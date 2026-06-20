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'எனக்கு மரியாதை இல்ல, கொன்னுட்டேன்..': பணிப் பெண்ணை அடித்தே கொன்ற மருத்துவர், டெல்லியில் அதிர்ச்சி

Delhi Crime News: மருத்துவர் மனீஷ் குப்தா தனது வீட்டில் பணிபுரிந்த மீனா என்ற பெண்ணை வியாழக்கிழமை காலை கிரிக்கெட் மட்டையால் அடித்ததாகவும், கூர்மையான ஆயுதத்தால் குத்தியதாகவும் கூறப்படுகின்றது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 20, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:06 PM IST
'எனக்கு மரியாதை இல்ல, கொன்னுட்டேன்..': பணிப் பெண்ணை அடித்தே கொன்ற மருத்துவர், டெல்லியில் அதிர்ச்சி
Image Credit: Delhi Doctor Arrested for Maid&#039;s Murder (Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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