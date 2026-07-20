/உண்ணாவிரதம் தொடரும்... ஜே.பி. நட்டா சந்திப்புக்கு பிறகும்... சோனம் வாங்சுக் உறுதி

Sonam Wangchuk Latest News Updates : நீட் தேர்வு குளறுபடிகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்யக் கோரி, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (CJP) டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தி வருகிறது.
இதைத் தொடர்ந்து, சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் இந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து காலவரையற்ற உண்ணாவிரதத்தை அறிவித்தார். தொடர்ந்து மூன்று வாரக்காலம் உண்ணாவிரதம் நீடித்த நிலையில், கடந்த ஜூலை 18ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) காலையில் போலீசார் மருத்துவமனைக்கு வலுக்கட்டாயமாக தூக்கிச் செல்லப்பட்டு, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் இன்று டெல்லியில் பேரணியில் ஈடுபட்டது கடும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதைத் தொடர்ந்து, CJP கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா உடன் சந்திப்பு மேற்கொண்டனர். மத்திய அரசிடம் CJP மூன்று நிபந்தனைகளையும் முன்வைத்தது. பேச்சுவார்த்தை சுமுகமாக நடைபெற்றது என்றும் மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதைத் தொடர்ந்து, சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரதத்தை கைவிடுவார் என தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், சோனம் வாங்சுக் அவற்றை மறுத்துள்ளார். நாடாளுமன்றத்தில் எம்பிக்களை இளம் தலைவர்கள் சந்திக்க அனுமதிக்கப்படும் வரை அல்லது டெல்லியில் தான் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் மருத்துவமனைக்கு அவர்கள் வரும் வரை தனது உண்ணாவிரதத்தை தொடரப்போவதாக சோனம் வாங்சுக் அறிவித்துள்ளார்.
Day #23— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 20, 2026
I'll continue my fast........... pic.twitter.com/rfohA8iMkx
அதற்கு முன்னதாக, மத்திய கல்வி அமைச்சர் (நீட் தேர்வு பிரச்னைக்கு)பொறுப்பேற்பார் என நம்புகிறேன். தூண்டுதல்களுக்கு மத்தியிலும் இளைஞர்கள் அமைதியைக் கடைபிடித்த விதம் என்னை நெகிழச் செய்துள்ளது.
நாடாளுமன்றத்தில் மாணவர்கள் தங்கள் குறைகளை முன்வைக்க இன்று அல்லது நாளை அனுமதிப்பதன், இந்த பிரச்னையை தீர்க்குமாறு அரசு மற்றும் காவல்துறைக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். இளம் போராட்டக்காரர்கள் இன்று காட்டிய பொறுமையை தொடர்ந்து காட்டுவார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன்" என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முன்னதாக, டெல்லியில் உள்ள ஜே.பி. நட்டாவின் இல்லத்தில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த அஷூடோஷ் ராங்கா, சௌரவ் தாஸ் ஆகியோர் சந்தித்து, தங்களின் கோரிக்கைகளை முன்வைத்தார். இதுகுறித்து சௌரவ் தாஸ் அவரது X பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
"அஷுடோஷ் ராங்கா மற்றும் நானும் ஜே.பி நட்டாவின் இல்லத்தில் இன்று மதியம் 12 மணி முதல் சந்தித்தோம். தர்மேந்திரன் பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் அல்லது அவரை நீக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை உள்பட பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளோம்.
இதுகுறித்து உரிய மட்டத்தில் விவாதிப்பதாக அமைச்சர் எங்களுக்கு உறுதியளித்தார். இருப்பினும் இதுவரை எந்த வாக்குறுதிகளும் அளிக்கப்படவில்லை. கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும் வரை அமைதியான போராட்டக்காரர்கள் ஓய மாட்டார்கள்" என பதிவிட்டுள்ளார்.