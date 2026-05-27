/நாளை ராஜினாமா செய்கிறார் சித்தராமையா? கர்நாடகாவின் அடுத்த முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார்

Karnataka CM Siddaramaiah to Resign: கர்நாடகாவில் சித்தராமையா மற்றும் டி.கே.சிவக்குமார் இடையே நிலவிய முதலமைச்சர் பதவிப் போட்டிக்கு காங்கிரஸ் மேலிடம் தீர்வு கண்டுள்ளது. டெல்லி பேச்சுவார்த்தையின்படி சித்தராமையா நாளை ராஜினாமா செய்கிறார். அவருக்குப் பதிலாக டி.கே.சிவக்குமார் புதிய முதல்வராகப் பொறுப்பேற்க உள்ளார்.
பெங்களூரு: கர்நாடக அரசியலில் கடந்த சில மாதங்களாகவே தகித்துக் கொண்டிருந்த முதலமைச்சர் நாற்காலிப் போட்டி, தற்போது உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. நடப்பு முதலமைச்சர் சித்தராமையா நாளை (வியாழக்கிழமை) தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மாநிலத்தில் நிலவி வந்த தலைமை மாற்றத்திற்கான இழுபறிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், காங்கிரஸ் மேலிடம் எடுத்த அதிரடி முடிவே இந்த அரசியல் திருப்பத்திற்குக் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.
கர்நாடகாவில் கடந்த 2023 சட்டமன்றத் தேர்தல் வெற்றிக்குப் பிறகு, சித்தராமையா மற்றும் துணை முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் இடையே முதலமைச்சர் பதவி தொடர்பாக ரகசிய ஒப்பந்தம் (சுழற்சி முறை முதலமைச்சர்) இருந்ததாகப் பேசப்பட்டது. ஆட்சி அமைந்து இரண்டரை ஆண்டுகள் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், தனக்கு முதலமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட வேண்டும் என்று டி.கே.சிவக்குமார் தீவிரமாக வலியுறுத்தி வந்தார்.
இந்த அதிகாரப் போட்டியைத் தீர்க்க காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, ராகுல் காந்தி மற்றும் கே.சி.வேணுகோபால் ஆகியோர் அடங்கிய மேலிடக் குழு இரு தலைவர்களையும் அவசரமாக டெல்லிக்கு அழைத்துப் பேசியது. சுமார் 6 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற இந்த மாரத்தான் பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில், சித்தராமையா தனது பதவியை விட்டுக்கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டதாகத் தெரிகிறது.
முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகும் சித்தராமையாவுக்கு ஜூன் 18-ம் தேதி நடைபெற உள்ள தேர்தலில் ராஜ்யசபா எம்பி (Rajya Sabha MP) பதவி வழங்கப்பட உள்ளது. மேலும் 2029 மக்களவைத் தேர்தலை மனதில் வைத்து அவருக்கு டெல்லியில் அகில இந்திய அளவில் முக்கியப் பொறுப்பு வழங்கப்படும்.
சித்தராமையாவின் அரசியல் வாரிசான அவரது மகனுக்கு கர்நாடக மாநில அமைச்சரவையில் முக்கியத் துறை ஒதுக்க மேலிடம் சம்மதித்துள்ளது.
சித்தராமையாவுக்குப் பிறகு, மாநிலத்தின் அடுத்த முதலமைச்சராக டி.கே.சிவக்குமார் பொறுப்பேற்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது.
டெல்லி பேச்சுவார்த்தை முடிந்து பெங்களூரு திரும்பியுள்ள சித்தராமையா, நாளை காலை 11 மணியளவில் அதிரடி நடவடிக்கைகளில் இறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
|நேரம் / நிகழ்வு
|எதிர்பார்க்கப்படும் அரசியல் நகர்வுகள்
|காலை (வியாழன்)
|முதலமைச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்தில் தனது அமைச்சரவை சகாக்களுக்கு சித்தராமையா காலை விருந்து (Breakfast Meet) அளிக்கிறார். இதற்காக டெல்லி பயணத்தை சுருக்கிக்கொண்டு டி.கே.சிவக்குமாரும் பெங்களூரு திரும்புகிறார். இந்த விருந்தின் போது தனது ராஜினாமா முடிவை சித்தராமையா அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பார்.
|மதியம் (வியாழன்)
கர்நாடக ஆளுநர் தாவர்சந்த் கெலாட்டைச் சந்திக்க சித்தராமையா நேரம் கேட்டுள்ளார். ஆளுநர் மாளிகைக்குச் சென்று தனது ராஜினாமா கடிதத்தை அவர் முறைப்படி சமர்ப்பிப்பார்.
அடுத்த சில நாட்கள்
காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் கூட்டப்பட்டு புதிய முதலமைச்சராக டி.கே.சிவக்குமார் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார். சித்தராமையா ஆதரவாளர்களைத் திருப்திப்படுத்த அமைச்சரவையில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு, கூடுதல் துணை முதலமைச்சர்கள் நியமிக்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது.
சித்தராமையா முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகுவது உறுதியானதைத் தொடர்ந்து, அவரது சமூகத்தைச் சேர்ந்த (குருபா சமூகம்) அமைப்புகள் மற்றும் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ-க்கள் மத்தியில் அதிருப்தி கிளம்பியுள்ளது. சித்தராமையா போன்ற ஒரு செல்வாக்கு மிக்க பின்தங்கிய வகுப்பு (OBC) தலைவரை மாற்றுவது காங்கிரஸின் வாக்கு வங்கியைப் பாதிக்கலாம் என்றும் ஒரு தரப்பினர் எச்சரித்து வருகின்றனர்.
இருப்பினும் ராகுல் காந்தியின் நேரடி வேண்டுகோளுக்கு இணங்கவே, மேலிடத்தின் முடிவை மதித்து சித்தராமையா பதவி விலகச் சம்மதித்துள்ளதாக அவரது நெருங்கிய ஆதரவாளரான ஆர்.வி.தேஷ்பாண்டே உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இன்னும் ஒரு வாரத்திற்குள் கர்நாடகாவில் புதிய அரசு பதவியேற்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், ஒட்டுமொத்த இந்திய அரசியலின் பார்வையும் தற்போது பெங்களூருவை நோக்கித் திரும்பியுள்ளது.