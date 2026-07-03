/Siya Goyal: ஊடகங்களுக்கு நடுவிரலை காட்டிய சியா கோயல்.. புனே போலீஸ் காவலில் பரபரப்பு வீடியோ!

Ketan Agarwal Murder Case: இந்தியாவையே உலுக்கிய கேதன் அகர்வால் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சியா கோயல் விசாரணைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்டபோது, அவர் ஊடகவியலாளர்களை நோக்கி செய்த ஆபாசமான சைகை ஒன்று பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. இதன் வீடியோ வைரலாக பரவி வருகின்றது.
தனது வருங்கால கணவரும் ரியல் எஸ்டேட் அதிபருமான கேதன் அகர்வாலைக் கொலை செய்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சியா கோயல், தனது காதலன் என்று கூறப்படும் சேதன் சவுத்ரியுடன் இணைந்து இக்குற்றத்தைச் செய்ததாக சில நாட்களுக்கு முன்னர் கைது செய்யப்பட்டார். விசாரணைக்காக புனேவின் மார்க்கெட் யார்டு பகுதியில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டபோது, அவர் ஊடகவியலாளர்களை நோக்கி நடுவிரலை காட்டி ஆபாசமான சைகை ஒன்றைச் செய்தார். இது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பி வருகிறது.
சமுக ஊடகங்களில் பரவி வரும், 17 வினாடிகள் கொண்ட காணொளியில், கருப்பு நிற டி-ஷர்ட் மற்றும் முகத்தை மறைக்கும் வகையில் ஸ்கார்ஃப் ஒன்றை அணிந்திருந்த சியா கோயல், காவல்துறையினரால் வீட்டிலிருந்து வெளியே அழைத்து வரப்படும்போது செய்தியாளர்கள் மற்றும் கேமராமேன்களை நோக்கி தனது நடுவிரலை உயர்த்தி ஆபாச சைகை செய்வதைக் காண முடிந்தது. இதை காண்பவர்கள் பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர். கொலை செய்ததற்கான குற்ற உணர்ச்சி இல்லாதது ஒரு பக்கம் என்றால், வெளிப்படையாக இப்படி ஒரு செய்கையை செய்யும் மனநிலை ஒரு பக்கம். இப்படிப்பட்ட மனநிலை குறித்து சமூக ஊடகங்களில் பலர் தங்களது கவலையை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
முன்னதாக வியாழக்கிழமையன்று, காவல்துறையினர் சியா கோயலை புனேவில் உள்ள ஒரு இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர். காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, குற்றத்தைச் செய்வதற்கு முன்பு, லோககாட் கோட்டையில் உள்ள ஒரு செங்குத்துப் பாறையிலிருந்து தனது வருங்கால கணவர் கேதன் அகர்வாலை எப்படி கீழே தள்ளுவது குறித்து அவரும் மற்றொரு குற்றவாளியான சேதன் சவுத்ரியும் அந்த இடத்தில் ஒத்திகை பார்த்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த ஒத்திகை நடந்த இடத்தை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அடையாளம் காட்டியதாக புனே ஊரகக் காவல் துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
"லுல்லாநகரில் உள்ள ஒரு கிளப் அருகே இருந்த குன்று போன்ற பகுதியில், லோககாட் கோட்டையில் கேதனைப் பாறையிலிருந்து கீழே தள்ளுவது எப்படி என்று சியாவும் சேதனும் ஒத்திகை பார்த்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இன்று சியா அந்த இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். அங்கு அவர்கள் ஒத்திகை பார்த்ததாகக் கூறப்படும் இடத்தை அவர் அடையாளம் காட்டினார்," என்று புனே ஊரகக் காவல் துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த ஒத்திகை மே மாதத்தில் நடந்ததாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. குற்றத்திற்கான திட்டமிடல் தொடர்பான கூடுதல் ஆதாரங்களைச் சேகரிக்கவும், துல்லியமான தேதியை உறுதிப்படுத்தவும் புலனாய்வாளர்கள் தற்போது பணியாற்றி வருகின்றனர்.
கேதன் அகர்வால் கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள சியா கோயல் மற்றும் சேதன் சௌத்ரி ஆகிய இருவர் மீதும் பொய் கண்டறியும் சோதனை (polygraph test) நடத்த நடத்த அனுமதி கோரி, புனே ஊரகக் காவல்துறை வட்கான் மவல் நீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளது. பொதுவாக 'லை டிடெக்டர்' (lie detector) சோதனை என்று அழைக்கப்படும் இச்சோதனையானது, விசாரணை தொடர்பான கேள்விகளுக்கு ஒருவர் பதிலளிக்கும்போது ஏற்படும் இரத்த அழுத்தம், நாடித்துடிப்பு, சுவாசம் மற்றும் வியர்வை போன்ற உடலியல் மாற்றங்களைப் பதிவு செய்கிறது.
"அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னதாக, நீதிமன்றம் முதலில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு அறிவிப்பாணைகளை அனுப்பி, அவர்களின் சம்மதத்தைப் பதிவு செய்யும். இந்த நடைமுறை இன்னும் நிறைவடையவில்லை," என்று விசாரணை அதிகாரி ஒருவர் கூறியுள்ளார்.
காவல்துறையின் தகவலின்படி, கேதன் அகர்வாலின் தந்தை விஷால் அகர்வால் அளித்த புகாரில், சேதன் சவுத்ரியுடன் சியா கோயல் அதிகரித்து வந்த நெருக்கம் குறித்து தனது மகன் பலமுறை கவலை தெரிவித்திருந்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். கேதனுடனான உரையாடல்களின்போது சியா அடிக்கடி சவுத்ரியைப் பற்றிக் குறிப்பிடுவதாக கேதன் குற்றம் சாட்டியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.