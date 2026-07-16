/மறைந்தும் வழிநடத்தும் நந்த்கிஷோர் கோயங்கா: சேவை, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தேசபக்தியின் சிகரம்

"சில ஆளுமைகள் காலத்தின் எல்லைகளைக் கடந்து நிற்பவர்கள். அவர்களின் வாழ்க்கை ஒரு கொள்கையாக மலர்கிறது, அவர்களின் நடத்தை ஒரு முன்மாதிரியாகிறது, மேலும் அவர்களின் அர்ப்பணிப்பு வருங்கால சந்ததியினருக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் ஊற்றாக அமைகிறது. மறைந்த ஸ்ரீ நந்த்கிஷோர் கோயங்கா ஜி அத்தகையதொரு அசாதாரண ஆளுமை."
ஸ்ரீ நந்த்கிஷோர் கோயங்கா ஜியின் உடல் பஞ்சபூதங்களில் கலந்திருந்தாலும், அவரது வாழ்க்கை தத்துவம், கடமை உணர்வு, சேவை மனப்பான்மை மற்றும் அவர் நிலைநாட்டிய விழுமியங்கள் ஆகியவை சமூகத்திற்கு என்றென்றும் வழிகாட்டும் ஒளியாகத் திகழும். தன்னை ஒருபோதும் மையமாகக் கருதாத அவர், சமூகம், தேசம் மற்றும் கலாச்சாரம் ஆகியவற்றைத் தன் வாழ்வின் மையப்புள்ளியாகக் கொண்டார். அவரது ஆளுமை பரந்து விரிந்த அதே வேளையில் அடக்கமானதாகவும், மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் அதே சமயம் சுயக்கட்டுப்பாடு கொண்டதாகவும் இருந்தது. உண்மையான அர்த்தத்தில், அவர் ஒரு 'கர்மயோகி' (நிஷ்காம கர்மம் அல்லது பலன் கருதாத சேவையை யோகமாகப் பின்பற்றுபவர்) ஆவார்.
அரியானாவின் ஹிசார் எனும் புனித மண்ணில் செப்டம்பர் 28, 1930 அன்று பிறந்த ஸ்ரீ நந்த்கிஷோர் கோயங்கா ஜி, இந்திய விழுமியங்கள், கடின உழைப்பு மற்றும் அறநெறிகள் ஆகியவற்றின் அடித்தளத்தில் தனது வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொண்டார். வாழ்க்கையின் ஆரம்பக்கால போராட்டங்கள் அவரைச் சுயசார்பு கொண்டவராக மாற்றின; அதே வேளையில், ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம்சேவக சங்கத்தின் (RSS) விழுமியங்கள் அவரை தேசத்தின் மீதான விழிப்புணர்வு மிக்க பக்தராக மாற்றின. அவர் ஒருபோதும் புகழை விரும்பியதில்லை; மாறாக, ஒவ்வொரு செயலையும் இறைவனுக்குச் சமர்ப்பிக்கும் காணிக்கையாகவும், தேசத்திற்குச் செய்யும் சேவையாகவும் கருதினார்.
பொதுவாக நாடு அவரை ஒரு புகழ்பெற்ற தொழிலதிபராகவும், ஊடகத் துறையில் முன்னோடியாகவும் 'எஸ்ஸல் குழுமத்தின்' (Essel Group) நிறுவனருமான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தையாகவும் அறிந்திருந்தாலும், அவரை நெருக்கமாக அறிந்தவர்களுக்கு அவரது அடையாளம் அதைவிடப் பரந்துபட்டது என்பது தெரியும். அவர் சமூகத்திற்கு ஒரு வழிகாட்டியாகவும், நம்பிக்கைக்குரிய அமைப்புச் செயல்பாட்டாளராகவும், கோ-சேவை (பசு சேவை) மீதான அர்ப்பணிப்பு மிக்கவராகவும், அகர்வால் சமூகத்திற்கு உத்வேகம் அளிப்பவராகவும், தேசத்தின் நலனைக் காக்கும் விழிப்புணர்வு மிக்க பாதுகாவலராகவும் திகழ்ந்தார்.
அவரைப் பொறுத்தவரை, ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம்சேவக சங்கம் என்பது வெறும் ஒரு அமைப்பு மட்டுமல்ல, அது ஒரு வாழ்க்கை நோக்கு (உலகப் பார்வை) ஆகும். அவர் சங்கத்தின் (RSS) ஒரு அர்ப்பணிப்புள்ள, ஒழுக்கமான மற்றும் விசுவாசமான 'சுயம்சேவக்'காக (தொண்டராக) திகழ்ந்தார். "தேசம் முதலில்" (Nation First) என்ற சங்கத்தின் முக்கிய மந்திரத்தை அவர் தனது சொந்த வாழ்க்கையில் முழு மனதுடன் கடைப்பிடித்தார். அவரைப் பொறுத்தவரை, தேசபக்தி என்பது வெறும் பேச்சுக்கான விஷயம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு வாழ்க்கை முறையாகவே இருந்தது. ஒழுக்கம், நேரத்தைக் கடைப்பிடித்தல், பணிவு, சுயக் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு உணர்வு ஆகியவை அவரது இயல்பிலேயே அமைந்திருந்தன.
ஹரியானா பிராந்தியத்திற்கான விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத்தின் (VHP) துணைத் தலைவராகவும், பசுப் பாதுகாப்புப் பணிக்கான (கோ-ரக்ஷா) மத்தியக் குழுவின் உறுப்பினராகவும் அவர் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைச் செய்தார். இந்து சமூகத்தை ஒருங்கிணைப்பது என்பது ஒரு அமைப்பின் பணி மட்டுமல்ல, அது விழிப்புணர்வுள்ள ஒவ்வொரு குடிமகனின் பொறுப்பு என்றும் அவர் நம்பினார். சேவை, நற்பண்புகள் , சமூக நல்லிணக்கம் மற்றும் தர்ம விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்ட பரிஷத்தின் முயற்சிகளை அவர் தனது உடல், மனம் மற்றும் வளங்களைக் கொண்டு ஆதரித்தார்.
அவரைப் பொறுத்தவரை, பசுப் பாதுகாப்பு என்பது வெறும் ஒரு இயக்கம் மட்டுமல்ல; அது இந்திய கலாச்சாரம், விவசாயம், கிராமப்புற வாழ்க்கை மற்றும் கருணைப் பண்பு ஆகியவற்றைப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு புனிதப் பணியாக இருந்தது. கோ மாதா எனப்ப்டும் பசுவை இந்திய வாழ்வியலின் அடித்தளமாக அவர் கருதினார். பல கோசாலைகள் மற்றும் பசுப் பாதுகாப்புப் பிரச்சாரங்களுடன் அவர் கொண்டிருந்த தீவிரமான ஈடுபாடு அவரது இந்த உலகப் பார்வைக்குச் சான்றாக அமைந்தது.
அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக, விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத்தின் சர்வதேசத் தலைவர் ஸ்ரீ அலோக் குமார் கூறியதாவது:
"ஸ்ரீ நந்தகிஷோர் கோயங்கா ஜியின் உடல் இன்று பஞ்சபூதங்களில் கலந்திருந்தாலும், அவரது நற்பண்புகள், செயல்கள், குணம் மற்றும் பெருமை ஆகியவை அழியாதவையாக நிலைத்திருக்கும். சங்கத்தின் அர்ப்பணிப்புள்ள சுயம்சேவக் (தொண்டர்) என்ற முறையில், அவர் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் சுயநலமற்ற சேவையை ஆற்றினார். மகாராஜா அக்ரசேனின் உண்மையான வாரிசாக, அவர் 'அக்ரோஹா தாம'த்தை வைஸ்ய சமூகத்திற்கான ஒரு புனித யாத்திரைத் தலமாக உருவாக்கினார். VHP-யின் ஹரியானா துணைத் தலைவராகவும், பசுப் பாதுகாப்புக்கான மத்தியக் குழு உறுப்பினராகவும் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்புகள் எப்போதும் நினைவுகூரப்படும். அவர் பசுக்களின் உண்மையான சேவகராகத் திகழ்ந்தார்; மேலும் தனது முழு வாழ்க்கையையும் 'பாரத மாதா'விற்காக அர்ப்பணித்தார்." இந்த அஞ்சலி அவரது வாழ்க்கையின் சாராம்சத்தை மிகச் சரியாகப் படம்பிடித்துக் காட்டுகிறது.
மகாபாரதப் போருக்குச் சாட்சியாகத் திகழ்ந்த மகாராஜா அக்ரசென், வெறும் வரலாற்று நாயகர் மட்டுமல்ல; அவர் சமத்துவம், ஒத்துழைப்பு மற்றும் பொதுநலம் ஆகிய இந்திய மரபுகளின் அடையாளமாகவும் திகழ்கிறார். 'ஒரு செங்கல் மற்றும் ஒன்றேகால் ரூபாய்' என்ற கோட்பாடு இதனைச் சிறப்பாகப் பிரதிபலிக்கிறது. இந்த மரபை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் பணியை ஸ்ரீ நந்த்கிஷோர் கோயங்கா ஜி மேற்கொண்டார்.
அக்ரோஹா தாமின் உருவாக்கத்தில் அவரது பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது.
இதனை வெறும் கோயில் வளாகமாகவோ அல்லது நினைவுச் சின்னமாகவோ மட்டும் உருவாக்காமல், வைஸ்ய சமூகத்தின் கலாச்சார உணர்வு, சமூக ஒற்றுமை மற்றும் தேசிய மறுமலர்ச்சி ஆகியவற்றைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு புனிதத் தலமாக உருவாக்க அவர் விரும்பினார். இன்று, நாடு முழுவதிலுமிருந்து வரும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு அக்ரோஹா தாம் நம்பிக்கை, உத்வேகம் மற்றும் ஒற்றுமையின் மையமாகத் திகழ்கிறது. இந்தச் சாதனையில் அவரது பங்களிப்பு எப்போதும் மரியாதையுடன் நினைவுகூரப்படும்.
புகழ் அல்லது பாராட்டுக்களை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படும் சேவையே மிக உயர்ந்தது என்று அவர் நம்பினார். எனவே, அவர் தனது நற்செயல்களுக்காக ஒருபோதும் விளம்பரம் தேடியதில்லை. கல்வி மற்றும் சுகாதாரம் ஆகிய துறைகளிலும், அதேபோல மத நிறுவனங்கள், சமூக அமைப்புகள் மற்றும் உதவி தேவைப்படும் தனிநபர்களுக்கும் அவர் தொடர்ந்து தனது ஆதரவை வழங்கினார்.
பொருளாதார முன்னேற்றத்தால் மட்டுமே ஒரு சமூகம் சிறப்படைந்துவிடாது; அதற்கு நற்பண்புகள், கல்வி மற்றும் சேவை மனப்பான்மை ஆகியவையும் அவசியம் என்று அவர் கருதினார். இந்தக் கொள்கையின் அடிப்படையில், அவர் பல சமூக மற்றும் கல்விசார் முன்னெடுப்புகளை முன்னின்று நடத்தினார்; அத்துடன் சமூகத்திற்குள் ஒற்றுமையை வளர்க்கவும் பாடுபட்டார்.
வெளிப்புற ஆடம்பரமே கௌரவத்தின் அளவுகோலாக மாறியுள்ள இந்தக் காலத்தில், ஸ்ரீ நந்த்கிஷோர் கோயங்காவின் வாழ்க்கை எளிமைக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாகத் திகழ்ந்தது. மிகவும் புகழ்பெற்ற குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தபோதிலும், அவரது வாழ்க்கையில் ஆடம்பரமோ பகட்டோ இருக்கவில்லை. அவர் எளிதில் அணுகக்கூடியவராகவும், அடக்கமானவராகவும், கனிவானவராகவும் இருந்தார்; அவரைத் தேடி வந்த எவரும் ஒருபோதும் அந்நியராக உணரவில்லை.
அவரது பேச்சில் இனிமையும், நடத்தையில் கனிவும், முடிவுகளில் தெளிவும் இருந்தன. மற்றவர்களின் கருத்துக்களைக் கூர்ந்து கவனிக்கும் திறன் அவரிடம் இருந்ததால், சமூகத்தில் அவர் மிகுந்த மரியாதையைப் பெற்றிருந்தார்.
ஒவ்வொரு சிறந்த குடும்பத்தின் பின்னாலும், விழுமியங்களை ஊட்டும் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டி இருப்பார். கோயங்கா குடும்பத்தைப் பொறுத்தவரை, ஸ்ரீ நந்த்கிஷோர் கோயங்கா ஜி அந்த முக்கியப் பங்கை வகித்தார். அவர் தனது குழந்தைகளுக்கு வெற்றிக்கான பாதையைக் காட்டியது மட்டுமல்லாமல், சமூகத்தின் மீதான கடமையை நிறைவேற்றுவதில்தான் வெற்றியின் உண்மையான நோக்கம் அடங்கியுள்ளது என்பதையும் அவர்களுக்குக் கற்றுக்கொடுத்தார். டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா, ஸ்ரீ லட்சுமி நாராயண், ஸ்ரீ ஜவஹர் மற்றும் ஸ்ரீ அசோக் கோயல் ஆகியோரின் ஆளுமைகளில் வெளிப்படும் விடாமுயற்சி, துணிச்சல், புதுமைக்கான ஆர்வம் மற்றும் ஆழமான இந்தியப் பண்பாடு ஆகியவை, அவர்களின் தந்தையால் அவர்களுக்குள் விதைக்கப்பட்ட விழுமியங்களை தெளிவாகப் பிரதிபலிக்கின்றன.
அவரது வாழ்வின் பயணம் 96-வது வயதில் நிறைவடைந்தது. ஹிசாரின் புனித மண்ணில் அவரது இறுதிச் சடங்குகள் நடைபெற்றபோது, அது ஒரு குடும்பம் அவருக்கு விடை கொடுப்பதாக மட்டுமல்லாமல், சமூகத்தின் ஒரு முழு சகாப்தமே விடை கொடுப்பதாக அமைந்தது. எண்ணற்ற தன்னார்வலர்கள், துறவிகள், சமூக ஆர்வலர்கள், தொழிலதிபர்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் சாதாரண குடிமக்கள் எனப் பலரும் அவருக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தக் கூடினர். இந்த மரியாதை அவர் வகித்த எந்தவொரு பதவிக்கும் அளிக்கப்படவில்லை; மாறாக, ஒரு துறவியின் அர்ப்பணிப்புடன் அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்காகவே அளிக்கப்பட்டது.
முடிவுரை:
நாடு மற்றும் சமூகத்திற்குச் சேவை செய்ய எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ பதவியும் தேவையில்லை என்பதை ஸ்ரீ நந்த்கிஷோர் கோயங்கா ஜி தனது வாழ்வின் மூலம் நிரூபித்தார்; சுயநலமற்ற சேவை மனப்பான்மை, உறுதியான தீர்மானம் மற்றும் இடைவிடாத செயல்பாடு ஆகியவையே அதற்குத் தேவை. தனது வாழ்நாள் முழுவதும், ஒரு ஆர்.எஸ்.எஸ் (RSS) தன்னார்வலரின் அர்ப்பணிப்பு, விஸ்வ இந்து பரிஷத் (VHP) ஆர்வலரின் உறுதிப்பாடு, கோ-பக்தரின் (பசுவின் மீதான பக்தி கொண்டவரின்) கருணை, அகிரவன்ஷியின் (Agravanshi) சமூக உணர்வு மற்றும் ஒரு இந்திய இல்லறத்தானின் கண்ணியம் ஆகிய அனைத்தையும் ஒரே நேரத்தில் அவர் வெளிப்படுத்தினார்.
தர்மம் (நீதிநெறி), சேவை, அமைப்பு, கருணை, பணிவு மற்றும் தேசபக்தி ஆகியவை ஒன்றையொன்று பூர்த்தி செய்யும் இந்தியக் கலாச்சார லட்சியத்தின் உருவகமாக அவரது வாழ்க்கை திகழ்ந்தது.
அவர் உடல்ரீதியாக நம்மிடையே இல்லாவிட்டாலும், அவர் நட்ட விழுமியங்கள் எனும் மரங்கள் வருங்கால சந்ததியினருக்குத் தொடர்ந்து நிழல் தரும். அவரது லட்சியங்கள் சமூகத்தைத் தொடர்ந்து வழிநடத்தும்; மேலும், அர்ப்பணிப்புமிக்க சேவையுடன் கூடிய அவரது வாழ்க்கை தேசத்திற்குத் தொடர்ந்து உத்வேகம் அளிக்கும். ரிஷி போன்ற தேசபக்தர், அர்ப்பணிப்புமிக்க செயல்வீரர், கோ-சேவகர், சமூகத் தலைவர் மற்றும் உத்வேகத்தின் ஊற்று ஆகிய பெருமைகளுக்குரிய மறைந்த திரு. நந்தகிஷோர் கோயங்கா ஜி அவர்களுக்கு எனது கோடானுகோடி வணக்கங்கள்.
ஓம் சாந்தி, சாந்தி, சாந்தி.