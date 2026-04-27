மதுப்பிரியர்களுக்கு ஷாக்... மதுபான விலை உயர்கிறது... அதுவும் மே 1 முதல்...!

Liquor Price Hike: மதுப்பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் விதமாக, மதுபானங்களின் விலை கடுமையாக உயர இருக்கிறது.  அதுவும் வரும் மே 1ஆம் தேதியில் இருந்து... குவாட்டர் முதல் ஃபுல் பாட்டில் வரை, விஸ்கி முதல் பீர் வரை என அனைத்தின் விலையும் உயர இருக்கிறது, கர்நாடாகவில்...

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 27, 2026, 04:51 PM IST
  • புதிய கலால் வரி அமைப்பு நடைமுறைக்கு வருகிறது.
  • இனி ஆல்கஹால் செறிவுக்கு ஏற்ப வரி விதிக்கப்படும்.
  • இதனால் மதுபானங்களின் விலை உயரும்.

Karnataka Liquor Price Hike: தென்னிந்தியாவின் மதுப்பிரியர்களுக்கு பாண்டிச்சேரியும், பெங்களூருவும் மிகவும் பிடித்தமான ஊர்களாகும். ஏனென்றால், இங்குதான் மற்ற இடங்களை காட்டிலும் மது குறைவாக இருக்கும்.

இந்தச் சூழலில், கர்நாடகாவிலும் மது விலையை அதிகரிக்க உள்ளது. வரும் மே 1ஆம் தேதி முதல் கலால் வரி அமைப்பை மாற்றியமைக்க, கர்நாடக அரசு முடிவெடுத்திருப்பதாக தெரிகிறது.

5வது முறையாக உயர்கிறது...

சித்தராமையா தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு பதவியேற்றதில் இருந்து, 5வது முறையாக இந்த விலை உயர்வு ஏற்படுகிறது. இதனால், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் மற்றும் பாமர மக்கள் உள்பட பல்வேறு தரப்பினர் பாதிக்கப்படுவார்கள். 

கர்நாடக அரசு வரும் மே 1ஆம் தேதிமுதல் நடைமுறைப்படுத்த இருப்பதாக கூறப்படும் புதிய மதுபானக் கொள்கையானது, கன அளவு ஆல்கஹால் (ABV) அடிப்படையிலான வரி விதிப்பு முறைக்கு மாறுகிறது.

ஆல்கஹால் அளவுக்கு ஏற்ப விலை

இந்த புதிய கட்டமைப்பின் கீழ், ஒவ்வொரு பாட்டிலிலும் உள்ள ஆல்கஹால் அளவின் அடிப்படையில் கலால் வரி கணிக்கிடப்படும். இதன் விளைவாக, அதிக ஆல்கஹால் செறிவு கொண்ட மதுபானங்களுக்கு அதிக வரிகள் விதிக்கப்படும். 

குறைந்த ஆல்கஹால் கொண்ட மதுபானங்களின் விலை குறையலாம். இருப்பினும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் மதுபானங்களின் விலை 20 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பழைய வரி விதிப்பு முறை

கர்நாடகாவில் மதுபான விலை நிர்ணயத்தை, மாநில அரசு கடுமையாக கட்டுப்படுத்தி வருகிறது. உற்பத்தியாளர்கள் தொழிற்சாலை விலைகளை அறிவிப்பார்கள். அதன் அடிப்படையில் அதிகபட்ச சில்லறை விற்பனை விலையை அரசு நிர்ணயிக்கும். மதுபானம் 16 விலை அடுக்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு அடுக்குக்கும் வெவ்வேறு அளவிலான கூடுதல் கலால் வரி விதிக்கப்படும் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

புதிய முறை

கர்நாடக அரசின் நான்கு விலை அடுக்குகளே சுமார் 80% கலால் வருவாயை தருகிறது, இதில்தான் புதிய அமைப்பு பெரும் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். விஸ்கி, ரம், பிராந்தி, ஜின் போன்ற இந்திய தயாரிப்பு வெளிநாடடு மதுபானங்களில் குவாட்டர் பாட்டிலுக்கு (180 மில்லி) சுமார் ரூ.15 முதல் ரூ.25 வரை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஸ்லாப் வாரியான கலால் வரி மாற்றம்

முதல் அடுக்கு - 80 ரூபாயில் இருந்து 95 ரூபாய்

2வது அடுக்கு - 95 ரூபாயில் இருந்து 110 ரூபாய்

3வது அடுக்கு - 120 ரூபாயில் இருந்து 135 ரூபாய்

4வது அடுக்கு - 150 ரூபாயில் இருந்து 170 ரூபாய்

ஃபுல் பாட்டில் எவ்வளவு உயரும்?

ஒரு ஃபுல் மதுபான பாட்டிலின், அதிகபட்ச சில்லறை விற்பனை விலை என்பது ரூ.50 - ரூ.100 வரை உயரும், விலை அதன் வகைமையை பொருத்து மாறுபடும். அதுவும் நீங்கள் கர்நாடகாவின் பார்களிலோ அல்லது ஹோட்டல்களிலோ மது அருந்தினாலோ சேவைக் கட்டணம் இருக்கும், இதனால் மதுபான கட்டணம் இன்னும் உயரும்.

பீர்களின் விலை உயருமா?

அதிக ஆல்கஹால் அளவு கொண்டு ஸ்ட்ராங்க் பீர் உள்பட பீர்களின் விலையும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. அதேநேரத்தில் வழக்கமான பீர்களின் விலையில் பெரியளவில் மாற்றம் இருக்காது. ஆனால், புதிய கலால் வரி அமைப்பின் கீழ் பீர் விலை முற்றிலும் மாறாது என சொல்லவே முடியாது.

கடும் விவாதம்

கர்நாடகாவில் தொடர்ச்சியான விலை உயர்வுகளால் மதுப்பிரியர்கள் மற்றும் மதுபான வியாபாரிகள் என இரு தரப்பினரிடம் இருந்தும் விமர்சனம் எழுந்துள்ளது. அடிக்கடி மதுபான விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் காரணமாக தொடர்ச்சியாக மது வாங்குபவர்களுக்கு அதிக சுமையை ஏற்படுவதாக ஒரு தரப்பினரும், கலால் வரி அதிகரிப்பும் அதன் வசூலும் அரசின் மக்கள் நலத்திட்டங்களுக்கு அதிகம் பங்களிக்கிறது என்றும் சிலர் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. கர்நாடக அரசு அமல்படுத்த உள்ள புதிய வரி விதிப்பு முறை என்ன?

கர்நாடக அரசு வரும் மே 1 முதல் கன அளவு ஆல்கஹால் (ABV - Alcohol By Volume) அடிப்படையிலான கலால் வரி விதிப்பு முறைக்கு மாறுகிறது. அதாவது, ஒரு மதுபான பாட்டிலில் எவ்வளவு ஆல்கஹால் செறிவு இருக்கிறதோ, அதற்கேற்ப வரி விதிக்கப்படும். அதிக ஆல்கஹால் கொண்ட பானங்களுக்கு அதிக வரியும், குறைவான ஆல்கஹால் கொண்ட பானங்களுக்குக் குறைவான வரியும் விதிக்கப்பட இருக்கிறது. 

2. குவாட்டர் மற்றும் ஃபுல் பாட்டில் மதுபானங்களின் விலை எவ்வளவு உயரும்?

இந்திய தயாரிப்பு வெளிநாட்டு மதுபானங்களின் (IMFL) விலை 20 சதவீதம் வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குவாட்டர் (180 மில்லி): சுமார் ரூ.15 முதல் ரூ.25 வரை உயரலாம்.

ஃபுல் பாட்டில் (750 மில்லி): மதுபானத்தின் வகையைப் பொறுத்து ரூ.50 முதல் ரூ.100 வரை அதிகரிக்கக்கூடும். பார்கள் மற்றும் ஹோட்டல்களில் சேவை வரி காரணமாக இந்த விலை இன்னும் கூடுதலாக இருக்கும்.

3. பீர்களின் விலையிலும் மாற்றம் இருக்குமா?

ஆம், புதிய கொள்கையின்படி ஸ்ட்ராங்க் பீர் (Strong Beer) வகைகளின் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், வழக்கமான பீர்களின் (Mild Beer) விலையில் பெரிய அளவில் மாற்றம் இருக்காது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

