு குறித்து வாகன ஓட்டிகள் மத்தியில் பல விவாதங்கள் எழுந்து வருகின்றன. E20 பெட்ரோலால் காரின் மைலேஜ் குறைகிறதா, இன்ஜின் மற்றும் ஃபியூயல் பம்ப் (Fuel Pump) பழுதடைகிறதா என்ற கவலை உங்களுக்கு இருந்தால், சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூர் மாவட்ட நுகர்வோர் நீதிமன்றம் அளித்துள்ள இந்த தீர்ப்பு கார் உரிமையாளர்களுக்கு பெரும் நிம்மதியையும், கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையையும் கொடுத்துள்ளது.
வாடிக்கையாளரின் புகாரை விசாரித்த ராய்ப்பூர் நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம், பிரபல கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான மாருதி சுசூகி (Maruti Suzuki) இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு அதிரடி உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளருக்கு 45 நாட்களுக்குள் அதே மாடலின் புதிய E20 ஃபியூயல் காரை வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஒருவேளை நிறுவனம் புதிய காரை வழங்கத் தவறினால், காரின் அசல் விலை ₹18,29,000, ஆர்டிஓ (RTO) கட்டணம் ₹1,86,850 மற்றும் காப்பீட்டு பிரீமியம் (Insurance Premium) ₹36,644 ஆகியவற்றைச் சேர்த்து மொத்தம் ₹20,52,494 தொகையை வாடிக்கையாளருக்குத் திருப்பித் தர வேண்டும். இத்துடன் மன உளைச்சலுக்கு இழப்பீடாக ₹1 லட்சம் மற்றும் வழக்கு செலவுக்காக ₹10,000 வழங்கவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூரைச் சேர்ந்த மருத்துவர் பிரேம்ராஜ் தேவதா என்பவர், கடந்த ஜூன் 2024-இல் மாருதி நிறுவனத்தின் 'கிராண்ட் விட்டாரா ஸ்ட்ராங் ஹைப்ரிட் ஜெட் பிளஸ்' (Grand Vitara Strong Hybrid Zeta Plus) எஸ்யூவி காரை வாங்கியுள்ளார். இந்த கார் ஜனவரி 2023-இல் தயாரிக்கப்பட்டது.
காரை வாங்கிய சில நாட்களிலேயே, ஒரு நாள் மாலை திடீரென கார் நடுவழியில் நின்றுபோனது. காரை நிறுவனத்தின் சர்வீஸ் சென்டருக்கு கொண்டு சென்றபோது, பெட்ரோலில் கலப்படம் இருப்பதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. இதே பிரச்சனை மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்துள்ளது.
இதையடுத்து டாக்டர் தேவதா அரசு ஆய்வகத்தில் காரின் பெட்ரோலை பரிசோதனை செய்தார். அப்போது காரின் ஃபியூயல் டேங்க்கில் வெள்ளை நிறத்தில் தயிர் போன்ற படிவம் படிந்திருப்பது தெரியவந்தது. அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, பெட்ரோலில் கலக்கப்பட்டிருந்த 'எத்தனால்' தான்.
ஆய்வக அறிக்கையின் அடிப்படையில் டாக்டர் தேவதா டீலர்ஷிப்பை அணுகியபோது, அவர்கள் பொறுப்பேற்க மறுத்துள்ளனர். பெட்ரோலில் உள்ள எத்தனால் காரணமாகவே இந்த கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளது என்றும், இதற்கு நிறுவனம் பொறுப்பல்ல என்றும் கூறியுள்ளனர்.
ஆனால், கார் வாங்கும் போது இந்த இன்ஜின் E20 பெட்ரோலுக்கு முழுமையாக உகந்தது அல்ல என்ற விபரத்தை தன்னிடம் டீலர் தரப்பு கூறவில்லை என்று டாக்டர் தேவதா குற்றம் சாட்டுகிறார். ஒருவேளை கார் E20 எரிபொருளுக்கு ஏற்றவாறு தயாரிக்கப்படவில்லை என்றாலோ அல்லது அதை பயன்படுத்தும் போது ஏதேனும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றாலோ, அந்த விபரங்களை கார் விற்கும் போதே தெளிவுபடுத்தியிருக்க வேண்டும் என்பது அவரது வாதம். இதனால் அவர் நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தை நாடினார்.
இந்தியாவில் 2023 முதல் தயாரிக்கப்படும் அனைத்து கார்களும் E20 எரிபொருளுக்கு ஏற்றவாறு தயாரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது விதிமுறை. அந்த வகையில் ஜனவரி 2023-இல் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த காரும் அதற்கு இணங்க இருந்திருக்க வேண்டும்.
இந்த வழக்கில் கார் டீலரான Nexa (Magneto, Ski Automobiles) மற்றும் மாருதி சுசூகி நிறுவனம் ஆகியவை எதிர் மனுதாரர்களாக சேர்க்கப்பட்டன. அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் பரிசீலித்த நுகர்வோர் நீதிமன்றம், புகார்தாரர் வாங்கிய வாகனத்தின் இன்ஜின் 20 சதவீத எத்தனால் கலந்த E20 எரிபொருளில் முழுமையாக செயல்பட ஏற்றதாக இல்லை என்று குறிப்பிட்டது.
"டாக்டர் பிரேம்ராஜ் தேவதா வாங்கிய காரின் இன்ஜின் 20% எத்தனால் கலந்த பெட்ரோலில் இயங்குவதற்கு உகந்ததாக இல்லை. பாதிக்கப்பட்ட நபர் பலமுறை பெட்ரோல் டேங்க்கை சுத்தம் செய்து, புதிய பெட்ரோல் ஊற்றி காரை இயக்க முயன்றும் கார் தொடர்ந்து பழுதாகி நின்றுள்ளது.
ஒரு காரை தயாரிப்பவரோ அல்லது விற்பனையாளரோ, நுகர்வோருக்கு அந்த காரின் எரிபொருள் மற்றும் அதன் பயன்பாடு சார்ந்த முக்கிய விபரங்களை தெளிவுபடுத்தத் தவறினால், பின்னர் அதன் காரணமாக ஏற்படும் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளுக்கு அவர்களே பொறுப்பு. இது சேவைக் குறைபாடாகவே (Deficiency in Service) கருதப்படும் என நுகர்வோர் ஆணையம் கூறியது.
மறுபுறம், கார் டீலர் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பதிலில், காரில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைக்கு பெட்ரோலின் தரமே காரணம் என்றும், ஒவ்வொரு முறையும் டேங்க் சுத்தம் செய்யப்பட்ட போதும் பெட்ரோலில் குறைபாடு இருந்தது கண்டறியப்பட்டது என்றும் கூறப்பட்டது. காரில் ஏற்பட்ட கோளாறு வெளிப்புற காரணிகளால் (External Factors) ஏற்பட்டதால், இது வாரண்டி (Warranty) வரம்பிற்குள் வராது என்றும் அவர்கள் வாதிட்டனர்.
தற்போது நாடு முழுவதும் E20 பெட்ரோல் பயன்பாட்டால் 2023-க்கு முன் தயாரிக்கப்பட்ட பழைய கார்களில் மைலேஜ் குறைவதோடு, இன்ஜின் பாகங்கள் பழுதடைவதாகவும் பரவலான விவாதங்கள் எழுந்து வருகின்றன.
அரசு தரப்பில் மைலேஜ் சற்று குறையலாம் என்பதை ஒப்புக்கொண்டாலும், இன்ஜின் அல்லது ஃபியூயல் பம்ப் பழுதடைவதை திட்டவட்டமாக மறுத்து வருகிறது. மாருதி உள்ளிட்ட கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்களும் E20-ஆல் கார்கள் பழுதடைந்ததாக எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்றே கூறி வருகின்றன. ஐஐடி கான்பூர் (IIT Kanpur) நடத்திய ஆய்விலும் E20 பெட்ரோலால் புதிய மற்றும் பழைய கார்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்றே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தகைய சூழலில், ராய்ப்பூர் நுகர்வோர் ஆணையத்தின் இந்த தீர்ப்பு என்பது E20 எரிபொருள் தொடர்பான சட்ட விவகாரங்களில் முக்கிய முன்னுதாரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. E20 பெட்ரோலால் கார் பழுதாகி, அதற்கு டீலரோ அல்லது இன்சூரன்ஸ் நிறுவனமோ பொறுப்பேற்க மறுக்கும் பட்சத்தில், எதிர்காலத்தில் இதேபோன்ற பிரச்சினைகளை சந்திக்கும் வாகன உரிமையாளர்களுக்கும் இந்த தீர்ப்பு முக்கிய சட்ட ஆதாரமாக அமையக்கூடும்.
அதேநேரம் இந்த தீர்ப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்கில் வழங்கப்பட்டதாகும்; இது அனைத்து E20 தொடர்பான புகார்களுக்கும் தானாகவே பொருந்தும் பொதுவான தீர்ப்பாக கருத முடியாது. ஒவ்வொரு வழக்கும் அதனுடைய ஆதாரங்கள் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையிலேயே தீர்மானிக்கப்படும் என்பதே நிதர்சனம்.