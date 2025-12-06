இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து. பயணிகள் அவதி.. சிறப்பு ரயிகள் அறிவித்த தெற்கு ரயில்வே!

இண்டிகோ நிறுவனத்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ள புதிய விதிமுறைகள் காரணமாக அந்நிறுவனத்தின் விமான சேவைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படிருக்கிறது. நேற்று மட்டும் 1000க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து இதுபோன்ற நிலையே இன்னும் நீடித்து வருகிறது. விமான நிலையங்களில் ஏராளமான பயணிகள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் கலங்கி நிற்கின்றனர். இந்த நிலையில், அவர்களின் நலன் கருதி தெற்கு ரயில்வே இன்று சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
Special Trains: சிறப்பு ரயில்கள் - தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு
சென்னை எழும்பூரில் இருந்து தெலங்கானாவின் சர்லபள்ளி பகுதிக்கும், செகுந்தராபாத் முதல் சென்னை எழும்பூருக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும். சென்னை எழும்பூரிலிருந்து 06019 என்ற ரயில் சனிக்கிழமை 23:55 மணிக்கு புறப்பட்டு டிசம்பர் 7ஆம் தேதி 14:00 மணிக்கு சர்லபள்ளி செல்லும்.
அதே ரயிலின் மறுவழித்தடம் 06020, சர்லபள்ளியில் இருந்து டிசம்பர் 7ஆம் தேதி 18:00 மணிக்கு புறப்பட்டு, டிசம்பர் 8ஆம் தேதி 08:30 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரிற்கு வந்து சேரும். மேலும், கூட்ட நெரிசலை குறைக்க மற்றும் பயணிகளுக்கு நவீன வசதிகளை வழங்க, சில நீண்ட தூர ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட உள்ளன.
டிசம்பர் 6 முதல் 10 வரை திருச்சி - ஜோத்பூர் ஹம்சஃபர் எக்ஸ்பிரஸ், டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் - திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் மும்பை சிஎஸ்டி - சென்னை கடற்கரை சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய ரயில்களில் கூடுதல் ஏசி மூன்று அடுக்கு பெட்டிகள் அமைக்கப்படவுள்ளன.
இந்த நடவடிக்கைகள் பயணிகளுக்கு சிறந்த வசதியையும், பயணங்களை எளிதாக்குவதிலும் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் பயண தகவல்கள் கிடைக்கும்வரை முன்பதிவு மற்றும் பயண திட்டமிடல் தொடர்பான அறிவிப்புகளை கவனிக்க வேண்டும்.
