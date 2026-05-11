அதிரடியாக உயரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை! இனி ஒரு லிட்டர் எவ்வளவு?

உலகளவில் உருவாகியுள்ள பொருளாதார நெருக்கடிகள் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு காரணமாக, இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை விரைவில் கணிசமாக உயர வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் அசாதாரணமான சூழ்நிலை காரணமாகவும், அரசுக்கு சொந்தமான எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெரும் நிதி நெருக்கடியை சந்தித்து வருவதே இதற்கு முக்கியமான காரணமாக கூறப்படுகிறது. இந்த விலை உயர்வு விரைவில் அமலுக்கு வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
விலை உயர்வுக்கான காரணங்கள் என்ன?
ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே நிலவிவரும் போர் பதற்றங்களால் சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோகத்தில் சுமார் 20% ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாகத்தான் செல்கிறது. இங்கு பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவுவதால், கச்சா எண்ணெயின் விலை பேரல் ஒன்றுக்கு 70 டாலரிலிருந்து மிக கடுமையாக உயர்ந்து 126 டாலராக வந்து நின்றுள்ளது. இது உலக நாடுகள் பலவற்றிலும் பெட்ரோல் விலையை அதிகரிக்க வழிவகை செய்துள்ளது.
எண்ணெய் நிறுவனங்களின் இழப்பு
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்தாலும், இந்தியாவில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றங்கள் இல்லாமல் இருந்து வருகிறது. சர்வதேச சந்தை விலைக்கும் குறைவான விலையில் எரிபொருளை விற்பனை செய்து வருவதால், இந்தியன் ஆயில், பாரத் பெட்ரோலியம், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் ஆகிய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மாதம் ஒன்றுக்கு சுமார் 30,000 கோடி வரை வருமான இழப்பை சந்தித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. நாளொன்றுக்கு சுமார் 1000 கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்படுவதாக இந்த புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நிதி சுமையை குறைக்கவே தற்போது விலை உயர்வு அவசியமானது என்று தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.
எவ்வளவு விலை உயரும்?
தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்களின்படி, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ. 4 முதல் ரூ.7 வரை அதிகரிக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. ஒருவேளை இந்த நிலைமை மேலும் மோசமாகும் பட்சத்தில், இந்த விலை உயர்வு இன்னும் அதிகரிக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. வாகனங்களுக்கான எரிபொருள் மட்டுமின்றி, வீடுகளில் பயன்படுத்தும் எல்பிஜி சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையும் ரூ. 40 முதல் ரூ.50 வரை உயர்த்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி பலரையும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி உள்ளன.
மற்ற நாடுகளின் நிலைமை என்ன?
இந்தியாவில் தற்போது பெட்ரோல் விலை ரூ. 95 முதல் ரூ. 100 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் பல வெளிநாடுகளிலும் பெட்ரோல் விலை பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. ஹாங்காங்கில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை ரூ. 295-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதைப்போல சிங்கப்பூரில் ரூ. 240-க்கும், நெதர்லாந்தில் ரூ. 225-க்கும், இத்தாலியில் ரூ. 210 என்ற விலையிலும் பெட்ரோல் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. நமது அண்டை நாடுகளான பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் வங்கதேசம் ஆகிய நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது.
விலை உயர்வு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
கடந்த சில நாட்களாகவே சமூக வலைத்தளங்களில், மே மாதம் முதல் பெட்ரோல் விலை பத்து ரூபாய் உயர்த்தப்படும் என்று வதந்திகள் பரவி வந்தன. இருப்பினும் அந்த வதந்திகளை மத்திய அரசு முழுமையாக மறுத்திருந்தது. ஆனாலும், எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சந்தித்து வரும் தொடர் இழப்புகளை கருத்தில் கொண்டு, வரும் மே 15ம் தேதிக்கு மேல் இந்த விலை உயர்வு அதிகாரப்பூர்வமாக வரும் என்று கூறப்படுகிறது. பணவீக்கம் மற்றும் நடுத்தர மக்களின் பொருளாதார சுமை ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு, மத்திய அரசு இந்த விலை உயர்வை ஒரே கட்டமாக செயல்படுத்துமா அல்லது படிப்படியாக அமல்படுத்துமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
|நாட்டின் பெய
|ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை (ரூபாயில்)
|ஹாங்காங்
|ரூ. 295
|இந்தியா
|ரூ. 95 - 100
|இத்தாலி
|ரூ. 210
|நெதர்லாந்து
|ரூ. 225
|சிங்கப்பூர்
|ரூ. 240
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை எப்போது உயரக்கூடும்?
பன்னாட்டு எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சந்தித்து வரும் தொடர் இழப்புகள் காரணமாக, வரும் மே 15-ஆம் தேதிக்குள் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை அதிகாரப்பூர்வமாக உயர வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
2. ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
தற்போதைய நிலவரப்படி, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ. 4 முதல் ரூ. 7 வரை அதிகரிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. எல்பிஜி (LPG) சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையும் உயருமா?
ஆம், வீட்டு உபயோகத்திற்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையும் ரூ. 40 முதல் ரூ. 50 வரை உயர்த்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.