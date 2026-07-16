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வாங்சுக் உண்ணாவிரத போராட்டம்: கட்டாய உணவு அளிக்கப்படுமா? மத்திய அரசின் பதில்!

Sonam Wangchuk : இந்தியாவின் கல்விக்கான முக்கிய முகங்களுள் ஒருவராக அறியப்படும் சோனம் வாங்சுக், 19 நாளாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். இவருடைய உடல்நிலை தொடர்ந்து மோசமாகி வருவதையொட்டி, மத்திய அரசு இதில் தேவைப்பட்டால் தலையிடுவோம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 16, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:07 PM IST
வாங்சுக் உண்ணாவிரத போராட்டம்: கட்டாய உணவு அளிக்கப்படுமா? மத்திய அரசின் பதில்!
Image Credit: Sonam Wangchuk | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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