English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பிரபல கவர்ச்சி நடிகை போல மாறச்சொல்லி..மனைவியை டார்ச்சர் செய்த கணவன்!

UP Man Forces Wife Nora Fatehi : பாலிவுட்டில் பிரபல நடிகையாக இருப்பவர், நோரா பட்டேகி. இவரைப்போல நீயும் மாற வேண்டுமென தன் மனைவியை கணவர் ஒருவர் டார்ச்சர் செய்திருக்கிறார். இது குறித்த தகவல் தற்பாேது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 22, 2025, 11:20 AM IST
  • பிரபல பாலிவுட் நடிகை நாேரா பட்டேகி
  • அவரைப்பாேல மாறச்சொல்லி டார்ச்சர் செய்த கணவன்
  • இறுதியில் பெண் எடுத்த முடிவு

Trending Photos

கூலி பட விமர்சனங்களுக்கு நடிகை சிம்ரன் கொடுத்த பதிலடி! ஓபன் டாக் வைரல்!
camera icon5
Simran
கூலி பட விமர்சனங்களுக்கு நடிகை சிம்ரன் கொடுத்த பதிலடி! ஓபன் டாக் வைரல்!
விவாகரத்திற்குப் பின் ஊர் சுற்றும் சமந்தா! இதுவரை எங்கெல்லாம் சென்றுள்ளார் பாருங்க!
camera icon8
Samantha
விவாகரத்திற்குப் பின் ஊர் சுற்றும் சமந்தா! இதுவரை எங்கெல்லாம் சென்றுள்ளார் பாருங்க!
சச்சின் மகனுடன் டேட் செய்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை! நிச்சயத்திற்கு முன் இவருடன் காதலா?
camera icon6
Arjun Tendulkar
சச்சின் மகனுடன் டேட் செய்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை! நிச்சயத்திற்கு முன் இவருடன் காதலா?
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம்... வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்
camera icon10
Venus Transit
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம்... வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்
பிரபல கவர்ச்சி நடிகை போல மாறச்சொல்லி..மனைவியை டார்ச்சர் செய்த கணவன்!

UP Man Forces Wife Nora Fatehi : உத்தரபிரதேச மாநிலம் காசியாபாத் பகுதியில் ஆசிரியாக வேலை செய்து வரும் சிவம் உஜ்வால் என்ற நபர், பாலிவுட் நடிகை போல உடல் வேண்டும் என்று மனைவியை டார்சர் செய்த சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

மனைவியை டார்ச்சர் செய்த கணவன்!

இவர் தனது மனைவி நடிகை நோரா படேகி போல தோற்றம் அளிக்க வேண்டும் என சொல்லி தினமும் 3 மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்ய சொல்லி கொடுமை படுத்தியுள்ளார். உடற்பயிற்சி செய்யாமல் தவிர்த்தால் அன்று உணவு கொடுக்காமல் பட்டினி போட்டுள்ளார். அவரை அடித்தும் துன்புறுத்தியுள்ளார். அதோடு ஆபாச படங்களில் வருவது போல உறவில் ஈடுபட நினைத்ததால் அவர் மனைவியின் கருவும் கலைந்துள்ளது. இதனையடுத்து காவல்நிலையத்தில் அவர் புகார் கொடுத்தார். நடிகையை வைத்து மனைவியை அவர் போல மாறச் சொல்லி டார்ச்சர் செய்த கணவரின் செயல் நாடு முழுவதும் பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது.

வரதட்சணை கொடுமையும்..

தன் கணவரால் கடும் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட அந்த பெண், இது குறித்து வாய் திறந்து பேசும் போதெல்லாம், கடுமையாக தாக்கப்பட்டு அமைதியாக்கப்பட்டிருக்கிறார். கணவரால் மட்டுமல்ல, தனது மாமனார்-மாமியார் மற்றும் கணவரின் தங்கையாலும் வரதட்சணை கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக அந்த பெண் புகாரளித்திருக்கிறார். விலை உயர்ந்த ஆடை, அணிகலன்கள், மைக்ரோ வேவ் ஒவன் உள்ளிட்ட பல பொருட்களை தாய் வீட்டில் இருந்து எடுத்து வருமாறு தன்னை கணவர் வீட்டார் துன்புறுத்தியதாக அந்த பெண் கூறியிருக்கிறார்.

இந்த தம்பதிக்கு, இந்த ஆண்டின் மார்ச் மாதம் திருமணம் நடந்துள்ளது. இவர்களின் திருமண செலவுகள் மட்டும் சுமார் ரூ.76 லட்சம் வரை ஆனதாக கூறப்படுகிறது. இதில், அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்ட மாப்பிள்ளைக்கு ரூ.26 லட்சம் மதிப்புள்ள ஸ்கார்பியோ கார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கையில், ரூ.10 லட்சம் ரொக்கமாகவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதைத்தாண்டி, இன்னும் வரதட்சணை வேண்டுமென திருமணத்திற்கு பிறகு தனது கணவர் வீட்டார் தன்னை கொடுமை செய்ததாக அந்த பெண் தெரிவித்திருக்கிறார்.

பிரபல நடிகை நோரா பட்டேகி:

பாலிவுட்டில் பிரபல நடிகையாக இருப்பவர், நோரா பட்டேகி. இவர், பல படங்களில் கவர்ச்சியாகவும் நடனமாடி இருக்கிறார். பாகுபலி படத்தில் மனோகரி பாடல் ஹிட் ஆக, இவர் ஒரு பெரிய காரணம். பொதுவாகவே, திரையுலகில் இருக்கும் நடிகைகள் பலர் ஒல்லியான தேகத்துடனே வலம் வருவர். அதிலும் கவர்ச்சியாக நடிப்பவர்கள் கண்டிப்பாக உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்துக்கொள்வர். அப்படிப்பட்டவர்தான் நோரா பட்டேகியும். இவர் இப்படியிருப்பது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால், இவரைப்போல நீயும் மாற வேண்டுமென கணவர் ஒருவர் தனது மனைவியை டார்ச்சர் செய்திருப்பது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

மேலும் படிக்க | 112 கிலோ பைக்கை..அசால்டாக சுமந்து சென்ற நபர்! ஷாக் கொடுக்கும் காரணம்-வைரல் வீடியோ

மேலும் படிக்க | டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா மீது தாக்குதல்: நடந்தது என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
UP NEWSshocking newsNora Fatehiabuse

Trending News