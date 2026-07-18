/சோனம் வாங்சுக் கவலைக்கிடம்... மருத்துவமனையில் அனுமதி - டெல்லியில் பரபரப்பு

Sonam Wangchuk Hospitalized : கடந்த மூன்று வாரக் காலமாக, டெல்லியின் ஜந்தர் மந்தரில் உண்ணாவிரதம் இருந்து வரும் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் உடல்நிலை மோசமடைந்தது.
#WATCH | Delhi: The police took activist Sonam Wangchuk, who had been on a hunger strike at Jantar Mantar for the past 20 days, to the hospital— ANI (@ANI) July 18, 2026
DCP New Delhi tweeted, "As per orders of Hon’ble High Court and on expert medical advise due to the deteriorating health condition of… pic.twitter.com/o8HxPSzu0f
இதைத் தொடர்ந்து, இன்று காலை டெல்லி காவல்துறையினர் அவரை கட்டாயப்படுத்தி, தூக்கிச் சென்று சஃப்தர்ஜங் மருத்துவமனைக்கு அனுமதித்தனர். தற்போது சோனம் வாங்சுக் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் என்றும் சுயநினைவுடன் இருக்கிறார் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதுகுறித்து டெல்லி காவல்துறை அளித்துள்ள விளக்கத்தில், டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்கழும், மருத்துவ நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின்படியும் அவருக்கு அத்தியாவசிய மருத்துவ சிகிச்சையை வழங்க வாங்சுக் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் கூடியிருந்த போராட்டக்காரர்களை நோக்கி, விரைவில் போராட்டத்தை இடத்தை காலி செய்யுமாறு காவல்துறை வேண்டுகோள் விடுத்தது. வாங்சுக் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட பின், ஜந்தர் மந்தரில் அதிகளவில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சோனம் வாங்சுக்கின் மனைவி கீதாஞ்சலி அங்மோ அவரது X பதிவில், "நான் டெல்லியில் உள்ள சஃப்தர்ஜங் மருத்துமனையில் இருக்கிறேன். அங்குதான் வாங்சுக் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். என்னிடமும் அவரது குடும்பத்தினரிடமும் கடந்த 20 நாள்களாக அவரது உடல்நிலையைக் கண்காணித்து வரும் மருத்துவர்களிடமும் அனுமதி பெறாமல் அவருக்கு வாய்வழியாகவோ அல்லது நரம்பு வழியாகவோ எதுவும் கொடுக்கக் கூடாது" என பதிவிட்டுள்ளார்.
I am at Safdarjung hospital in Delhi where @Wangchuk66 has been admitted. Nothing should be administered to him orally or intravenous without take consent from me, his family and his doctors who have been monitoring his health for the past 20 days.— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) July 18, 2026
நீட் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாகவும், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகல் கோரியும் காக்ரோச் ஜனதா கட்சி ஆரம்பித்த போராட்டத்தை ஒட்டி, அதே கோரிக்கைகளை முன் நிறுத்தி, கடந்த ஜூன் 28ஆம் தேதி டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினார். இன்று 21வது நாளாகும். சோனம் வாங்சுக்கிற்கு எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.