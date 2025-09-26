சோனம் வாங்சுக் கைது... லடாக்கில் பரபரப்பு - அடுத்தது என்ன?

Sonam Wangchuk Arrested: லடாக்கில் கடந்த சில நாள்களாக ஏற்பட்டுள்ள பதற்றத்தை தொடர்ந்து சமூக செயற்பாட்டாளர் சோனம் வாங்சுக் இன்று (செப். 26) லே போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
லடாக்கிற்கு தனி மாநில அந்தஸ்து கொடுக்க வேண்டும் என்றும் லடாக்கை அரசியலமைப்பின் ஆறாவது அட்டவணையின் கீழ் கொண்டுவர வேண்டும் என்றும் கடுமையான போராட்டங்கள் அங்கு நடைபெற்று வருகின்றன. சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தி வந்த நிலையில், லே உச்ச அமைப்பு மற்றும் கார்கில் ஜனநாய கூட்டணி ஆகிய அமைப்புகளும் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். கடந்த புதன்கிழமை அன்று இளைஞர்களின் போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்தது. இதில் சுமார் 90 பேர் காயமடைந்தனர்.
லடாக்கிற்கு மாநில அந்தஸ்து உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து சோனம் வாங்சுக் கடந்த செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி உண்ணாவிரதம் போராட்டத்தை தொடங்கினார். தொடர்ந்து அவரது உடல்நிலை மோசமானதை தொடர்ந்து அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து, அமைதி போராட்டம் வன்முறையில் முடிந்ததை தொடர்ந்து கடந்த செப். 24ஆம் தேதி அவர் தனது 15 நாள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவந்தார்.
இவர் தனது உண்ணாவிரத போராட்டத்தின்போது, மக்கள் மத்தியில் ஆத்திரமூட்டும் வகையில் பேசியதாக பொதுமக்களை தூண்டிவிட்டதாக குற்றஞ்சாட்டி தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அரபு வசந்தம் போராட்டம், நேபாளத்தின் Gen Z போராட்டம் ஆகியவற்றை குறிப்பிட்டு சோனம் வாங்சுக் இளைஞர்களை வன்முறைக்கு தூண்டிவிடும் விதத்தில் பேசியதாக அரசு குற்றஞ்சாட்டி உள்ளது.
இதுகுறித்து கடந்த புதன் அன்று உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், "சோனம் வாங்சுக் கடந்த செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி லடாக்கிற்கு மாநில அந்தஸ்து மற்றும் லடாக்கை 6வது அட்டவணையில் சேர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து உண்ணவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, மத்திய அரசு தொடர்ந்து லே உச்ச அமைப்பு (ABL) மற்றும் கார்கில் ஜனநாயக கூட்டணி (KDA) ஆகியவற்றுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். உயர் அதிகாரம் கொண்ட குழுவின் முறையான வழி மூலமும், துணைக்குழு மூலமும், தலைவர்களுடனும் பல முறைசாரா சந்திப்புகள் மூலமும் அவர்களுடன் தொடர் சந்திப்புகள் நடத்தப்பட்டன" என குறிப்பிட்டிருந்தது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, லடாக்கின் வன்முறைக்கு காங்கிரஸ் கட்சிதான் காரணம் என பாஜக குற்றஞ்சாட்டுகிறது. காங்கிரஸ் கவுன்சிலரான ஃபண்ட்சாக் ஸ்டான்சின் செபாக் என்பவர்தான் வன்முறைக்கு காரணம் என்றும் அதுகுறித்த புகைப்படங்களை வெளியிட்டும் குற்றஞ்சாட்டி வருகிறது. அவரே போராட்டக்காரர்களை தூண்டிவிட்டதாகவும் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். பயங்கர ஆயுதத்துடன் ஒரு கும்பலை தலைமை தாங்கி பாஜக அலுவலகத்தையும், அரசு சொத்தையும் குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தி உள்ளனர் என குற்றஞ்சாட்டுகிறது.
ஆனால், இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு காங்கிரஸ் முற்றிலும் மறுப்பு தெரிவிக்கிறது. வன்முறையால் நிகழ்ந்த மரணங்கள் குறித்து வெளிப்படைத்தன்மையுடன் விசாரணை மேற்கொண்டு சட்ட ரீதியிலான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என காங்கிரஸ் வலியுறுத்துகிறது. மேலும், வாங்சுக்கும் தனது மேல் வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முற்றிலும் மறுப்பு தெரிவித்தார். மேலும் தற்போதைய போராட்டத்தில் காங்கிரஸின் பங்கு ஏதும் இல்லை என்றார்.
