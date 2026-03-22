வீட்டில் பூனை வளர்க்க தடை! த*கொலை செய்து கொண்ட 23 வயது மருத்துவ பெண்!

பலருக்கும் செல்லப்பிராணிகளை வளர்ப்பது மிகவும் பிடிக்கும். நாய், பூனை, கிளி போன்ற செல்லப்பிராணிகளை வீட்டிலேயே வளர்க்கின்றனர். ஒரு சிலர் மனிதர்கள் மீது காட்டும் அன்பை விட, செல்லப்பிராணிகளின் மீதுதான் அதிக அன்பை காட்டுகின்றனர். ஆனால், இந்த செல்லப்பிராணிகளை வளர்ப்பதில் காட்டும் அதீத அன்பு சில நேரங்களில் குடும்ப உறவுகளுக்குள் பெரும் சிக்கலையும், விரிசலையும், எதிர்பாராத விபரீதங்களையும் ஏற்படுத்தி விடுகிறது. அப்படியொரு அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் தான் ஹைதராபாத்தில் அரங்கேறியுள்ளது. ஒரு பூனையை தத்தெடுத்து வளர்ப்பது தொடர்பாக குடும்பத்தினருடன் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக, 23 வயதுடைய இளம் பெண் மருத்துவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சோகமான நிகழ்வு குறித்த பின்னணி விவரங்களை தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
பூனையால் வந்த சண்டை
ஹைதராபாத்தில் உள்ள அல்வால் பகுதியை சேர்ந்தவர் 23 வயதான பிரின்ஸி. இவர் சமீபத்தில் தான் தனது மருத்துவ படிப்பை முடித்துள்ளார். மேலும், முதுகலை மருத்துவ படிப்பிற்கான நுழைவு தேர்வுக்கு தயாராகி வந்துள்ளார். அத்துடன், தனது மருத்துவ பயிற்சிக்கான லைசென்ஸ் பெறுவதற்கும் விண்ணப்பித்துக் காத்துக்கொண்டிருந்தார். ஹைதராபாத்தில் பிரின்ஸி தனது தாய் மற்றும் பாட்டியுடன் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளார்.
பொதுவாகவே விலங்குகளின் மீது அதிக ஆர்வம் கொண்ட பிரின்ஸி, கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஒரு பூனையை தத்தெடுத்து வீட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளார். ஆனால், அந்த பூனையை வீட்டிற்கு கொண்டு வந்ததிலிருந்து பிரின்ஸிக்கு தொடர்ந்து கடுமையான சளியும், இருமலும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதை கவனித்த அவரது பாட்டியும், தாயும் அந்த பூனையை வீட்டிற்குள் வைத்து வளர்ப்பதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். "பூனையால் தான் உனக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது, அதை கொண்டு போய் வெளியில் விட்டுவிடு" என்று பிரின்ஸியிடம் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தியுள்ளனர். இதனால் அவருக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் இடையே அடிக்கடி கடுமையான சண்டைகளும் வாக்குவாதங்களும் ஏற்பட்டுள்ளன.
தனியாக இருந்தபோது விபரீதம்
இந்நிலையில், கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பிரின்ஸியின் தாயும் பாட்டியும் வெளியே கடைக்கு சென்றபோது, பிரின்ஸி வீட்டில் தனியாக இருந்துள்ளார். பூனையை வளர்க்க கூடாது என்று குடும்பத்தினர் தொடர்ந்து கொடுத்த மன அழுத்தத்தின் காரணமாக கடும் விரக்தியிலிருந்த பிரின்ஸி, வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் தனது படுக்கையறையில் உள்ள மின்விசிறியில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
அதிர்ச்சியில் உறைந்த குடும்பம்
கடைக்கு சென்றிருந்த தாயும் பாட்டியும் வீட்டிற்கு திரும்பி வந்து பார்த்தபோது, பிரின்ஸியின் அறை கதவு நீண்ட நேரமாக திறக்கப்படாமல் பூட்டியே இருந்துள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவர்கள், கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்துள்ளனர். அப்போது தான் பிரின்ஸி தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் சடலமாக கிடப்பதைக் கண்டு கதறி அழுதுள்ளனர். அவர்களின் அலறல் சத்தம் கேட்டு ஓடிவந்த அக்கம் பக்கத்தினர், உடனடியாக காவல்துறைக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த அல்வால் பகுதி காவல்துறையினர், பிரின்ஸியின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது குறித்து பேசிய காவல்துறையினர், "பூனையை வீட்டிற்கு எடுத்து வந்ததிலிருந்து அவருக்கு சளியும் இருமலும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பூனையை வளர்ப்பது தொடர்பாக அவருக்கும் அவரது தாய்க்கும் இடையே பலமுறை சண்டை நடந்துள்ளதாக அவரது தாய் எங்களிடம் தெரிவித்தார். முதற்கட்ட விசாரணையில் இது குடும்ப தகராறால் ஏற்பட்ட தற்கொலை என்று தெரிந்தாலும், நாங்கள் அனைத்து கோணங்களிலும் இந்த வழக்கை முழுமையாக விசாரிப்போம்" என்று தெரிவித்தனர்.
பிரின்ஸியின் தாயார்
மருத்துவர் பிரின்ஸியின் தாயார் அளித்துள்ள புகாரின் அடிப்படையில், போலீஸார் சந்தேக மரணம் என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து தீவிரமாக விசாரித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. மருத்துவராக சமூகத்திற்கு சேவை செய்ய வேண்டிய பல கனவுகளுடன் காத்திருந்த ஒரு இளம் பெண், வெறும் ஒரு பூனையை வளர்ப்பது தொடர்பான சண்டையில் தனது உயிரை மாய்த்துக்கொண்டது பலருக்கும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
(மன உளைச்சலோ அல்லது தற்கொலை எண்ணமோ ஏற்பட்டால், தயவுசெய்து மாநிலச் சுகாதாரத் துறையின் தற்கொலை தடுப்பு உதவி எண்கள் அல்லது சினேகா தற்கொலை தடுப்பு உதவி மையத்தை (044-24640050) தொடர்புகொண்டு ஆலோசனை பெறவும்).
