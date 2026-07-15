/வாங்சுக் போராட்டத்தை நீடித்தால் 2 நாட்களில் உயிரிழப்பு? நீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு!

Sonam Wangchuk : இந்தியாவின் முக்கிய பொறியாளராகவும், சமூக ஆர்வலராகவும் இருப்பவர், சோனம் வாங்சுக். நீட் தேர்வு முறைகேடு விவகாரத்தில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி போராடி வருகிறது. அவர்களுக்கு ஆதரவாக, சோனம் வாங்க்சுக்கும் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இவருடைய உண்ணாவிரத போராட்டம் தொடர்ந்து 18வது நாளாக தொடர்ந்து வருகிறது.
சோனம் வாங்சுக்கிற்கு மருத்துவ உதவி வழங்கவும், அவருக்கு வலுக்கட்டாயமாக உணவூட்டி அவருடைய உண்ணாவிரதத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவரவும் டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் அவசரமாகத் தலையிட்டு உத்தரவளிக்க வேண்டும் என்று மனு கோரப்பட்டுள்ளது. பாலிவுட்டில், அமீர்கான் நடிப்பில் வெளியான '3 இடியட்ஸ்' திரைப்படத்தில் வரும் ‘புன்சுக் வாங்டு’ கதாபாத்திரம், வாங்சுக்கின் வாழ்க்கையை வைத்துதான் எழுதப்பட்டது. தமிழிலும் இந்த படம், ‘நண்பன்’ என்கிற பெயரில் எடுக்கப்பட்டு அதில் தற்போதைய தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார்.
What kind of 'terrorist' fasts for 16 days to attract govt's attention?— Satish Acharya (@satishacharya) July 15, 2026
What kind of 'anti-national' puts his life at risk to make education minister accountable?
It's shocking to see that this govt isn't even responding to Sonam Wangchuk's near-death situation. #SonamWangchuk pic.twitter.com/roUkGbGQeM
சமீபத்தில், நீட்-யுஜி வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி கரப்பான் பூ ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) ஏற்பாடு செய்துள்ள போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ஜந்தர் மந்தரில் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதத்தில் சோனம் வாங்சுக் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
ராகேஷ் குமார் சைனி என்கிற சமூக ஆர்வலர், பொது நல வழக்கு ஒன்றை பதிவு செய்திருகிறார். அதில், வாங்சுக் இதே போல தன்னுடைய உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடர்ந்தால் அவர் 2 நாட்களில் உயிரிழக்கக்கூடும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதில், அவருக்கு வலுக்கட்டாயமாக உணவு அளிக்குமாறு மத்திய மற்றும் டெல்லி அரசுகளுக்கு உத்தரவிடக்கோரி அவர் தன்னுடைய மனுவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதன் வழக்கு, வியாழக்கிழமையான நாளை நடக்கும் என கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து, வாங்சுக்கின் உடல் நிலை மோசமடைந்து வருவதை தன் மனுவில் சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர், அவர் இறந்து விட்டால் அது அது இந்த நாட்டுக்கும் உலகுக்கும் பெரும் அவமானத்தை தேடி தரும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
இதற்கு ஒரே வழி, அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று, தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை வலுக்கட்டாயமாக கொடுக்க வேண்டியதுதான் என்றும், அதனால் ஒரு மனித உயிரால் தாக்குப்பிடிக்க முடியும் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
இதற்கு அர்த்தம், சாப்பிட மறுப்பவர்களுக்கு உணவுகளை IV அல்லது ட்யூப் மூலமாக உணவு வழங்குதல் முறையாகும். இது, உணவு சாப்பிடாமல் உயிரிழத்தலை தவிர்க்க வழிவகுக்கும்.
சோனம் வாங்சுக்கின் உடல்நிலை, ஒவ்வொரு நாளும் மோசமடைந்து வருகிறது. இந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் ஆரம்பித்த நாள் முதல் அவர் 8.5 கிலோ வரை இழந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவருடைய ரத்த அழுத்தமும் 109/70ஆக இருக்கிறது. இருப்பினும், ஜூன் 28ஆம் தேதி ஆரம்பித்த போராட்டம் இன்னும் நீண்டு வருகிறது.
மேற்கூரிய படிவத்தில், சோனம் வாங்சுக் ஆரம்பத்திலிருந்தே அரசால் தீவிரவாதி மற்றும் நாட்டிற்கு எதிரானவர் போல நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும், இப்போது வரை வாங்சுக்கின் உண்ணாவிரத போராட்டம் மற்றும் உடல் நிலை குறித்து அரசு எதுவும் தெரிவிக்காமல் இருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் தலைவரான அபிஜித் தீப்கே, நாட்டில் கல்வியியல் மாற்றங்கள் நிகழ வேண்டும் என்பதையும், வினாத்தாள் லீக் ஆனதால் உயிர் நீத்த மாணவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணம் வழங்க கோரியும், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்தி வருகிறார். வரும் 20ஆம் தேதி, முதல் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் ஆரம்பிப்பதை தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி நடத்த, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி திட்டமிட்டிருக்கிறது. இவர்களுக்கு ஆதரவாகத்தான் சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.