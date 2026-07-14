/17வது நாளாக உண்ணாவிரதம்! சோனம் வாங்கசுக் உடல்நிலை கவலைக்கிடம்..விவரம்

Sonam Wangchuk Hunger Strike : சோனம் வாங்சுக், இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற பொறியாளர் மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளராக விளங்குகிறார். இவருடைய வாழ்க்கையை மையமாக கொண்டுதான் பாலிவுட்டில் 3 இடியட்ஸ் திரைப்படமே எடுக்கப்பட்டது. இவர், கடந்த 17 நாட்களாக, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியுடன் சேர்ந்து தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இதற்கான காரணம் என்ன? அவர் இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கை விடாதது ஏன்? என்பது குறித்த விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற நீட் தேர்வின் வினாத்தாள், டெலிகிராம் செயலியில் guess paper என்கிற பெயரில் கசிந்ததாக கூறப்பட்டு அந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு மீண்டும் நீட் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. இதனால் மருத்துவர் கனவோடு இருந்த பல நூறு மாணவர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியானது. இந்த விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக்கோரி டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தொடர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். அவர்களுக்கு ஆதரவாக சோனம் வாங்சுக்கும், உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இவர், தொடர்ந்து 17 நாட்களாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதால் அவரால் தற்போது பேச கூட முடியாத அளவிற்கு உடல்நிலை மோசமடைந்துள்ளது. ஜூலை 14ஆம் தேதியான இன்றைய நிலவரப்படி, அவரது உடல் எடை 8.5 கிலோ குறைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவர் தொடர்ந்து போராட்டத்தை கைவிட மறுப்பதால், இன்னும் உடல்நிலை மோசமடைந்து வருவதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
சோனம் வாங்சுக் உடல்நிலை குறித்து கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் தலைவர் அபிஜித் தீப்கே பேசினார். அப்போது, அவரை உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கைவிடுமாறு தாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவதாகவும் ஆனால், தன் போராட்டத்தை தொடர்வதில் அவர் உறுதியுடன் இருப்பதாகவும் அபிஜித் தெரிவித்துள்ளார். வரும் 20ஆம் தேதி சட்டமன்றம் நோக்கி CJP பேரணி நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது. தனக்கு என்ன ஆனாலும் அந்த பேரணி தொடர வேண்டும் என சோனம் வாங்சுக் கூறியதாக அபிஜித் தெரிவித்துள்ளார். சோனம் வாங்சுக் உடன் உண்ணாவிரதம் இருக்கும் மற்றவர்களும் இறந்து விட வேண்டும் என அரசாங்கம் கருதுவதாக தான் உணர்வதாக அபிஜித் தெரிவித்தார்.
சோனம் வாங்சுக்கிற்கு ஜனநாயகம், மனிதநேயம், சுற்றுச்சூழல் மீதான ஆழ்ந்த அர்ப்பணிப்பு இருப்பதாக கூறிய சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், ஒட்டுமொத்த உலகிற்கும் அவருடைய உயிர் விலை மதிப்பற்றதாக இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
சோனம் வாங்சுக்கை நாட்டின் சொத்தாக கருதும் மக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், அவருடைய உடல் நிலை மோசமாக இருக்கும் செய்தியை கேட்டு கவலையடைந்துள்ளனர். அவரது உண்ணாவிரதத்தை கைவிடுமாறு கூறும் ஆதரவாளர்கள், போராட்டத்தை முன்னெடுக்க இன்னும் சில வழிகள் இருப்பதாக கூறி வருகின்றனர்.
ஷங்கர் இயக்கத்தில், முதல்வர் விஜய் நடித்திருந்த திரைப்படம் ‘நண்பன்’. இந்த படத்தில் விஜய் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். 3 இடியட்ஸ் படத்தை வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம் என்பதால், கிட்டத்தட்ட விஜய் வாங்சுக்கின் ரோலில்தான் நடித்திருந்தார். தற்போது அவர், முதலமைச்சராக இருப்பதாலும், நாட்டின் மிக முக்கியமான ஒரு மனிதர் இப்படியொரு பாேராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது, அவருடைய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து விட்டு, விஜய் அவருக்காக குரல் கொடுக்காமல் இருந்தால் எப்படி? என்று தமிழ்நாட்டு மக்கள் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.