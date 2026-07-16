/வாங்சுக் உண்ணாவிரத போராட்டம்: கட்டாய உணவு அளிக்கப்படுமா? மத்திய அரசின் பதில்!

Sonam Wangchuk : சில தினங்களுக்கு முன்பு நடந்த நீட் தேர்வின் வினாத்தால் கசிவு குளறுபடி, நாட்டில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இதனால் பல்வேறு மாணவர்கள், மனமுடைந்து தங்கள் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டனர். நீட் தேர்வு குளறுபடியை எதிர்த்தும், யுஜினி குலறுபடி, சிபிஎஸ்சி விடைத்தாள் திருத்த குளறுபடி என தொடர் குளறுபடிகள் நடந்து வருவதால் கல்வித்துறை தொடர்ந்து திணறி வருகிறது.
கல்வி நிர்வாக தோல்விகளுக்கு பொறுப்பேற்றுக்கொண்டு, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், பதவி விலக வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்து டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில், அபிஜித் தீப்கே தலைமையில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி போராட்டம் நடத்தி வருகிறது. கடந்த ஜூன் மாதம் 20ஆம் தேதி முதல் இந்த போராட்டம் நடைப்பெற்று வருகிறது. இதற்கு ஆதரவாக, சமூக ஆர்வலரும் லடாக் செயல்பாட்டாளரும், கல்வியாளருமான சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நடத்தி வருகிறார்.
வாங்சுக்கின் இந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் 19வது நாளை எட்டி இருக்கிறது. இவருடைய உடல் எடை, இந்த 19 நாளில் சுமார் 8.9 கிலோ குறைந்து இருக்கிறது. அவரது மொத்த எடை 57 கிலோ குறைந்திருக்கிறது. இவருக்கு ஏற்கனவே 59 வயது ஆகும் நிலையில், உடல் ரத்த அழுத்தம் 105/76 mmHg ஆகவும், சர்க்கரை அளவு 80 mg/dL ஆகவூம், ஆக்ஸிஜன் அளவு, 97% ஆகவும் மோசமான நிலையில் இருக்கிறது.
சோனம் வாங்சுக், இந்தியாவின் சிறந்த கல்வியாளர்களில் ஒருவர். இவர், மத்திய அமைச்சர் ஒருவர் பதவி விலக வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை முன்னிருத்தி இத்தனை நாட்களாய் போராட்டம் நடத்தி வரும் ஒரு பெரும் கல்வியாளரை, மத்திய அரசு ஏன் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறது என்கிற கேள்வி அனைத்து இளைஞர்களுக்குள்ளும் எழுகிறது. அதோடு, சோனம் வாங்சுக்கை உண்ணாவிரத்தை கைவிடக்கோரி மம்தா பானர்ஜி, அகிலேஷ் யாதவ், பிரியங்கா காந்தி, அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், திரை பிரபலங்கள் பலர் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.
சோனம் வாங்சுக், இப்படியே உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டால், அவருடைய உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படும் என்று கூறியும் அவர் தன் போராட்டத்தை கைவிட மறுத்து வருகிறார். வரும் ஜூலை 20ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்க இருக்கிறது. இதையடுத்து CJP ஜந்தர் மந்தரிலிருந்து நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறது. இங்கிருந்து வீடியோ மூலம் பேசிய சோனம் வாங்சுக், தன்னை ஆதரிப்பவர்கள் தன்னை உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்துவதற்கு பதிலாக, வரும் ஜூலை 20ஆம் தேதி பாராளுமன்றத்தை நோக்கி செல்லும் பேரணியில் கலந்து கொள்ளுமாறு தளர்ந்த குரலில் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார். இதை வைத்து பலரும் அவருடைய உடல்நிலை மோசமாக இருப்பதை மக்கள் தெரிந்து கொண்டனர்.
Sonam Wangchuk enters 19th day of hunger strike.— CHINMOY ZENITH (@ChinmoyZenith) July 16, 2026
Delhi High Court has directed the central government to ensure that activist Sonam Wangchuk’s health is medically examined every day by government doctors.#SonamWangchuk #CJP #India pic.twitter.com/zzSxivQ9y2
வாங்சுக்கின் உடல் நலனை கருத்தில்கொண்டு, அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று அவருக்கு வலுக்கட்டாயமாக உணவூட்டுமாறு மத்திய மற்றும் டெல்லி அரசுகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டுமென வழக்கறிஞரும் சமூக ஆர்வலருமான ராகேஷ் குமார் சைனி டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்தார். இதன் விசாரணை நடந்த நிலையில், வாங்சுக்கின் உடல்நிலையை தினம்தோறும் கண்காணித்து, அவருக்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டுமெனவும், எந்தவொரு குடிமகன் உயிரும் விலைமதிப்பற்றது என்றும் நீதிபதிகள் மத்திய அரசுக்கு அறிவுறுத்தினர். தொடர்ந்து, மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா, அவரது உடல் நிலை கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், அவருக்கு உதவி தேவைப்படும் பட்சத்தில் மருத்துவர்கள் ஆலோசனைப்படி மத்திய அரசு இந்த விவகாரத்தில் தலையிடும் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.