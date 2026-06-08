/மாமியாரை காதலித்து கரம்பிடித்த மருமகன்! இதென்ன வித்தியாசமான காதல்? விவரம் என்ன?

காதல், யாருக்கு வேண்டுமானாலும் எங்கு வேண்டுமானாலும் வரலாம். ஆனால், இங்கு ஒரு மனிதருக்கு தனது சொந்த மாமியார் மீதே காதல் வந்துள்ளது. இதனால், அவர் தன் மாமியாரையே திருமணம் செய்யும் நிலைக்கு ஆளாகியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
உத்தர பிரதேசத்தின் கான்பூர் பகுதியில்தான் அந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. மாமியாரும் மருமகனும், நீதிமன்றத்தில் திருமணம் செய்து கொண்ட வீடியோ இணையத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
இந்த வீடியோவில் மாமியாரும் மருமகனும் ஒருவருக்கொருவர் மாலை மாற்றிக்கொள்வதும் போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுப்பதும் பதிவாகி இருக்கிறது. இதை பார்த்த இணையவாசிகள் இருவரின் இந்த காதலை பார்த்து கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.
இந்த வீடியோவிற்கு வந்திருக்கும் ரியாக்ஷன்கள், கலவையானதாக இருக்கிறது. ஒரு சிலர், இது அவர்களின் பர்சனலான முடிவு என்று கூற, இன்னு சிலர் இது முறையானதா என்று கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர். மேலும், இதே போல சமீபத்தில் அலிகாரில் இப்படியொரு சம்பவம் நடந்ததையும் நினைவுகூர்ந்து வருகின்றனர். எது எப்படியிருப்பினும், இது குறித்து இன்னும் சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்தின் தரப்பில் இருந்து இன்னும் எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போது வெளியாகியிருக்கும் விவரங்களின் படி, இது குறித்து விசாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், இவர்களின் திருமணத்தை எதிர்த்து யாரும் வழக்கு தொடுக்கவில்லை என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.
Love has no limits: Man marries mother-in-law after 4-year affair, shares wedding video | WATCH— Pranav (@SanataniiPranav) June 8, 2026
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இவர்கள் வீட்டிற்கு அருகே இருந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள், மாமியார்-மருமகனுக்குள் ஆரம்பத்திலிருந்தே நெருக்கமான உறவு இருந்து வந்ததாகவும் கூறியிருக்கின்றனர். அதே சமயத்தில், இவர்கள் இருவருக்கும் எப்போது திருமணம் நடந்தது என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகவில்லை என்றும், போலீசார் இந்த டாக்குமெண்ட்களை வெளியிட முடியாது என்றும் கூறியிருக்கின்றனர்.
இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் நிலையில், நெட்டிசன்கள் இன்னொரு கேள்வியையும் எழுப்புகின்ற்னார். அதாவது, மருமகனின்முதல் மனைவி எங்கே என்பதுதான் அந்த கேள்வி. “அவருடைய நிலை என்ன?" என்பதுதான் இங்கு அனைவருடைய கேள்வியாஅ இருக்கிறது. தாயும் கணவனும் ஒன்று சேர்ந்ததை அந்தப் பெண் ஏற்றுக்கொண்டாரா அல்லது இதனால் அந்த குடும்பமே பிரிந்துவிட்டதா என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
இருப்பினும், குடும்பத்திற்குள் ஏற்பட்ட கடுமையான கருத்து வேறுபாடு காரணமாகவே, மருமகன் தனது மனைவியைப் பிரிந்து மாமியாருடன் வாழத் தொடங்கியதாக கான்பூர் வட்டாரங்கள் தரப்பில் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது.
ஒருபுறம் நெட்டிசன்கள் இவர்களின் காதலை விமர்சித்து இந்த வீடியோக்களை பகிர்ந்து வந்தாலும், மறுபுறம் "இந்திய சட்டப்படி இந்தத் திருமணம் செல்லுமா?" என்ற சட்ட ரீதியான விவாதங்களும் எழுந்துள்ளன. பொதுவாக இந்து திருமண சட்டத்தின் கீழ், சில குறிப்பிட்ட நெருங்கிய உறவுகளுக்குள் முறை தவறி திருமணம் செய்வது சட்டப்படி செல்லாது என்று கூறப்படும் நிலையில், இவர்கள் இருவரும் எப்படி நீதிமன்றத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் என்ற கேள்வியும் வலுத்து வருகிறது.