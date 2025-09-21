English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தினமும் 8 லிட்டர் இன்ஜின் ஆயில் குடிக்கும் அதிசய நபர்! எந்த பாதிப்பும் இல்லையாம்!

கர்நாடகாவை சேர்ந்த ஒருவர் தினமும் லிட்டர் கணக்கில் இன்ஜின் ஆயில் குடிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பான வீடியோக்களும் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 21, 2025, 10:56 AM IST
  • இன்ஜின் ஆயில் குடிக்கும் நபர்.
  • 30 ஆண்டுகளாக குடித்து வருகிறார்.
  • இணையத்தில்வைரல் ஆகும் வீடியோ.

தினமும் 8 லிட்டர் இன்ஜின் ஆயில் குடிக்கும் அதிசய நபர்! எந்த பாதிப்பும் இல்லையாம்!

கர்நாடக மாநிலம் ஷிவமொக்கா மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒருவர் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக தினமும் 7 முதல் 8 லிட்டர் வரை இன்ஜின் ஆயிலை குடித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார். இந்த சம்பவம் சமூக ஊடகங்களில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆயில் குமார் என்று உள்ளூரில் அழைக்கப்படும் இவர், உணவு உண்பதற்கு பதிலாக இன்ஜின் ஆயிலை குடித்து வருவதாகவும், இதனால் தனக்கு எந்த உடல்நல பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்றும் கூறுகிறார். இது தொடர்பான வீடியோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வரும் நிலையில், இந்த வினோத பழக்கத்தின் பின்னணியில் உள்ள பேராபத்துகள் குறித்து மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | வாக்குத்திருட்டு; 100 சதவீதம் ஆதாரம் உள்ளது: ராகுல் குற்றச்சாட்டின் பின்னணி என்ன?

ஆயில் குமார் பின்னணி

சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்ட வீடியோ ஒன்றில் ஆயில் குமார், தனக்கு வழங்கப்படும் சாதம் மற்றும் சப்பாத்தியை மறுத்துவிட்டு, ஒரு பாட்டிலில் உள்ள இன்ஜின் ஆயிலை நேரடியாக குடிப்பது பதிவாகியுள்ளது. தேநீர் தவிர வேறு எந்த உணவையும் உட்கொள்ளாமல், மூன்று தசாப்தங்களாக இந்த விபரீத பழக்கத்தை தொடர்வதாகவும், இதுவரை எந்தவொரு தீவிரமான உடல்நல பிரச்சனைக்காகவும் மருத்துவமனைக்கு சென்றதில்லை என்றும் அவர் கூறுகிறார். தனது ஆன்மீக நம்பிக்கையே இந்த விந்தையான உணவு பழக்கத்தை தாங்கிக்கொள்ளும் சக்தியை தருவதாகவும் அவர் குறிப்பிடுகிறார். இந்த சம்பவம் பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தினாலும், இதற்கு பின்னால் இருக்கும் அறிவியல் உண்மைகள் மிகவும் கவலைக்குரியவை.

மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன?

மருத்துவர்களின் கூற்றுப்படி, மோட்டார் அல்லது இன்ஜின் ஆயில் என்பது பெட்ரோலிய பொருட்களை அடிப்படையாக கொண்டது, அவை மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தவை மற்றும் புற்றுநோயை உண்டாக்கக்கூடியவை. இன்ஜின் ஆயிலில், புற்றுநோயை உண்டாக்கும் பாலிசைக்ளி அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்கள், அலுமினியம், இரும்பு, தாமிரம், ஈயம் போன்ற கன உலோகங்கள் மற்றும் கல்லீரல் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் ஜிங்க் டயல்கைல்டிதியோபாஸ்பேட், கால்சியம் அல்கைல் ஃபீனேட்டுகள் போன்ற பல தீங்கு விளைவிக்கும் ரசாயனங்கள் உள்ளன. இவற்றை உட்கொள்வது, உடனடி மற்றும் நீண்டகால உடல்நல பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

இன்ஜின் ஆயில்

இன்ஜின் ஆயிலைக் குடிப்பதால் புற்றுநோய், நரம்பு மண்டல பாதிப்பு, இனப்பெருக்க நச்சுத்தன்மை மற்றும் கல்லீரல், சிறுநீரகம் போன்ற முக்கிய உறுப்புகளில் மீளமுடியாத பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் என்று அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் எச்சரிக்கிறது. மேலும், இந்த எண்ணெய் சுவாச பாதைக்குள் சென்றால், நுரையீரலில் கடுமையான வீக்கம் மற்றும் காயம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. கண் பார்வை இழப்பு, தொண்டையில் வலி மற்றும் எரிச்சல், வயிற்று வலி, மலத்தில் இரத்தம், வாந்தி, குறைந்த இரத்த அழுத்தம் மற்றும் மூச்சுத் திணறல் போன்றவை இன்ஜின் ஆயில் நச்சுத்தன்மையின் சில உடனடி அறிகுறிகளாகும். ஆயில் குமாரின் செயல் விந்தையாக தோன்றினாலும், இது மிகவும் ஆபத்தானது மற்றும் உயிருக்கே உலைவைக்கக்கூடியது என்பதை அனைவரும் புரிந்துகொள்வது அவசியம் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க | தெருநாய்களை பிடிச்சு ஆயுள் தண்டனை கொடுங்க- அரசின் அறிவிப்பால் அதிர்ச்சி..!

