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மாமியாரை காதலித்து கரம்பிடித்த மருமகன்! இதென்ன வித்தியாசமான காதல்? விவரம் என்ன?

தன் மாமியாரையே திருமணம் செய்த மருமகன் குறித்த செய்திதான், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 08, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:50 PM IST
மாமியாரை காதலித்து கரம்பிடித்த மருமகன்! இதென்ன வித்தியாசமான காதல்? விவரம் என்ன?
Image Credit: son In law Marries Daughter In Law | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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