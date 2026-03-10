English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • அதிர்ச்சி! கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு! இன்று முதல் ஹோட்டல்கள் இயங்காது!

அதிர்ச்சி! கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு! இன்று முதல் ஹோட்டல்கள் இயங்காது!

இந்தியாவிற்கு வரும் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு சந்தை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் முதல் பாதிப்பை இந்தியாவின் பெரிய நகரமான பெங்களூரு சந்தித்துள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 10, 2026, 06:22 AM IST
  • ஈரான் போர் எதிரொலி.
  • கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால்..
  • பெங்களூருவில் ஓட்டல்கள் மூடல்!

Trending Photos

நியூசிலாந்து அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... கோப்பையை கோட்டைவிட இதுதான் காரணம்!
camera icon8
Team New Zealand
நியூசிலாந்து அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... கோப்பையை கோட்டைவிட இதுதான் காரணம்!
எச்சரிக்கை! மார்ச் 15 முதல் அலர்ட்டாக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள்!
camera icon6
Astro
எச்சரிக்கை! மார்ச் 15 முதல் அலர்ட்டாக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள்!
பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு! மருதமலை கோயிலில் இனி இதற்கு தடை.. அதிரடி உத்தரவு
camera icon7
Marudhamalai Temple
பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு! மருதமலை கோயிலில் இனி இதற்கு தடை.. அதிரடி உத்தரவு
ஒரே நாளில் ராகு கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
camera icon7
Rahu Ketu Peyarchi
ஒரே நாளில் ராகு கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
அதிர்ச்சி! கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு! இன்று முதல் ஹோட்டல்கள் இயங்காது!

ஈரான், அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இடையிலான போர் பதற்றம் காரணமாக உலகம் முழுவதும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்பட தொடங்கியது. தற்போது அதன் தாக்கம் இந்தியாவிற்கும் ஏற்பட்டுள்ளது. வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வரும் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு சந்தை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் முதல் பாதிப்பை இந்தியாவின் பெரிய நகரமான பெங்களூரு சந்தித்துள்ளது. வணிக பயன்பாட்டிற்கான எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகம் தற்போது முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால், பெங்களூரில் உள்ள உணவகங்கள் மற்றும் ஹோட்டல்கள் இன்று முதல் மூடப்படுவதாக ஹோட்டல்கள் சங்கம் பகிரங்கமாக அறிவித்துள்ளது. பெங்களூர் போன்ற நகரங்களில் வெளியூரில் இருந்து தங்கி வேலை பார்க்கும் ஐடி ஊழியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனத்தில் பணி புரிபவர்கள் அதிக அளவில் இருப்பதால் ஹோட்டல்கள் மூடப்படுவது மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: IFHRMS | GBM 2.0: அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது

கேஸ் தட்டுப்பாடு ஏற்பட காரணம் என்ன?

ஈரானில் நடைபெற்று வரும் போர் சூழ்நிலை காரணமாக இந்தியாவிற்கு வர வேண்டிய கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு சப்ளையில் மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக ஹோட்டல்களுக்கு வழங்கப்படும் சமையல் எரிவாயு கேஸ் சிலிண்டரில் மிகப்பெரிய தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. எந்த ஒரு முன்னறிவிப்பும் இன்றி இந்த கேஸ் விநியோகம் தற்போது நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது. கேஸ் சிலிண்டர் இல்லாமல் இன்றைய சூழலில் எந்த ஒரு ஹோட்டல்களையும் இயக்க முடியாது. எனவே வேறு வழியில்லாமல் ஹோட்டல்களை மூடுவதாக அதன் சங்கங்கள் அறிவித்துள்ளன. 

ஹோட்டல்கள் மூடுவதால் யாருக்கு பாதிப்பு?

இந்த அசாதாரணமான சூழ்நிலை குறித்து பேசிய பெங்களூரு ஹோட்டல் சங்க உரிமையாளர்கள், "ஹோட்டல்கள் என்பது அரசாங்கத்தின் அத்தியாவசிய சேவைகளின் கீழ் தான் வருகிறது. சமையல் எரிவாயு கேஸ் தட்டுப்பாடு காரணமாக ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டால் தினசரி உணவுகளுக்கு ஹோட்டல்களே நம்பி இருக்கும் சாமானிய மக்கள், மூத்த குடிமக்கள், கல்லூரி மாணவர்கள், மருத்துவத்துறை மற்றும் தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள் மிகவும் பாதிப்படைவார்கள்" என்று தெரிவித்துள்ளனர். இந்த கேஸ் வினியோகம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் வரை ஹோட்டல்களை இயக்குவது மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் என்றும், இந்த சூழ்நிலை பலருக்கும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றும் தெரிவித்தனர். 

பொய்யான வாக்குறுதி!

ஹோட்டல் உரிமையாளர்களின் இந்த அதிருப்திக்கு காரணம் இந்த போர் தொடக்கம் தொடங்கப்பட்ட காலத்திலேயே எந்த ஒரு நெருக்கடி வந்தாலும் அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் சில நாட்களிலேயே வணிக பயன்பாட்டிற்கான கேஸ் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருப்பது உரிமையாளர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஏற்கனவே தட்டுப்பாடு வரும் என்று தெரிந்திருந்தால் அதற்கு ஏற்ற போல் மாற்று வழிகளை சிந்தித்து இருக்கலாம். ஆனால் இப்படி உடனடியாக தரமாட்டோம் என்று சொல்வது சரியில்லை என்றும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கின்றனர். 

மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை 

இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருந்து தப்பிக்க மத்திய அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்கள் உடனடியாக தலையிட்டு இதனை செய்ய வேண்டும் என்றும் ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். வணிக ரீதியான கேஸ் சிலிண்டர் அனைவருக்கும் கிடைக்கும் படி செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளனர். 

பெட்ரோல் டீசல் தட்டுப்பாடு வருமா?

வணிக பயன்பாட்டிற்காக கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் மக்கள் மத்தியில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் தட்டுப்பாடும் வருமா என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த சமயத்தில் அதன் விலையும் பல மடங்கு உயருமா என்றும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். இந்நிலையில் மக்களின் பயத்தை போக்கும் வகையில் மத்திய அரசு முக்கிய அப்டேட் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெயின் விலை 130 டாலர்களை தாண்டாத வரையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது என்றும், தற்போது உள்ளது போல தொடரும் என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்து உள்ளது. மேலும் வீடுகளுக்கு வழங்கப்படும் சமையல் எரிவாயு விநியோகத்தில் தற்போது அரசாங்கம் முழு கவனத்துடன் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: காவி கூட்டமே, உங்க அப்பனே வந்தாலும் ஆள முடியாது - முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெறி பேச்சு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Commercial GasBengaluruHotelsResturantsGas Supply

Trending News