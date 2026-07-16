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மறைந்தும் வழிநடத்தும் நந்த்கிஷோர் கோயங்கா: சேவை, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தேசபக்தியின் சிகரம்

ஸ்ரீ நந்த்கிஷோர் கோயங்கா ஜியின் உடல் பஞ்சபூதங்களில் கலந்திருந்தாலும், அவரது வாழ்க்கை தத்துவம், கடமை உணர்வு, சேவை மனப்பான்மை மற்றும் அவர் நிலைநாட்டிய விழுமியங்கள் ஆகியவை சமூகத்திற்கு என்றென்றும் வழிகாட்டும் ஒளியாகத் திகழும். தன்னை ஒருபோதும் மையமாகக் கருதாத அவர், சமூகம், தேசம் மற்றும் கலாச்சாரம் ஆகியவற்றைத் தன் வாழ்வின் மையப்புள்ளியாகக் கொண்டார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 16, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:25 AM IST
மறைந்தும் வழிநடத்தும் நந்த்கிஷோர் கோயங்கா: சேவை, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தேசபக்தியின் சிகரம்
Image Credit: Shri Nandkishore Goenka: A Colossus of Service, Values, Dedication, and Patriotism (Photo: Zee Media)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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