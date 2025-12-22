English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • ரயிலில் பயணம் செய்பவர்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி! உயர்ந்த டிக்கெட் கட்டணம்!

ரயிலில் பயணம் செய்பவர்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி! உயர்ந்த டிக்கெட் கட்டணம்!

நீண்ட தூர பயணங்களை மேற்கொள்ளும் பயணிகளை மையமாக கொண்டு இந்திய ரயில்வே கட்டண உயர்வை அறிவித்துள்ளது. எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 22, 2025, 04:08 PM IST
  • ரயில் கட்டணம் உயர்வு.
  • டிசம்பர் 26 முதல் அமல்.
  • எவ்வளவு உயருகிறது தெரியுமா?

ரயிலில் பயணம் செய்பவர்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி! உயர்ந்த டிக்கெட் கட்டணம்!

ரயில் பயணிகளுக்கு அதிர்ச்சிகரமான செய்தி வெளியாகி உள்ளது. வரும் டிசம்பர் 26ம் தேதி முதல் ரயில் பயண கட்டணத்தில் சிறிய அளவிலான உயர்வு அமலுக்கு வருகிறது. இந்திய ரயில்வே நிர்வாகம் வருவாயை பெருக்குவதற்கும், அதிகரித்து வரும் இயக்க செலவுகளை சமாளிக்கவும் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. இந்த கட்டண உயர்வு மூலம் நடப்பு நிதியாண்டில் ரயில்வே நிர்வாகம் கூடுதலாக ரூ.600 கோடி வருவாயை ஈட்ட இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. இருப்பினும், சாமானிய மக்களை பாதிப்படைய செய்யாத வகையில் இந்த மாற்றம் கவனமாக கையாளப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கட்டண உயர்வு விவரங்கள்

நீண்ட தூர பயணங்களை மேற்கொள்ளும் பயணிகளை மையமாக கொண்டே இந்த கட்டண உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில், தினமும் ரயிலில் பயணம் செய்யும் அலுவலக பணியாளர்கள் மற்றும் புறநகர் வாசிகள் நிம்மதிப் பெருமூச்சு விடும் வகையில் ஒரு நல்ல செய்தியும் உள்ளது. சாதாரண வகுப்பில் 215 கிலோமீட்டர் வரை பயணம் செய்பவர்களுக்கு கட்டணத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. பழைய கட்டணமே தொடர்ந்து வசூலிக்கப்படும். 215 கிலோமீட்டருக்கு மேல் பயணம் செய்தால், ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 1 பைசா வீதம் கட்டணம் உயர்த்தப்படும்.

மெயில் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் 

ஏசி அல்லாத மெயில் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் பயணிப்பவர்களுக்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 2 பைசா வீதம் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் 500 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செய்கிறீர்கள் என்றால், உங்கள் டிக்கெட் விலையில் கூடுதலாக ரூ.10 செலுத்த வேண்டியிருக்கும். மெயில் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் உள்ள ஏசி வகுப்புகளுக்கும் (AC Chair Car, 3-Tier, 2-Tier, 1st AC) ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 2 பைசா வீதம் கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறது. புறநகர் மின்சார ரயில்களில் பயணம் செய்பவர்களுக்கு எந்தவித கட்டண உயர்வும் இல்லை. மாதாந்திர சீசன் டிக்கெட்வைத்திருப்பவர்களுக்கும் பழைய கட்டணமே தொடரும்.

கட்டண உயர்வுக்கான காரணம் என்ன?

கடந்த 10 ஆண்டுகளாக ரயில்வே துறையில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், புதிய ரயில் சேவைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் பெருமளவில் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வந்தே பாரத் போன்ற நவீன ரயில்களின் அறிமுகம், ரயில் நிலையங்கள் புதுப்பிப்பு என பல திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக, ரயில்வேயின் இயக்க செலவும், மனிதவள செலவும் பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் மற்றும் இதர படிகளுக்காக மட்டும் ரூ.1.15 லட்சம் கோடி செலவிடப்படுகிறது. ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கான பென்ஷன் தொகை ரூ.60,000 கோடியை தொட்டுள்ளது. 2024-25 நிதியாண்டிற்கான மொத்த இயக்க செலவு ரூ.2.63 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

இந்த நிதி சுமையை சமாளிக்க சரக்கு கட்டணங்களை உயர்த்துவது ஒரு வழியாக இருந்தாலும், பயண கட்டணத்தில் சிறிய மாற்றத்தை செய்வதன் மூலம் ஓரளவுக்கு நிதியை ஈட்ட முடியும் என்று ரயில்வே நிர்வாகம் கருதுகிறது. இந்த கட்டண உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டாலும், உலக அளவில் ஒப்பிடுகையில் இந்திய ரயில்வேயின் பயண கட்டணம் இப்போதும் மிக குறைவாகவே உள்ளது என்று அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். சாமானிய மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில், நீண்ட தூர பயணங்களுக்கு மட்டுமே இந்த மிக குறைந்த உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய பண்டிகை காலங்களில் மட்டும் 12,000-க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு சாதனை படைக்கப்பட்டது. சரக்கு போக்குவரத்திலும் இந்தியா உலகிலேயே இரண்டாவது பெரிய ரயில்வே அமைப்பாக உருவெடுத்துள்ளது. இந்த வளர்ச்சியையும் சேவையையும் தொடர்ந்து தக்கவைக்கவே இந்த சிறிய கட்டண மாற்றம் அவசியமாகிறது என்று ரயில்வே தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

