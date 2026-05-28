/முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தது ஏன்...? சித்தராமையா சொன்ன பதில்

Siddaramaiah Resigns : கர்நாடக முதலமைச்சரான சித்தராமையா தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். தொடர்ந்து, பதவியை ராஜிநாமா செய்ததன் காரணத்தையும் அவரே செய்தியாளர் சந்திப்பில் விளக்கினார். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
Siddaramaiah Resigns : கர்நாடக முதலமைச்சர் பதவியை சித்தராமையா ராஜிநாமா செய்தார். ஆளுநர் மாளிகைக்குச் சென்று தனது ராஜினாமா கடிதத்தை வழங்கினார். அப்போது அவருடன் துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் உடன் இருந்தார்.
பதவி விலகிய பின்னர், சித்தராமையா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, "காங்கிரஸ் தலைமையின் முடிவுக்கு கட்டுப்படுவேன் என முன்னரே கூறியிருந்தேன். அந்த வகையில், கட்சி தலைமையின் உத்தரவை ஏற்று ராஜிநாமா செய்துள்ளேன். புதிய முதலமைச்சருக்கு வழிவிட்டு, பதவி விலகுகிறேன். கடந்த இரண்டு நாள்களுக்கு முன்னர், மேலிடம் என்னை பதவி விலகும்படி தெரிவித்தனர், இன்று ராஜிநாமா செய்வதாக தெரிவித்தேன், அதன்படி ராஜிநாமா செய்தேன்" என்றார்.
மேலும் "ஆளுநர் இன்று ஊரில் இல்லை. இன்று இரவு வருவார் என கூறினார்கள். அவருடைய அலுவலகத்தில், செயலாளரிடம் ராஜிநாமா கடிதத்தை வழங்கியுள்ளேன். சட்டப்படி அவர் எனது ராஜிநாமாவை ஏற்க வேண்டும். முதலமைச்சர் ராஜிநாமா செய்த உடன், ஆளுநர் அதை ஏற்றுக்கொண்டு புதிய முதலமைச்சருக்கு வழிவிட வேண்டும். அது அவருடைய பொறுப்பு" என்றார்.
மேலும், "நான் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் இருந்து வந்தவன். நான் ஒரு நாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக, ஒரு அமைச்சராக, ஒரு முதலமைச்சராக அல்லது ஒரு எதிர்க்கட்சித் தலைவராக வருவேன் என ஒருபோதும் கனவிலும் நினைத்தது இல்லை. எனது குடும்பத்தில் யாரும் அரசியலில் இல்லாததால், எனது அரசியல் பிரவேசம் தற்செயலாக நிகழ்ந்தது.
என் பெற்றோரோ அல்லது எனது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மற்ற எவருமோ அரசியலில் ஈடுபடவில்லை. நான் அரசியலில் நுழைந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்தே புத்தர், பசவர், பாபாசாகேப் அம்பேத்கர், காந்திஜி ஆகியோரின் கொள்கைகளிலும் தத்துவங்களிலும் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளேன்.
எனக்கு அரசியல் சாசனத்தின் மீது மிகுந்த மரியாதை உண்டு, சாதி, மத பேதமின்றி நாம் அனைவரும் ஒரே குடும்பமாக இணைந்து வாழ வேண்டும் என்பதில் நான் நம்பிக்கை கொண்டவன்" என சித்தராமையா உணர்ச்சிப் பெருக்கில் பேசினார். அவர் பேசியபோது கண் கலங்கினார்.
சித்தராமையா முதலமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்த பின்னர், அவரை மாநிலங்களவை உறுப்பினராக்க காங்கிரஸ் மேலிடம் திட்டமிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், அந்த தகவலை முற்றிலும் நிராகரித்த சித்தராமையா, தனக்கு தேசிய அரசியலில் எவ்வித நாட்டமும் இல்லை என்றும் தீவிர அரசியலில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவேன் என அவர் தெரிவித்தார். மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி குறித்தும் தன்னிடம் பேசப்பட்டதாகவும், அதை மறுத்துவிட்டகாவும், கர்நாடக அரசியலிலேயே தொடர விரும்புவதாகவும் தெரிவித்தார்.
கர்நாடகாவில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியமைத்தது. 2023ஆம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் சித்தராமையா முதல்வர் பதவியிலும், டி.கே. சிவக்குமார் துணை முதல்வர் பதவியிலும் இருந்து வந்தனர். கர்நாடாகவின் புதிய முதலமைச்சராக டி.கே. சிவக்குமார் நாளை (மே 29) பதவி ஏற்பார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
தற்போது சித்தராமையா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின் ராஜிநாமா செய்துள்ளார். இதற்கு முன், 2013ஆம் ஆண்டு முதல் 2018ஆம் ஆண்டுவரை சித்தராமையா கர்நாடகாவின் முதலமைச்சராக இருந்தார்.