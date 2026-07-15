/தான் உருவாக்கிய அக்ரோஹா தாமிலேயே நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டார் நந்த் கிஷோர் கோயங்கா

ஹிசார்: ஹரியானா மாநிலம் ஹிசார் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அக்ரோஹா தாம் (Agroha Dham), 1976-ஆம் ஆண்டு கட்டுமானம் தொடங்கி 1984-ஆம் ஆண்டு நிறைவு பெற்ற பிரமாண்ட ஆன்மிகத் தலமாகும். மகாலட்சுமி தேவி மற்றும் மகாராஜா அகர்சேன் ஆகியோருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்தத் தலம், சுமார் 300 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. சக்தி சரோவர், பிரமாண்ட கோவில்கள், கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் சமூக முன்னேற்ற மையங்களுடன் இது நாட்டின் முக்கிய ஆன்மிக மையங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது.
இந்த அக்ரோஹா தாமின் உருவாக்கம் மற்றும் வளர்ச்சியில் மிகப்பெரிய பங்காற்றியவர்களில் ஒருவர் எஸ்ஸெல் குழுமத்தின் மூத்த நிர்வாகியும் சமூக சேவகருமான நந்த் கிஷோர் கோயங்கா. அவர் உருவாக்க உதவிய அதே அக்ரோஹா தாமில் உள்ள கோயங்கா உத்யான் பகுதியில் அவரது இறுதிச்சடங்கு நடைபெற்றது. எஸ்ஸெல் குழுமத் தலைவர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா இறுதிச் சடங்குகளை செய்தார்.
அக்ரோஹா தாமின் முக்கிய நிறுவனர்களில் ஒருவராக கருதப்படும் நந்த் கிஷோர் கோயங்கா, தனது தொலைநோக்கு பார்வை, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் வளர்ச்சியை நோக்கிய சிந்தனையின் மூலம் இந்த புனிதத் தலத்திற்கு புதிய அடையாளத்தை உருவாக்கினார். அவரது பங்களிப்பால், அக்ரோஹா தாம் இந்தியா முழுவதும் மட்டுமல்லாமல், வெளிநாடுகளில் வாழும் அகர்வால் சமூகத்தினரிடமும் பெரும் மரியாதை மற்றும் புகழைப் பெற்றது.
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வைசியர் சமூகத்தின் முக்கிய தலைவரும், கோயங்கா குடும்பத்தின் நெருங்கியவருமான பஜ்ரங் தாஸ் கர்க், ஊடகங்களிடம் பேசுகையில், "நந்த் கிஷோர் கோயங்கா அக்ரோஹா தாமின் முக்கிய நிறுவனர்களில் ஒருவர். ஹிசார் மட்டுமல்லாமல், ஹரியானா முழுவதும் பல சமூக மற்றும் மத அமைப்புகளின் வளர்ச்சிக்கு அவர் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார்" என்று தெரிவித்தார்.
அவரது உடல், அவர் உருவாக்க உதவிய அதே அக்ரோஹா தாமில் உள்ள கோயங்கா உத்யானில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.
மகாராஜா அகர்சேனின் வரலாற்று நகரமாகக் கருதப்படும் அக்ரோஹா தாமின் வளர்ச்சியில் நந்த் கிஷோர் கோயங்காவின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும். இந்த ஆன்மீகத் தலத்தின் விரிவாக்கம் மற்றும் மேம்பாட்டில் அவர் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்தார்.
மேலும், ஹிசார் பகுதியில் கல்வி மற்றும் சமூக சேவைக்காகவும் அவர் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டார். அவர் ஸ்ரீ தேவி பவன் கோவில் கோசாலை அறக்கட்டளையின் பாதுகாவலராகவும், ஸ்ரீ வைஷ்ணவ் அகர்சேன் கோசாலையின் தலைவர் மற்றும் பாதுகாவலராகவும் பணியாற்றினார்.
மகாராஜா அகர்சேன் தனது தலைநகரமாக அமைத்ததாகக் கூறப்படும் அக்ரோஹா, பண்டைய காலங்களில் வர்த்தகம் மற்றும் செழிப்பின் மையமாக விளங்கியது. ஆனால், கி.பி. 1194-ஆம் ஆண்டு முகமது கோரியின் படையெடுப்புக்குப் பிறகு இந்த நகரம் பாழடைந்தது.
பின்னர் 1907-ஆம் ஆண்டு அக்ரோஹாவை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும் முயற்சிகள் தொடங்கப்பட்டன. 1908-ஆம் ஆண்டு சாந்த் பிரம்மானந்த் பிரம்மச்சாரி, அகர்வால் சமூகத்தை ஒன்றிணைத்து அகர்வால் தர்பார் அமைப்பை உருவாக்கினார். அதன் தொடர்ச்சியாக, 1976-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற அகில இந்திய அகர்வால் பிரதிநிதிகள் மாநாட்டில் அக்ரோஹா தாமை மறுசீரமைக்கும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
அக்ரோஹா தாமின் முக்கிய ஈர்ப்பாக மூன்று கோபுரங்களைக் கொண்ட திரிகூடா கோவில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கோவில் மகாலட்சுமி, சரஸ்வதி தேவி மற்றும் மகாராஜா அகர்சேனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.
180 அடி உயரமுள்ள இந்தப் பிரதான கோவிலில் மகாலட்சுமி தேவியின் பிரமாண்ட சிலை அமைந்துள்ளது. இதைத் தவிர, வைஷ்ணோ தேவி குகை, சிவன் கோவில் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆன்மிக தலங்களும் வளாகத்தில் உள்ளன.
கோவில் வளாகத்தின் நடுப்பகுதியில் 300 முதல் 400 அடி பரப்பளவில் அமைந்துள்ள சக்தி சரோவர் முக்கிய ஈர்ப்பாக உள்ளது. அதன் மையத்தில், இந்து புராணங்களில் இடம்பெறும் பாற்கடல் கடைதல் (சமுத்திர மந்தன்) நிகழ்வை பிரதிபலிக்கும் அழகிய சிற்பக் காட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அக்ரோஹா தாமில் ஆன்மிக வளர்ச்சியுடன் சமூக சேவைக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு பாரம்பரிய கோசாலை, மகாராஜா அகர்சேன் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் (Maharaja Agrasen Medical College & Research Centre) ஆகியவை செயல்பட்டு வருகின்றன. இவை மருத்துவக் கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் பொதுமக்கள் நலனுக்காக குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கி வருகின்றன.
ஹரியானாவின் முக்கிய ஆன்மிக மற்றும் சமூக சேவை மையமாக விளங்கும் அக்ரோஹா தாம், இந்தியாவின் தலைநகர் டெல்லியிலிருந்து சுமார் 190 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது.