/சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரதம் ஓவர்... 26 நாட்களுக்கு பின் திடீர் முடிவு - காரணம் என்ன?

Sonam Wangchuk Hung Strike : சோனம் வாங்சுக் அவரது 26 நாள் தொடர் உண்ணாவிரதத்தை இன்று (ஜூலை 24) நிறைவு செய்தார். மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி. நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் மற்றும் லே லடாக் உச்ச அமைப்பின் மூத்த தலைவர்கள் முன்னிலையில் அவர் தனது உண்ணாவிரதத்தை நிறைவு செய்தார்.
இதுகுறித்து சோனம் வாங்சுக் அவரது X தளத்தில், பல்வேறு நிபந்தனைகள் மீதான நீண்ட பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பிறகும், நாட்டில் ஏற்படக்கூடிய வன்முறையைக் கருத்தில் கொண்டும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சோனம் வாங்சுக் நள்ளிரவு 1.25 மணிக்கு தனது X பதிவில், "மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி. நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் மற்றும் லே லடாக் உச்ச அமைப்பின் மூத்தத் தலைவர்கள் முன்னிலையில், 26 நாட்களுக்கு பிறகு சற்று முன் எனது உண்ணாவிரதத்தை முடித்தேன்.
Just now in the presence of Union Ministers Sh. JP Nadda, Dr. Jitendra Singh and the senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh I finally broke my fast after 26 days. Earlier 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging me to break… pic.twitter.com/RFCet7Oksy— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 23, 2026
முன்னதாக, பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த 65 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்னைச் சந்தித்து அல்லது கடிதங்களில் கையெழுத்திட்டு உண்ணாவிரதத்தை முடிக்குமாறு வலியுறுத்தியிருந்தனர். நாட்டில் ஏற்படக்கூடிய வன்முறையைக் கருத்தில் கொண்டும், பல்வேறு நிபந்தனைகள் மீதான நீண்ட பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகும் இந்த முடிவுக்கு வந்தேன்.
அந்த நிபந்தனைகளை மிக விரைவில் ஒரு தனி காணொளியில் விரிவாக விளக்குவேன். இதற்கிடையில் எங்கும் எந்த விதமான வன்முறையையும் அனுமதிக்காமல் மிகவும் விழிப்புடன் இருக்குமாறு உங்கள் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்பேரில் சோனம் வாங்சுக், சஃப்தார்ஜூங் மருத்துவமனையில் இருந்து குருகிராமில் உள்ள மெடாண்டா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக கோரி, காக்ரோச் ஜனதா கட்சி போராட்டம் ஆரம்பித்தது. தற்போது நாடு முழுவதும் மாணவர் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு பெருகி உள்ளது.
அந்த வகையில், கடந்த ஜூன் 28ஆம் தேதி அன்று டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினார். தொடர்ந்து போராட்டத்தை அடுத்து, அவரது 21வது நாள் உண்ணாவிரதத்தின்போது, அவருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதாக கூறி போலீசார் அவரை வலுகட்டாயமாக தூக்கிச் சென்று மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
சோனம் வாங்சுக் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளிக்க அனுமதிக்கவில்லை. இந்த சூழலில், 26வது நாள் உண்ணாவிரதத்தை தொடர்ந்து சோனம் வாங்சுக் அவரது உண்ணாவிரதத்தை நிறைவு செய்துள்ளார். இருப்பினும் மாணவர்கள் போராட்டம் தொடர்கிறது. கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானை ராஜினாமா செய்து, மாணவர்களின் கோரிக்கைகள் ஏற்கப்படும்பட்சத்தில் போராட்டம் நிறைவு பெறலாம் என தெரிகிறது.