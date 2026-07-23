/நான் உயிருடன் தான் இருக்கிறேன்..சோனம் வாங்சுக் வெளியிட்ட வீடியோ!

Sonam Wangchuk Video : நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிரான போராட்டம், நாடு முழுவதும் எதிரொலித்து வருகிறது. இதில், 20,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவ-மாணவிகள் நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு, க்யூட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி போராட்டத்தை தொடர்ந்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு ஆதரவாக சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலரான சோனம் வாங்சுக், 25 நாட்களுக்கும் மேலாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். இவர், மருத்ததுவமனையில் இருந்து பதிவிட்டிருக்கும் வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
சோனம் வாங்சுக் சமீபத்தில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில் தான் இன்னும் உயிருடன்தான் இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். “நான் இன்னும் உயிரோடுதான் இருக்கிறேன். இது என்னுடைய உண்ணாவிரத போராட்டத்தின் 25-வது நாள். 25 நாட்களுக்குள் நான் கிட்டத்தட்ட 11 கிலோ எடையை இழந்துள்ளேன். என் தசைநார்கள் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளன, ஆனால் நான் நலமாக இருக்கிறேன்.
நேற்று இரவு நான் டெல்லியிலுள்ள சஃப்தர்ஜங் (Safdarjung) மருத்துவமனையிலிருந்து குர்கானில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டேன். அமைதியான முறையில், தங்கள் மீது தடிஅடி (லாத்திசார்ஜ்) பட்டபோதும், எதிர்த்து தாக்குதல் நடத்தாமல் தாங்கிக்கொண்ட அனைத்து மாணவர்களையும் நான் பாராட்ட விரும்புகிறேன்.
அவர்களைத் தூண்டிவிட்டபோதிலும், கல் வீசுவதற்காக சில நபர்களைக் கொண்டுவந்தபோதிலும், மாணவர்கள் மிகவும் பொறுமையைக் கடைப்பிடித்தனர். இதைக் கண்டு என் மனம் உருகிவிட்டது. மாணவர்கள் மீது மிகக் கொடூரமான தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டதால் தான், நான் என் உண்ணாவிரதத்தைத் தொடர தீர்மானித்தேன்” என பேசியிருக்கிறார்.
தொடர்ந்து, “இப்போதும் கூட, ஆளும் கட்சியின் அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்பிக்கள் உட்பட பல தலைவர்கள் இங்கு வந்து, போராட்டத்தைக் கைவிடுமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். சுமார் 65 எம்பிக்களின் கையெழுத்து அடங்கிய கோரிக்கை மனுவோடு இங்கு வந்து, நான் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக்கொண்டு மீண்டும் நாட்டுச் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். நானும் அதைத்தான் செய்ய விரும்புகிறேன். எனக்கு என் பணி மிகவும் முக்கியமானது.
ஆனால், நான் அரசாங்கத்திடம் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால்: மாணவர்கள் மீது இனி இதுபோன்ற பலப்பிரயோகத்தைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. அவர்கள் மீது பொய் வழக்குகளோ, FIR-களோ பதிவு செய்து, சிறை அல்லது காவல்துறை மூலம் அவர்களைத் துன்புறுத்தக் கூடாது. இதற்கான உறுதிமொழியை அரசாங்கம் எனக்கு வழங்க வேண்டும்” என்று கூறியுள்ளார்.
மேலும், “இந்த உறுதிமொழி விரைவில் கிடைத்தால், உங்கள் அனைவரின் கோரிக்கையையும், இங்கு வந்துள்ள தலைவர்களின் வார்த்தைகளையும் மதித்து, நான் இன்றே என் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக்கொள்வேன். ஆனால், அப்படி எந்த உறுதிமொழியும் கிடைக்கவில்லை என்றால், துரதிர்ஷ்டவசமாக நான் இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து தொடர வேண்டியிருக்கும்” என்று வாங்சுக் அந்த வீடியோவில் பேசியிருக்கிறார்.
தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில், குறிப்பாக சென்னையில் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டம் வலுத்து வருகிறது. அரசியல் தலைவர்களை தாண்டி, சினிமா துறையை சேர்ந்த பா.ரஞ்சித், வெற்றிமாறன், அமீர் தலைமையில் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் இன்று போராட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இப்படி நாட்டின் பல்வேறு மூளைகளில் இருந்தும் சிஜேபி மற்றும் மாணவர்களுக்கு ஆதரவான போராட்டங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.