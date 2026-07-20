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உண்ணாவிரதம் தொடரும்... ஜே.பி. நட்டா சந்திப்புக்கு பிறகும்... சோனம் வாங்சுக் உறுதி

Sonam Wangchuk : சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரதத்தை தொடர்வார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், உண்ணாவிரதத்தை கைவிடுவதற்கு அவர் மத்திய அரசை நோக்கி சில கோரிக்கைகளையும் முன்வைத்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 20, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:17 PM IST
உண்ணாவிரதம் தொடரும்... ஜே.பி. நட்டா சந்திப்புக்கு பிறகும்... சோனம் வாங்சுக் உறுதி
Image Credit: Sonam Wangchuk | Image Source: X/@Wangchuk66Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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உண்ணாவிரதம் தொடரும்... ஜே.பி. நட்டா சந்திப்புக்கு பிறகும்... சோனம் வாங்சுக் உறுதி
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