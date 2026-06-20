/'எனக்கு மரியாதை இல்ல, கொன்னுட்டேன்..': பணிப் பெண்ணை அடித்தே கொன்ற மருத்துவர், டெல்லியில் அதிர்ச்சி

புது டெல்லி: நாட்டின் தலைநகர் டெல்லியின் மவுண்ட் கைலாஷ் பகுதியில் தங்கள் வீட்டில் பணிபுரியும் பணிப் பெண்ணை கொன்றதற்காக மருத்துவர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், விசாரணையில் வெளிவரும் தகவல்கள் பீதியை அளிக்கும் வண்ணம் உள்ளன. சாதாரண கருத்து வேறுபாடுகளே கொலைக்கு காரணமாக அமைந்ததாக வெளிவரும் தகவல்கள் பெரும் அதிர்ச்சியை அளிக்கின்றன.
டெல்லியைச் சேர்ந்த தோல் மருத்துவரான (dermatologist) மனீஷ் குப்தா தங்கள் வீட்டு பணிப் பெண்ணை கொலை செய்த குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் இந்த குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதாகவும், அவரை இரண்டு நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க டெல்லி காவல்துறை விடுத்த கோரிக்கையை விசாரித்த நீதித்துறை நடுவர் அனுராக் சாப்ரா அதற்கு அனுமதி அளித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது.
மருத்துவர் மனீஷ் குப்தா தனது வீட்டில் பணிபுரிந்த மீனா என்ற பெண்ணை வியாழக்கிழமை காலை கிரிக்கெட் மட்டையால் அடித்ததாகவும், கூர்மையான ஆயுதத்தால் குத்தியதாகவும் கூறப்படுகின்றது. மீனா தன் குடும்பத்தில் பில்லி சூனியம் செய்ததாகவும், தனது குடும்பத்தில் தொடர்ந்து நிலவிய கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் சண்டைகளுக்கு மீனாவே காரணம் என அவர் நம்பியதாகவும் போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மருத்துவரால் கொல்லப்பட்ட மீனா, சுமார் 10-12 ஆண்டுகளாக அவரது குடும்பத்தில் வேலை செய்து வருகிறார். வியாழக்கிழமை காலை தனது மகன் வீட்டில் இருந்த நிலையில், டாக்டர் மனீஷ் குப்தா அவர்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியில் மீனாவை அடித்தே கொன்றுள்ளார். காலை சுமார் 10:15 மணிக்கு மனீஷ் குப்தாவின் மனைவி, டாக்டர் டீனா குப்தா வேலைக்கு சென்றுள்ளார். 10:30 மணி வாக்கில் வீட்டுக்கு வந்த பணிப்பெண் துணிகளை துவைத்து மாடியில் உலர்த்த சென்றுள்ளார். அவரை பின்தொடர்ந்து சென்ற டாக்டர் குப்தா, சுமார் 11:30-11:45 மணி வாக்கில் அவரை தாக்கியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
முதலில் மருத்துவர் பணிப்பெண்ணை மட்டையால் தாக்கியுள்ளார். இதில் அவர் தள்ளாடி கீழே விழ்ந்துள்ளார். அதன் பிறகு மருத்துவர் அவரை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்ததாக கூறப்படுகின்றது. அதன் பின் கீழே இறங்கி வீட்டுக்குள் வந்த மருத்துவர் மனீஷ், தான் பயன்படுத்திய ஆயுதங்களை படிக்கட்டின் அருகில் வைத்துள்ளார். ரத்தம் தோய்ந்த ஆயுதங்களை காவல்துறை பிறகு கைப்பற்றியது. மீனாவின் அலறல் கேட்டு அக்கம் பக்கத்து வீட்டில் இருந்தவர்களும் வெளியே வந்து பார்த்திருக்கிறார்கள். ஆனாலும், சத்தம் எங்கிருந்து வருகிறது என்பது முதலில் பலருக்கு புரியவில்லை.
சிறிது நேரம் கழித்து அருகில் உள்ள மொட்டை மாடியில் ஒரு பெண் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடப்பதை பார்த்த சிலர் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அதன் பிறகு இந்தச் சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், பெண்ணின் சடலத்தை மீட்டு மருத்துவரையும் கைது செய்தனர்.
சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தங்கள் வீட்டில் பணிபுரிந்த பெண்ணை மருத்துவர் அடித்து கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கிடையில், மருத்துவரிடம் நடத்தப்பட்டு வரும் விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தங்கள் வீட்டில் பணிபுரிந்து வந்த மீனா என்ற பெண்மணியை தனக்கு பிடிக்கவில்லை என மருத்துவர் ஒப்புக்கொண்டார். மீனா பில்லி சூனிய செயல்களில் ஈடுபட்டதாக அவருக்கு சந்தேகம் இருந்தது. அவரை வேலையை விட்டு நீக்க வேண்டும் என பல நாட்களாக அவர் தனது மனைவியிடம் கூறி வந்தார். ஆனால், அது நடக்காமல் போகவே அவரது ஆத்திரம் இன்னும் அதிகமானது. தன் வீட்டிலேயே தனக்கு மதிப்பு இல்லை என்ற உணர்வு அவரது கோவத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்தியது.
நீண்டகாலமாக குடும்பத்தில் இருந்துவந்த சண்டைகள், கருத்து வேறுபாடுகள் ஆகியவற்றின் வடிகாலாக இந்த கொலை இருந்திருக்கலாம் என கவால்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த பல ஆண்டுகளாக, மருத்துவர் மனீஷ் குப்தா மனச்சோர்வுக்கான மருந்துகளை உட்கொண்டு வருவதாக அவரது மனைவியும் மகனும் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.
இதற்கிடையில், கொலை செய்யப்பட்ட பணிப்பெண்ணின் குடும்பம் கடுமையான அதிர்ச்சியில் உள்ளது. அவர் எதற்காக கொல்லப்பட்டார் என்பதை தங்களால் புரிந்துகொள்ளவே முடியவில்லை என்றும், போலீசார் பாரபட்சமின்றி இந்த வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் அக்குடும்பம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது. 'எங்கள் குடும்பத்துக்காக என் தாய் கடுமையாக உழைத்தார். அவர் எப்போதும் குப்தா குடும்பத்தினரை பற்றி பாராட்டித்தான் பேசுவார். அவர்கள் இப்படி செய்ததை நம்பவே முடியவில்லை' என இறந்த பெண்ணின் மகன் கூறியுள்ளார்.
இந்த கொலையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள மருத்துவரைத் தவிர வேறு யாருக்கேனும் இதில் தொடர்பு உள்ளதா என்ற கோணத்திலும் காவல்துறை விசாரித்து வருகின்றது.