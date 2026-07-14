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17வது நாளாக உண்ணாவிரதம்! சோனம் வாங்கசுக் உடல்நிலை கவலைக்கிடம்..விவரம்

Sonam Wangchuk Hunger Strike : நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, 17வது நாளாக சோனம் வாங்சுக், உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். இவருடைய உடல்நிலை மோசமாக உள்ளதால், அவரை போராட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி கோரிக்கைகள் வலுத்து வருகின்றன.

Written ByYuvashree
Published: Jul 14, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:12 PM IST
17வது நாளாக உண்ணாவிரதம்! சோனம் வாங்கசுக் உடல்நிலை கவலைக்கிடம்..விவரம்
Image Credit: Sonam Wangchuk Hunger Strike | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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