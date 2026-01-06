வந்தே பாரத் ரயிலில் ஸ்லீப்பர் கோச்! டிக்கெட் விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

இந்திய ரயில்வே துறை இந்த மாதம் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயிலை அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. பல வழித்தடங்களில் ஏற்கனவே வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் சென்று வரும் நிலையில், ஸ்லீப்பர் வசதி அறிவிப்பு ரயில் பயணிகள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. முதல் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் இந்த மாதம் தொடங்கப்படும் என ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த மாதத்தின் இரண்டாம் அல்லது மூன்றாம் வாரத்தில் ஸ்லீப்பர் வசதி கொண்ட வந்தே பாரத் ரயிலை கொடியசைத்து துவக்கி வைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | LIVE: திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்.. வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தங்கம் விலை - இன்றைய முக்கிய அப்டேட்ஸ்!
வழித்தடம் எங்கே?
முதல் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் ஹவுரா-குவஹாத்தி இடையே சேவையை தொடங்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இது மேற்கு வங்காளம் மற்றும் அஸ்ஸாம் மாநிலங்களுக்கு இடையே இரவு நேர இணைப்பை வழங்கும். 966 கிலோமீட்டர் தூரத்தை கொண்ட இந்த வழித்தடத்தில் தற்போது சரைகாட் எக்ஸ்பிரஸ் 16 மணி நேரத்திற்கு மேல் எடுத்துக்கொள்கிறது. வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் இந்த பயண நேரத்தை சுமார் 3 மணி நேரம் குறைத்து 13-14 மணி நேரத்தில் முடிக்கும். குவஹாத்தி-கொல்கத்தா இடையே ஒரு வழி பயணத்திற்கான கட்டண விவரங்களும் வெளியாகி உள்ளது. சராசரியாக வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயிலின் டிக்கெட் கட்டணம் ரூ.2,000 முதல் ரூ.4,000 வரை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ராஜ்தானி மற்றும் துரோண்டோ எக்ஸ்பிரஸ் போன்ற பிரீமியம் ரயில்களுடன் போட்டியிடும் வகையில் அமைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயிலும் 16 கோச்களை கொண்டிருக்கும்.
மொத்த செலவுகள்
ஒரு வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் கோச்சின் செலவு ரூ.8 கோடி முதல் ரூ.8.5 கோடி வரை ஆகும் என ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இது பெரும்பாலான மெட்ரோ கோச்களை விட குறைவாகும், அவை வழக்கமாக ரூ.10 கோடி முதல் ரூ.10.5 கோடி வரை செலவாகும். ரயில்வே அமைச்சகம் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்களின் உற்பத்தியை அதிகரித்துள்ளது. சுமார் 200 வந்தே பாரத் ரயில்கள் - செயர் கார் மற்றும் ஸ்லீப்பர் பதிப்புகள் உட்பட - பல்வேறு உற்பத்தி நிலைகளில் உள்ளன. 2026 முதல், 12 வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன, ஒவ்வொரு திசையிலும் 6 ரேக்குகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் அதிகபட்சமாக மணிக்கு 180 கிலோமீட்டர் வேகத்தை அடையும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு
- புதிய ஸ்லீப்பர் வடிவமைப்பு இரவு நேர பயணங்களுக்கான வசதியை வலியுறுத்துகிறது.
- மேம்படுத்தப்பட்ட குஷனிங் கொண்ட பெர்த்குகள் நீண்ட பயணங்களை எளிதாக்கும்.
- அதிக வேக ஓட்டங்களின் போது சத்தம் மற்றும் அதிர்வுகளை குறைக்கிறது.
- ஏரோசால் அடிப்படையிலான தீ கண்டறிதல் மற்றும் அதனை அணைக்கும் வசதிகள் உள்ளது.
- அனைத்து கோச்களிலும் CCTV கேமராக்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுலா
இந்த புதிய ரயில் சேவை கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு இந்தியாவில் நீண்ட தூர ரயில் பயணத்தில் பெரிய மேம்பாட்டை ஏற்படுத்தும் வகையில்அமைந்துள்ளது. இது இந்தியாவில் சுற்றுலாவுக்கு குறிப்பிடத்தக்க ஊக்கத்தை அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரயில்வே அமைச்சர் வைஷ்ணவ், வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்கள் விரைவில் அனைத்து மாநிலங்களிலும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க: வாடகைக்கு வீடு! சொந்த வீடு வைத்துள்ளவர்கள் கவனத்திற்கு! முக்கிய அறிவிப்பு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ