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சோனம் வாங்சுக் கவலைக்கிடம்... மருத்துவமனையில் அனுமதி - டெல்லியில் பரபரப்பு

Sonam Wangchuk Hospitalized : கடந்த மூன்று வாரக் காலமாக, டெல்லியின் ஜந்தர் மந்தரில் உண்ணாவிரதம் இருந்து வரும் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் உடல்நிலை மோசமடைந்ததை தொடர்ந்து, இன்று காலை டெல்லி காவல்துறையினர் அவரை கட்டாயப்படுத்தி, தூக்கிச் சென்று சஃப்தர்ஜங் மருத்துவமனைக்கு அனுமதித்தனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 18, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:42 AM IST
சோனம் வாங்சுக் கவலைக்கிடம்... மருத்துவமனையில் அனுமதி - டெல்லியில் பரபரப்பு
Image Credit: Sonam Wangchuk Hospitalized | Image Source: X/@ANI - ScreengrabSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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சோனம் வாங்சுக் கவலைக்கிடம்... மருத்துவமனையில் அனுமதி - டெல்லியில் பரபரப்பு
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