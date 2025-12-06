English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து. பயணிகள் அவதி.. சிறப்பு ரயிகள் அறிவித்த தெற்கு ரயில்வே!

இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து. பயணிகள் அவதி.. சிறப்பு ரயிகள் அறிவித்த தெற்கு ரயில்வே!

Special trains due to flight cancellation: இண்டிகோ விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் பயணிகள் அவதுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில்கள் அறிவித்துள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 6, 2025, 02:20 PM IST
  • இண்டிகோ விமான சேவை பாதிப்பு
  • சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிகளுக்கு பண வரவு அதிகரிக்கும்!
camera icon13
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிகளுக்கு பண வரவு அதிகரிக்கும்!
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட நாள்!
camera icon13
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட நாள்!
உடல் எடை குறைந்து..ஆளே மாறிப்போன சிறுத்தை சிவா! வைரலாகும் போட்டோ..
camera icon7
Siruthai siva
உடல் எடை குறைந்து..ஆளே மாறிப்போன சிறுத்தை சிவா! வைரலாகும் போட்டோ..
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை - ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசின் டிசம்பர் பரிசு
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை - ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசின் டிசம்பர் பரிசு
இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து. பயணிகள் அவதி.. சிறப்பு ரயிகள் அறிவித்த தெற்கு ரயில்வே!

இண்டிகோ நிறுவனத்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ள புதிய விதிமுறைகள் காரணமாக அந்நிறுவனத்தின் விமான சேவைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படிருக்கிறது. நேற்று மட்டும் 1000க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து இதுபோன்ற நிலையே இன்னும் நீடித்து வருகிறது. விமான நிலையங்களில் ஏராளமான பயணிகள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் கலங்கி நிற்கின்றனர். இந்த நிலையில், அவர்களின் நலன் கருதி தெற்கு ரயில்வே இன்று சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Special Trains: சிறப்பு ரயில்கள் - தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

சென்னை எழும்பூரில் இருந்து தெலங்கானாவின் சர்லபள்ளி பகுதிக்கும், செகுந்தராபாத் முதல் சென்னை எழும்பூருக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும். சென்னை எழும்பூரிலிருந்து 06019 என்ற ரயில் சனிக்கிழமை 23:55 மணிக்கு புறப்பட்டு டிசம்பர் 7ஆம் தேதி 14:00 மணிக்கு சர்லபள்ளி செல்லும்.

அதே ரயிலின் மறுவழித்தடம் 06020, சர்லபள்ளியில் இருந்து டிசம்பர் 7ஆம் தேதி 18:00 மணிக்கு புறப்பட்டு, டிசம்பர் 8ஆம் தேதி 08:30 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரிற்கு வந்து சேரும். மேலும், கூட்ட நெரிசலை குறைக்க மற்றும் பயணிகளுக்கு நவீன வசதிகளை வழங்க, சில நீண்ட தூர ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட உள்ளன.

டிசம்பர் 6 முதல் 10 வரை திருச்சி - ஜோத்பூர் ஹம்சஃபர் எக்ஸ்பிரஸ், டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் - திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் மும்பை சிஎஸ்டி - சென்னை கடற்கரை சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய ரயில்களில் கூடுதல் ஏசி மூன்று அடுக்கு பெட்டிகள் அமைக்கப்படவுள்ளன.

இந்த நடவடிக்கைகள் பயணிகளுக்கு சிறந்த வசதியையும், பயணங்களை எளிதாக்குவதிலும் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் பயண தகவல்கள் கிடைக்கும்வரை முன்பதிவு மற்றும் பயண திட்டமிடல் தொடர்பான அறிவிப்புகளை கவனிக்க வேண்டும்

மேலும் படிக்க: நாஞ்சில் சம்பத்துக்கு தவெக-வில் என்ன பொறுப்பு?

மேலும் படிக்க: அடுத்த 6 நாட்களுக்கு மழை கொட்டும்.. சென்னையில் வானிலை எப்படி இருக்கும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Southern Railwayindigo flightIRCTCindigo flight issue

Trending News