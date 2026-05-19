/மதுபான விலைகளில் அதிரடி மாற்றம்! புதிய MRP என்ன தெரியுமா?

Alcohol Price: பெங்களூரில் மதுபான விலைகளில் அதிரடி மாற்றம்! விஸ்கி, ரம், வோட்கா, ஜின் பிராண்டுகளின் புதிய MRP என்ன தெரியுமா? முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கர்நாடக மாநில அரசு மதுபானங்களுக்கான புதிய வரி முறையை தற்போது அமல்படுத்தி உள்ளது. இதனால் பெங்களூரு உட்பட கர்நாடக மாநிலம் முழுவதும் மதுபான விலைகள் அனைத்தும் தற்போது மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு முன்பு வரை மதுபானத்தில் உள்ள அளவை பொறுத்து விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது மதுபானத்தில் உள்ள ஆல்கஹால் அளவின் அடிப்படையில் வரி விதிக்கும் புதிய முறை கடந்த மே 11 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதனால் பிரபல மதுபான வகைகளான விஸ்கி, ரம், வோட்கா மற்றும் ஜின் பிராண்டுகளின் விலை மாற்றப்பட்டுள்ளது. கர்நாடக எக்சைஸ் துறை வெளியிட்டுள்ள புதிய விலை பட்டியலின்படி, சில பிராண்டுகளின் விலை குறைந்துள்ள நிலையில், சில பிராண்டுகளின் விலை உயர்ந்துள்ளது. மது பிரியர்கள் மத்தியில் இந்த மாற்றம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முன்பு மதுபானத்தின் மொத்த அளவின் அடிப்படையில் வரி விதிக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் புதிய AIB முறையில், மதுபானத்தில் உள்ள ஆல்கஹால் அளவின் அடிப்படையில் வரி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இதனால் குறைந்த ஆல்கஹால் அளவு கொண்ட மது பானங்கள் விலை குறைந்துள்ளன. அதிக ஆல்கஹால் அளவு கொண்ட மதுபானங்கள் விலை உயர்ந்துள்ளது. கர்நாடக மாநில அரசு மதுபானங்களை 7 விலை பிரிவுகளாக பிரித்துள்ளது. 750 மில்லி பாட்டில்களின் விலை ரூ.470 முதல் ரூ.5,000 வரை வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- Royal Stag Deluxe – பழைய விலை ரூ.850 - புதிய விலை ரூ.920
- Blenders Pride – ரூ.1,050 - ரூ.1,120
- Imperial Blue – ரூ.820 - ரூ.880
- McDowell’s No.1 – ரூ.650 - ரூ.720
- Officers Choice – ரூ.580 - ரூ.630
- Old Monk – ரூ.765 - ரூ.850
- Bacardi White Rum – ரூ.1,450 - ரூ.1,520
- Captain Morgan – ரூ.1,280 - ரூ.1,350
- Smirnoff – ரூ.1,150 - ரூ.1,080
- Magic Moments – ரூ.780 - ரூ.820
- Grey Goose – ரூ.3,200 - ரூ.3,150
- Bombay Sapphire – ரூ.2,450 - ரூ.2,380
- Beefeater – ரூ.2,150 - ரூ.2,100
புதிய முறையால் பீர் விலை 20% முதல் 25% வரை குறைந்துள்ளது. பெரும்பாலான பீர் பிராண்டுகள் ரூ.20 முதல் ரூ.50 வரை குறைந்துள்ளன.
பெங்களூருவில் வழக்கமான வாடிக்கையாளர்கள் இந்த விலை மாற்றத்தால் கலக்கத்தில் உள்ளனர். சில பிராண்டுகள் விலை உயர்ந்தும், சிலவை குறைந்துள்ளன. இந்த விலை மாற்றம் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு சற்று சிரமம் என பலர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். உயர்தர ஸ்பிரிட்கள் விலை சற்று குறைந்துள்ளதால், பிரீமியம் மது அருந்துபவர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். ஆனால் பொதுவான IMFL பிராண்டுகளின் விலை உயர்வு பலருக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. கர்நாடக அரசு 2026–27 நிதிநிலை அறிக்கையில் இந்த புதிய AIB வரி முறையை அறிவித்தது. இது இந்தியாவில் முதன்முறையாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள முறை ஆகும். இதன் மூலம் வரி வசூலை அதிகரிப்பதோடு, மதுபானங்களின் தரத்தை ஒழுங்குபடுத்தவும் அரசு நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.
இந்த விலை மாற்றம் காரணமாக, மதுக்கடைகளில் கூட்டம் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிக அளவு மது அருந்துவது உடல்நலத்துக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். பெங்களூரு மற்றும் கர்நாடகா முழுவதும் இந்த புதிய விலை பட்டியல் அமலுக்கு உள்ளது. மது அருந்துபவர்கள் மதுக்கடைகளில் புதிய MRPயை தெரிந்து கொண்டு வாங்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.
|புதிய வரி முறை
|AIB அடிப்படையில் மதுபான வரி
|தேதி
|மே 11, 2026 முதல் அமலுக்கு வந்தது
|விலை மாற்றம்
|சில பிராண்டுகளின் விலை உயர்ந்துள்ளது
|பொதுமக்கள்
|விலை மாற்றம் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் மத்தியில் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது
|அரசு நோக்கம்
|வரி வசூலை அதிகரிக்க கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.