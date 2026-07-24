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சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரதம் ஓவர்... 26 நாட்களுக்கு பின் திடீர் முடிவு - காரணம் என்ன?

Sonam Wangchuk Hung Strike : சோனம் வாங்சுக் அவரது 26 நாள் தொடர் உண்ணாவிரதத்தை இன்று (ஜூலை 24) நிறைவு செய்தார். மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி. நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் மற்றும் லே லடாக் உச்ச அமைப்பின் மூத்த தலைவர்கள் முன்னிலையில் அவர் தனது உண்ணாவிரதத்தை நிறைவு செய்தார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 24, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:31 AM IST
சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரதம் ஓவர்... 26 நாட்களுக்கு பின் திடீர் முடிவு - காரணம் என்ன?
Image Credit: Sonam Wangchuk Hunger Strike | Image Source : X/@Wangchuk66

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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