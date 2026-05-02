கணவர்களை மாற்றிக்கொள்ள அனுமதி கொடுங்க! சகோதரிகளின் கோரிக்கை!

Written by - RK Spark | Last Updated : May 2, 2026, 09:47 AM IST
மத்திய பிரதேச மாநிலம் குவாலியரில் ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. இரண்டு சகோதரிகள் தங்கள் கணவர்களை மாற்றிக்கொள்ள விரும்புவதாக உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தை தாண்டி சமூக வலைதளங்களிலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இரு சகோதரிகளும் தங்களது திருமண வாழ்க்கையில் திருப்தி இல்லை என்றும், ஒருவரின் கணவரை மற்றொருவர் ஏற்று கொள்ள விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர். இருவரும் பரஸ்பர சம்மதத்துடன் இந்த மாற்றத்தை செய்ய விரும்புவதாகவும் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த விசித்திரமான வழக்கு ஒட்டுமொத்த நீதிமன்றத்தையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

வழக்கின் பின்னணி என்ன?

இந்த வழக்கு முதலில் ஒரு கடத்தல் மனுவாக உயர் நீதிமன்றத்திற்கு வந்துள்ளது. ஆனால், விசாரணையின் போதுதான் இரு சகோதரிகளும் தங்களது கணவர்களை மாற்றி கொள்ள விரும்புவதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளனர். திருமண வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மனக்கசப்பு மற்றும் வேறு சில காரணங்களால் இந்த முடிவுக்கு வந்ததாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் கணவர்களுடன் இணைந்து புதிய வாழ்க்கையை தொடங்க இருப்பதாகவும் மனுவில் தெரிவித்துள்ளனர். நீதிமன்றம் இந்த மனுவை விசாரித்த பிறகு, இது போன்ற கோரிக்கைக்கு அனுமதி வழங்க முடியாது என்று தீர்ப்பளித்துள்ளது. திருமண உறவுகள் சட்டப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டவை என்பதை நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

பரபரப்பில் முடிந்த வழக்கு

நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு முடிவடைந்தாலும், சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பலர் இதனை விசித்திரமான சம்பவம் என்றும், குடும்ப உறவுகளின் மதிப்பை கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளது என்றும் விமர்சித்து வருகின்றனர். சிலர் திருமண வாழ்க்கையில் எழும் பிரச்சனைகளை சட்டபூர்வமாக தீர்க்க வேண்டும் என்றும், இத்தகைய முடிவுகள் சரியில்லை என்றும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். மத்திய பிரதேசம் போன்ற வட மாநிலங்களில் குடும்ப பிரச்சனைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்த வழக்கு பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. குடும்ப நல அமைப்புகள் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அதிகரிக்காமல் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் சிலர் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

இன்றைய இளம் தலைமுறையினரிடையே திருமண வாழ்க்கை குறித்த பல்வேறு விவாதங்களும் கேள்விகளும் எழுந்து வருகின்றன. அதில் இந்த ஒரு விஷயம் தற்போது பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. இரு சகோதரிகள் தங்கள் கணவர்களை மாற்றி கொள்ள விரும்புவது சட்டத்திற்கு உட்பட்டதல்ல. திருமண பிரச்சனைகளுக்கு விவாகரத்து, குடும்ப ஆலோசனை, குடும்ப நீதிமன்றங்கள் போன்ற சட்டபூர்வமான வழிகள் உள்ளன. இத்தகைய விசித்திரமான கோரிக்கைகள் சமூகத்தில் தவறான முன்னுதாரணத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் நீதிமன்றம் இதனைக் கடுமையாக நிராகரித்துள்ளது. மத்திய பிரதேசத்தில் இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணை மேலும் நடைபெறலாம். இருப்பினும், தற்போதைக்கு இரு சகோதரிகளின் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

