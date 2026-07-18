/ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: மொத்தமாய் மாறும் ரேஷன் கார்டு, மாநில அரசின் பிளான் என்ன?

புது தில்லி: தமிழகம் உள்ளிட்ட இந்தியாவின் அனைத்து மாநில மக்களுக்கும் ரேஷன் கார்டு என்பது அத்தியாவசியமான ஒரு ஆவணமாக உள்ளது. ரேஷன் கார்டுகள் பல வித மாற்றங்களை கண்டு வரும் நிலையில், பல மாநிலங்களில் டிஜிட்டல் ரீதியான ஸ்மார்ட் ரேஷன் அட்டைகளுக்கான ஏற்பாடுகள் மிக வேகமாக நடந்துவருகின்றன.
ரேஷன் அட்டை சேவைகள் மற்றும் உணவு தானிய விநியோகத்தை டிஜிட்டல் முறைக்கு மாற்றும் நோக்கில், தில்லி அரசு 'ஸ்மார்ட் பொது விநியோக முறை' (Smart Public Distribution System) திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.
இத்திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தவுடன், பயனாளிகள் தங்கள் ரேஷன் பொருட்கள் எப்போது கிடைக்கும் அல்லது எப்போது விநியோகிக்கப்படும் என்பதை எளிதாக தெரிந்துகொள்ள முடியும்.
டிஜிட்டல் ரேஷன் அட்டைகளுக்கான இத்திட்டம் பொது விநியோக முறையை மேலும் வெளிப்படையானதாக மாற்ற உதவும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், ரேஷன் பொருட்களின் விற்பனையில் பொதுவக ஏற்படும் பின்வரும் பிரச்சனைகளும் தடுக்கப்படும் என நம்பப்படுகின்றது:
இவை தடுக்கப்பட்டால் ரேஷன் விநியோகத்தில் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மை ஏற்படும்.
இந்த புதிய தளத்தின் மூலம், குடும்ப அட்டைதாரர்கள் அரசு அலுவலகங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் செல்லாமலேயே பல்வேறு சேவைகளை இணையம் வாயிலாகப் பெற முடியும்.
பயனாளிகள் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களைச் சேர்க்கவோ அல்லது நீக்கவோ, தேவையான ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவோ அல்லது தங்கள் விண்ணப்பங்களின் நிலையை இணையம் வழியாகக் கண்காணிக்கவோ இயலும்.
மேலும், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட உணவு தானியங்களின் நகர்வை அவர்கள் தங்கள் அலைபேசி மூலமாகவே கண்காணிக்க முடியும்.
குடும்ப அட்டை விண்ணப்பங்கள் மற்றும் விநியோகப் பதிவுகளைக் கண்காணிப்பதை இந்த டிஜிட்டல் அமைப்பு எளிதாக்கும் என்று அரசு தெரிவிக்கிறது.
புதிய அமைப்பின் கீழ், அடையாளத்தைச் சரிபார்க்கும் கூடுதல் முறையாக 'முக அங்கீகாரத் தொழில்நுட்பத்தையும்' (facial-recognition technology) அரசு அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. பயோமெட்ரிக் கருவிகளில் கைரேகை சரியாகப் பொருந்தாதவர்களுக்கு இம்முறை உதவியாக இருக்கும். முக அங்கீகாரம் மூலமாகவும் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்கும்.
QR குறியீடுகள், டிஜிட்டல் பதிவுகள் மற்றும் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு ஆகியவற்றைச் சேர்ப்பதன் மூலம், போலி ரேஷன் அட்டைகளின் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தவும், உணவு தானியங்கள் தவறான முறையில் விநியோகிக்கப்படுவதைத் தடுக்கவும் முடியும் என்று டெல்லி அரசு கருதுகிறது.
பொது பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவருவதற்கு முன் இந்த அமைப்பை ஆய்வு செய்ய, 16 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட 'பயனர் ஏற்புச் சோதனை' (User Acceptance Testing - UAT) குழுவையும் அரசு அமைத்துள்ளது. இக்குழுவில் தில்லியின் 13 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த உதவி ஆணையர்கள், உணவு மற்றும் வழங்கல் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இந்த ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு அமைப்பு சீராக செயல்பாட்டிற்கு வந்த பின்னர் இதே போன்ற அமைப்பு மற்ற மாநிலங்களிலும் பின்பற்றப்படும் என நம்பப்படுகின்றது.