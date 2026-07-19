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சோனம் வாங்சுக் ஹெல்த் அப்டேட்: போலீசாரால் தூக்கிச்செல்லப்பட்டவர் இப்போது எப்படியுள்ளார்?

Sonam Wangchuk Health Update : 20 நாட்களுக்கும் மேலாக உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தி வந்த சோனம் வாங்சுக், ஜூலை 18ஆம் தேதியான நேற்று போலீசாரால் குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச்செல்லப்பட்டு, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில், அவருடைய உடல்நிலை எப்படியிருக்கிறது என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 19, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:25 AM IST
சோனம் வாங்சுக் ஹெல்த் அப்டேட்: போலீசாரால் தூக்கிச்செல்லப்பட்டவர் இப்போது எப்படியுள்ளார்?
Image Credit: Sonam Wangchuk | Image Source X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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