/மோடி அமைச்சரவையில் அதிரடி மாற்றம்? ராஜ்நாத் சிங், ஜெய்சங்கர் அவுட்? அமித் ஷாவின் 2029 மாஸ்டர் பிளான்!

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவையில் விரைவில் பெரிய அளவிலான மாற்றம் நடைபெறலாம் என்ற தகவல்கள் கடந்த சில நாட்களாக அரசியல் வட்டாரங்களில் தீவிரமாக பேசப்பட்டு வருகின்றன. நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடருக்கு முன்பாக அமைச்சரவை மாற்றம் மற்றும் பாஜக அமைப்பு மாற்றம் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறலாம் என்ற தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளன. எனினும், மத்திய அரசோ அல்லது பாஜகவோ இதுகுறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் இதுவரை வெளியிடவில்லை.
அரசியல் நிருபர்களின் கருத்து என்னவென்றால், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, தனது எதிர்கால அமைச்சரவைக்கான அடித்தளத்தை அமைக்கத் தொடங்கிவிட்டார் என்பதுதான். அவர் பிரதமராகும் பட்சத்தில், அவருக்கு சீனியராக இருக்கும் தலைவர்கள் அமைச்சரவையில் இருக்க மாட்டார்கள் என்ற பேச்சு பலமாக எழுந்துள்ளது.
அதன் ஒரு பகுதியாக புதிய தலைமுறையினருக்கு அமைச்சரவையில் அதிக வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம் என்றும், சில மூத்த அமைச்சர்கள் அமைப்பு அல்லது அரசியல் ரீதியாக வேறு பொறுப்புகளுக்கு மாற்றப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. அதிலும் அரசியல் வட்டாரங்களில் அதிகம் பேசப்படும் பெயர்களில் முதன்மையானவர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தான்
2014-ல் நரேந்திர மோடியை பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்துவதில் முக்கியப் பங்கு வகித்தவர். தற்போது இவரை அமைச்சரவையில் இருந்து விடுவித்து, ஏதேனும் ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநராக (Governor) நியமிக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக, 2027 குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் அவரை வேட்பாளராக நிறுத்தவும் திட்டமிருப்பதாகத் தெரிகிறது. ஆனால், இதுகுறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை.
இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்கப்படலாம் என்ற தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளன. இவருடைய செயல்பாடுகளில் பிரதமரும், உள்துறை அமைச்சரும் முழு திருப்தியடையவில்லை என்ற ஒரு பேச்சு நிலவுவதால், இவர் அமைச்சர் பதவியில் இருந்தே விடுவிக்கப்படலாம் எனத் தெரிகிறது. இவருக்குப் பதிலாக முன்னாள் வெளியுறவுத் துறைச் செயலாளர் ஹர்ஷ் வர்தன் ஷ்ரிங்லா புதிய வெளியுறவு அமைச்சராக நியமிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
தற்போது ரயில்வே அமைச்சராக இருக்கும் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் மாற்றப்படலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. ரயில்வே துறையை இன்னும் சிறப்பாகக் கையாள புதிய ஒருவரை நியமிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதால், அஸ்வினி வைஷ்ணவின் போர்ட்ஃபோலியோ (துறை) மாற்றப்படலாம்.
பொருளாதார ரீதியாக மிக முக்கியமான தகவல் என்னவென்றால், நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் துறை மாற்றப்படலாம் என்பதுதான். நிர்மலா சீதாராமனுக்குப் பதிலாக சக்திகாந்த தாஸ் புதிய நிதி அமைச்சராகக் கொண்டுவரப்படலாம் என்ற பேச்சு பலமாக உள்ளது.
ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பிற்கு மிகவும் நெருக்கமானவரான நிதின் கட்கரியும் இந்த சீனியாரிட்டி பட்டியலில் இருப்பதால், அடுத்த கட்டமாக இவரை நோக்கியும் மாற்றங்கள் பாயலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானின் அமைச்சகப் பொறுப்பு மாற்றப்படலாம் என்றும், பெட்ரோலியத் துறைக்கு மாற்றப்படலாம் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இவருடைய அமைச்சர் பதவி முற்றிலுமாக பறிக்கப்படலாம் அல்லது அமைச்சரவையை விட்டு வெளியேற்றப்படலாம் என்ற வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. அதாவது ஹர்தீப் சிங் பூரி அமைச்சரவையில் தொடர்வாரா என்பது குறித்தும் பல்வேறு ஊகங்கள் நிலவுகின்றன.
2024 மக்களவைத் தேர்தலில் தோல்வியடைந்த ஸ்மிரிதி இரானி மீண்டும் மத்திய அமைச்சரவையில் சேர்க்கப்படலாம் என்ற தகவலும் பேசப்படுகிறது. அமேதி தொகுதியை மீண்டும் பா.ஜ.க வசம் கொண்டு வரவும், 2029 தேர்தலுக்கான களப்பணிகளை இப்போதிருந்தே பலப்படுத்தவும் ஸ்மிருதி இரானிக்கு மீண்டும் முக்கியப் பொறுப்பு வழங்கப்பட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
மாநிலத் தேர்தல்கள் மற்றும் கூட்டணிக் கணக்குகளை மனதில் வைத்து, அமைச்சரவையில் புதிய முகங்கள் பருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. அதன் அடிப்படையில் அமைச்சரவையில் புதிதாக இடம்பிடிக்கலாம் என்று கூறப்படும் பெயர்கள் பட்டியலை பார்ப்போம்.
இதில் சிலர் மாநில அரசியல் சமநிலையை கருத்தில் கொண்டு சேர்க்கப்படலாம் என்றே தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
செயல்பாடுகள் குறைவு மற்றும் கட்சிப் பணிகள் காரணமாகப் பின்வருவோர் விடுவிக்கப்படலாம் என அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படும் பெயர்கள்.
இவர்களில் யார் தொடர்வார்கள், யார் மாற்றப்படுவார்கள் என்பது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்குப் பிறகே உறுதியாகும்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் குடியரசுத் தலைவர் இடையேயான சந்திப்பு, பின்னர் நடைபெற்ற அரசியல் ஆலோசனைகள் ஆகியவற்றால் அமைச்சரவை மாற்றம் குறித்த பரபரப்பு அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் அமைச்சரவை மாற்றம் எப்போது, யார் இடம்பெறுவர், யார் நீக்கப்படுவர் என்பது குறித்து மத்திய அரசு இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.
இவை அனைத்தும் தற்போதைய பா.ஜ.க மற்றும் டெல்லி அரசியல் வட்டாரங்களில் உலா வரும் உத்தேசத் தகவல்கள் மற்றும் யூகங்களின் அடிப்படையிலான தகவல்களாகும். அதிகாரப்பூர்வ அமைச்சரவை மாற்றத்தின் போதே இறுதிப் பட்டியல் தெளிவாகத் தெரியும்.