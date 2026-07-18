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ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: மொத்தமாய் மாறும் ரேஷன் கார்டு, மாநில அரசின் பிளான் என்ன?

Smart Ration Card: இந்த ஸ்மார்ட் செயல்முறை மூலம் ஆன்லைனிலேயே பயனாளிகள் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களைச் சேர்க்கவோ அல்லது நீக்கவோ, தேவையான ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவோ அல்லது தங்கள் விண்ணப்பங்களின் நிலையை இணையம் வழியாகக் கண்காணிக்கவோ இயலும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 18, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:32 AM IST
ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: மொத்தமாய் மாறும் ரேஷன் கார்டு, மாநில அரசின் பிளான் என்ன?
Image Credit: Ration Card Latest News on Smart PDS (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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