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வாங்சுக் போராட்டத்தை நீடித்தால் 2 நாட்களில் உயிரிழப்பு? நீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு!

Sonam Wangchuk : தொடர்ந்து 18வது நாளாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் சோனம் வாங்க்சுக்கின் உடல்நிலை கவலைக்கிடம் ஆகியிருப்பதை தொடர்ந்து, அவர் இரண்டு நாட்களில் உயிரிழக்க வாய்ப்பிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jul 15, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:34 PM IST
வாங்சுக் போராட்டத்தை நீடித்தால் 2 நாட்களில் உயிரிழப்பு? நீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு!
Image Credit: Sonam Wangchuk | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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