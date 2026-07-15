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தான் உருவாக்கிய அக்ரோஹா தாமிலேயே நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டார் நந்த் கிஷோர் கோயங்கா

எஸ்ஸெல் குழுமத்தின் மூத்த நிர்வாகியும் சமூக சேவகருமான மறைந்த நந்த் கிஷோர் கோயங்காவின் இறுதிச்சடங்கு அவர் உருவாக்க உதவிய அக்ரோஹா தாமில் நடைபெற்றது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 15, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:30 PM IST
தான் உருவாக்கிய அக்ரோஹா தாமிலேயே நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டார் நந்த் கிஷோர் கோயங்கா
Image Credit: Shri Nand Kishore Goenka Last Rites (File Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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