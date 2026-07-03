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Siya Goyal: ஊடகங்களுக்கு நடுவிரலை காட்டிய சியா கோயல்.. புனே போலீஸ் காவலில் பரபரப்பு வீடியோ!

Ketan Agarwal Murder Case: சியா கோயல் விசாரணைக்காக புனேவின் மார்க்கெட் யார்டு பகுதியில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டபோது, ​​அவர் ஊடகவியலாளர்களை நோக்கி நடுவிரலை காட்டி ஆபாசமான சைகை ஒன்றைச் செய்தார். இது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பி வருகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 03, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:33 PM IST
Siya Goyal: ஊடகங்களுக்கு நடுவிரலை காட்டிய சியா கோயல்.. புனே போலீஸ் காவலில் பரபரப்பு வீடியோ!
Image Credit: Siya Goyal Obscene Gesture at Media (Photo: Social Media)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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