தர்மஸ்தலா வழக்கில் ஷாக்கிங் ட்விஸ்ட்... புகார் கொடுத்த நபரே கைது... பின்னணி என்ன?

Dharmasthala Mass Burial Case: நாட்டையே உலுக்கிய தர்மஸ்தலா வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக புகார் கொடுத்த நபரையே போலீசார் இன்று கைது செய்துள்ளனர். இதுகுறித்த முழு பின்னணியை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 23, 2025, 03:30 PM IST
  • 20 வருடங்களாக தர்மஸ்தலாவில் 100க்கும் மேற்பட்ட சடலங்களை புதைத்ததாக புகார்.
  • சிறப்பு விசாரணைக் குழு தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தது.
  • இந்த வழக்கு நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கியது.

Dharmasthala Mass Burial Case: கர்நாடகாவின் தக்ஷிண கன்னடா மாவட்டத்தில் உள்ள தர்மஸ்தலா என்ற பகுதி, கடந்த சில மாதங்களாகவே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வந்தது எனலாம். தர்மஸ்தலாவில் பல பெண்கள் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, கொல்லப்பட்டு, புதைக்கப்பட்டதாக அங்குள்ள கோயிலில் தூய்மை பணியாளராக முன்பு பணியாற்றிய ஒருவர் அளித்த புகார் நாட்டையே உலுக்கியது எனலாம்.

Dharmasthala Case: தவறான தகவல் கொடுத்ததாகக் கூறி கைது

இதுதொடர்பாக, வழக்கு தொடரப்பட்டு சிறப்பு விசாரணைக் குழுவும் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தது. இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக புகார் கொடுத்த அந்த தூய்மை பணியாளரே இன்று (ஆகஸ்ட் 23) போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். சிஎஸ் சின்னைய்யா (எ) சென்னா என்ற அந்த நபர் இதுகுறித்து தவறான தகவல்களை வழங்குவதாகக் கூறி போலீசார் அவரை கைது செய்துள்ளனர்.

Dharmasthala Case: போலீஸ் காவலில் எடுக்க திட்டம்

கைதுக்கு முன் சிறப்பு விசாரணைக் குழு நேற்று அவரிடம் சுமார் 15 மணிநேரம் வரை விசாரணை மேற்கொண்டது. விசாரணையில் அவர் அளித்த பல்வேறு தகவல்கள் தவறானவை என்பதால் அவரை போலீசார் கைது செய்ததாக கூறப்படுகிறது. தற்போது அதிகாரிகள் அவரை பெல்தங்கடி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, மேலும் விசாரணை மேற்கொள்ள அவரை போலீஸ் காவலில் எடுக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன. மேலும் இதுவரை சிறப்பு விசாரணைக் குழுவிடம் இருந்து அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை ஏதும் வெளியாகவில்லை.

Dharmasthala Case: வழக்கின் பின்னணி என்ன?

கடந்த ஜூலை மாதம், ஒரு மண்டை ஓடு உடன் காவல் நிலையம் வந்த சென்னா காவல்துறையிடம் ஒரு பகீரங்க புகாரை அளித்தார். தர்மஸ்தலா கிராமத்தில் நூற்றுக்கணக்கான சடலங்களை தான் யாருக்கும் தெரியாமல் புதைத்ததாக அதிர்ச்சி தகவலை அளித்தார். அதாவது, கடந்த 20 ஆண்டுகளாக பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்ட இளம்பெண்கள் உள்பட பலரின் உடல்களை தன்னிடம் புதைக்கச் சொல்லி கோவில் நிர்வாகத்தினர் வற்புறுத்தியதாகவும் அவர் புகாரில் தெரிவித்திருந்தார்.  

மேலும், தான் நிரபராதியாக மாறுவதாகவும், காவல்துறை சாட்சியாக மாற விரும்புவதால் தனக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டிருந்தார். பாதுகாப்பு கொடுக்கும் வரை புதைக்கப்பட்ட இடம் குறித்த தகவலை அவர் பகிர்ந்துகொள்ளவில்லை. பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்ட பின்னரே எந்தெந்த இடங்களில் அவர் உடல்களை புதைத்தார் என்ற தகவல்களை தெரிவித்துள்ளார். போலீசாரும் அந்த தகவல்களை வைத்து அந்த இடங்களில் தோண்டுதல் பணிகளை மேற்கொண்டனர். 

மேலும், இந்த வழக்கிற்கு பொதுமக்கள் தரப்பிலும், அரசியல் ரீதியாகவும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கர்நாடக அரசுக்கு கடும் அழுத்தம் ஏற்பட்டது. கர்நாடக மாநில மகளிர் ஆணையம், முதலமைச்சர் சித்தராம்மையாவுக்கு கடிதம் எழுதியது. இதைத் தொடர்ந்து, அரசுக்கு எழுந்த அழுத்தத்தை அடுத்து சிறப்பு விசாரணைக்குழு அமைக்கப்பட்டு, விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.

Dharmasthala Case: போலியாக புகார் கொடுத்த பெண்

சுஜாதா பட் என்ற பெண்மணி தனது மகள் இந்த கிராமத்தில் கடந்த 2003ஆம் ஆண்டில் காணாமல் போனதாகவும் புகார் அளிக்க, தர்மஸ்தலா வழக்கில் மேலும் பரபரப்படைந்தது. ஆனால் தற்போது அவரும் தான் அளித்த புகாரை திரும்பப் பெற்றுள்ளார். "நான் அளித்த புகார் உண்மையில்லை. எனக்கு அனன்யா பட் என்ற மகளே இல்லை. நான் அளித்த புகைப்படமும் போலியானது" என கன்னட யூ-ட்யூப் சேனலில் அவர் பேசியிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் அந்த வகையில் புகார் கொடுக்க தான் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதாகவும் அவர் கூறியிருந்தார். தற்போது இந்த வழக்கில் பெரும் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

About the Author
DharmasthalaDharmasthala CaseKarnatakaDharmasthala Mass Burial Casecrime

