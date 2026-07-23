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நான் உயிருடன் தான் இருக்கிறேன்..சோனம் வாங்சுக் வெளியிட்ட வீடியோ!

Sonam Wangchuk Video : டெல்லியில், நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்திய நிலையில், இதில் உண்ணாவிரத போராட்டம் மேற்கொண்டிருந்த சோனம் வாங்சுக், மருத்துவமனையில் வலுக்கட்டாயமாக அனுமதிக்கப்பட்டார். தற்போது அவர் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார். இதோ அது குறித்த முழு விவரம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 23, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:43 PM IST
நான் உயிருடன் தான் இருக்கிறேன்..சோனம் வாங்சுக் வெளியிட்ட வீடியோ!
Image Credit: Sonam Wangchuk Video | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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