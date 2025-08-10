7ஆம் வகுப்பு மாணவன் விபரீத முடிவால் மரணம்! ‘இந்த’ வெப் தொடர் காரணமா?

7th Standard Child Kills Himself Death Note Reason : பெங்களூருவை சேர்ந்த 12 வயது சிறுவன், கடந்த ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதியன்று இறந்த நிலையில் அவனது வீட்டில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டான். இதையடுத்து, போலீஸார் இது குறித்து தீவிர விசாரணையில் இறங்கியிருக்கின்றனர். சிறுவனின் இறப்பு குறித்த அதிர்ச்சி காரணம் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
சிறுவன் உயிரிழப்பிற்கு காரணம் வெப் தொடரா?
சிறுவன் உயிரிழப்பை தொடர்ந்து போலீஸார் அவனது பெற்றோரிடம் விசாரணை நடத்தினர். அவர்கள், தங்கள் பிள்ளையிடம் உயிரிழக்கும் முன்பு மன ரீதியான பிரச்சனைக்கு எந்தவித மாற்றமும் தெரியவில்லை என்று கூறினர். பள்ளியிலும் அதையே தெரிவித்தனர். எனவே, சிறுவனின் தற்கொலைக்கான காரணம் என்ன என்பது தெரியாமல் இருந்தது. இதையடுத்து, சிறுவனின் மொபைல் போன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அதில் இருக்கும் தகவல்களை ஆராய்ந்து வந்தனர்.
ஆராய்ந்ததில், சிறுவன் அதிகமாக “டெத் நோட்” எனும் ஜப்பானிய அனிமி வெப் தொடரை அதிகமாக பார்த்து வந்தது தெரிய வந்துள்ளது. சிறுவனின் நோட்டு புத்தகங்கள் மற்றும் அறையிலும், அந்த டெத் நோட் வெப் தொடரில் இருக்கும் ஒரு கேரக்டரை வரைந்து வைத்திருப்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெப் தொடரின் கதை என்ன?
சிறுவன் பார்த்து வந்த வெப் தொடரான ‘டெத் நாேட்’, ஒரு பள்ளி மாணவனை சுற்றி நிகழும் கதையாக இருக்கும். அந்த மாணவனிடம் டெத் நோட் என்கிற புத்தகம் கிடைக்கும். அதில், யார் எப்போது எப்படி இறக்க வேண்டும் என்று எழுதினாலும், அவர்கள் அப்படியே இறப்பார்கள். எனவே, இதை அதிகமாக பார்த்து வந்த அந்த சிறுவன், இதனால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு விபரீத முயற்சி ஏதேனும் செய்து இறந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
சமீப காலங்களாக, உலகில் பலவித வன்முறைகள் நடப்பதும், அதற்கு சமூக வலைதளங்கள் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருப்பதும் காரணமாகி இருக்கிறது. இந்த விஷயத்திலும், 12 வயது சிறுவன் கையில் செல்போன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. நெட்டிசன்கள் பலர், பெற்றோர் அவனை கவனித்திருக்க வேண்டுமென கூற, இன்னும் சிலர் செல்போன் பயன்படுத்துவது எப்படி என்று குழந்தைகளுக்கு தகுந்த முறையில் சொல்லிக்கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறி வருகின்றனர். எது எப்படி இருப்பினும், இப்போது ஒரு உயிர் போயிருப்பதற்கு யாரிடம் சென்று பதில் தேடுவது என்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.
