English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • சித்தராமையா vs டிகே சிவகுமார்: கர்நாடகாவின் முதல்வர் யார்? காங்கிரஸ் இந்த தேதியில் முடிவெடுக்கும்!

சித்தராமையா vs டிகே சிவகுமார்: கர்நாடகாவின் முதல்வர் யார்? காங்கிரஸ் இந்த தேதியில் முடிவெடுக்கும்!

Karnataka Congress: கர்நாடகாவில் சித்தராமையா மற்றும் டிகே சிவகுமார் இடையே யாருக்கு முதல்வர் பதவி என்ற பிரச்னை நிலவும் சூழலில், வரும் டிசம்பர் 1ஆம் தேதிக்குள் இதில் முக்கிய தீர்வை எட்ட காங்கிரஸ் முடிவெடுத்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 26, 2025, 01:53 PM IST

Trending Photos

பெண்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்! அங்கன்வாடியில் வேலை - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
camera icon7
Job
பெண்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்! அங்கன்வாடியில் வேலை - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் : அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
camera icon11
Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் : அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
Stranger Things to ஆர்யன் : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
OTT Release
Stranger Things to ஆர்யன் : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
சித்தராமையா vs டிகே சிவகுமார்: கர்நாடகாவின் முதல்வர் யார்? காங்கிரஸ் இந்த தேதியில் முடிவெடுக்கும்!

Siddaramaiah vs DK Shivakumar, Karnataka Congress: கர்நாடகாவில் சித்தராமையா மற்றும் டிகே சிவகுமார் இடையே யாருக்கு முதல்வர் பதவி என்ற பிரச்னை நிலவும் சூழலில், வரும் டிசம்பர் 1ஆம் தேதிக்குள் இதில் முக்கிய தீர்வை எட்ட காங்கிரஸ் முடிவெடுத்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

SiddaramaiahDK ShivakumarCongressKarnatakaRahul Gandhi

Trending News