/சோனம் வாங்சுக் ஹெல்த் அப்டேட்: போலீசாரால் தூக்கிச்செல்லப்பட்டவர் இப்போது எப்படியுள்ளார்?

Sonam Wangchuk Health Update : சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலரும், இந்தியாவின் கல்வியாளர் மற்றும் பொறியாளருமாக விளங்குகிறார், சோனம் வாங்சுக். இவர், கிட்டத்தட்ட 20 நாட்களுக்கும் மேலாக, டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில், உண்ணாவிரத போராட்டத்தை மேற்கொண்டு வந்தார். இந்த நிலையில், அவரை நேற்றைய தினம் போலீசார் மருத்துவமனைக்கு வலுக்கட்டாயமாக அழைத்து சென்றது, வைரலானது.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட நாட்டின் முக்கியமான போட்டி தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பொறுப்பேற்று பதவி விலக வேண்டும் என்பது, சோனம் வாங்சுக்கின் முக்கிய கோரிக்கையாக இருக்கிறது. இது தொடர்பாக அபிஜித் தீப்கே தலைமையிலான கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தி வந்தது. இதில், சோனம் வாங்சுக் இணைந்ததோடு, ஜூன் 28ஆம் தேதி காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை ஆரம்பித்தார். இவருடன் CJP அமைப்பை சேர்ந்த இன்னும் சில மாணவர்களும் போராட்டத்தை ஆரம்பித்தனர்.
சோனம் வாங்சுக்கின் ரத்த அழுத்தம், உடல் எடை உள்ளிட்டவை கவனிக்கப்பட்டு வந்தன. இவர், கடந்த 20 நாட்களாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்ததால், 9 கிலோ வரை எடை இழந்திருக்கிறார். இப்படியே சென்றால் இவருடைய உயிருக்கு ஆபத்து என்பதால், இவரை காப்பாற்ற மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
சோனம் வாங்சுக்கின் உண்ணாவிரத போராட்டம், 21வது நாளை எட்டியது. இதையடுத்து, போலீசாரும், மருத்துவ பணியாளர்களும் சாதாரண உடையணிந்து நேற்று காலை 7.30 மணிக்கு ஜந்தர் மந்தருக்கு சென்றனர். அங்கு, உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் இருந்த சோனம் வாங்சுக்கை குண்டுக்கட்டாக தூக்கி, பெட்ஷீட் போட்டு மூடி, பத்திரிகையாளர்கள் எதையும் வீடியோ எடுக்க முடியாத வண்ணம் வாகனத்தில் ஏற்றினர். அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதோடு, அவருக்கு சிகிச்சையும் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மருத்துவமனை நிர்வாகம் சோனம் வாங்சுக்கின் உடல் நிலை குறித்து அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது. அதில், அவர் நீண்ட காலம் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டதால் அவருடைய உடல் நீர்ச்சத்து குறைபாடு காரணமாக பலவீனம் அடைந்திருப்பதாகவும், தற்போது அவருடைய உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றனர். இவருடைய உடல்நிலையை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் சிகிச்சை தேவைப்படுவதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர்.
வாங்சுக், நரம்பு வழியே செலுத்தப்படும் திரவங்கள், வாய்வழியாக கொடுக்கப்படும் ஓஆர்எஸ் உள்ளிட்ட இதர மருந்துகளை அவர் எடுத்துக்கொள்ள மறுப்பதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், அவருடைய ஆரோக்கியத்திற்காக அவற்றை எடுத்துக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.
சோனம் வாங்சுக் விஷயத்தில், அவருடைய மனைவி கூறியிருக்கும் சில தகவல்களும் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகின்றன. இவரும், சூழலியல் ஆர்வலர் கீதாஞ்சலி அங்மோ, டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தை நாடியிருக்கிறார். வாங்சுக்கை, தற்போது சாஃப்தருங் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அவரை, வேறு ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்ற அனுமதிக்குமாறு அவர் நீதிமன்றத்தை நாடியிருக்கிறார். அவர், மருத்துவ சிகிச்சை என்ற பெயரில் சட்டவிரோதமாக மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார்.
Message from Sonam :— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 19, 2026
20th JULY
आज़ादी का दूसरा आन्दोलन
भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत
Freedom from injustice (Like paper leaks)
Freedom from Fear (my illegal detention)
India’s 2nd FREEDOM MOVEMENT
March to the Parliament
Please make it a big success
Sent through… pic.twitter.com/XYeUXgUxJH
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி, ஜூலை 20ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடைபெற இருப்பதையடுத்து, பேரணி நடத்த இருக்கின்றனது. இதில் கலந்துகொள்ள பல ஆயிரம் பேர் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். என்ன நடக்கப்போகிறது என்பதை நாளை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.