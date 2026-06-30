Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /மோடி அமைச்சரவையில் அதிரடி மாற்றம்? ராஜ்நாத் சிங், ஜெய்சங்கர் அவுட்? அமித் ஷாவின் 2029 மாஸ்டர் பிளான்!

மோடி அமைச்சரவையில் அதிரடி மாற்றம்? ராஜ்நாத் சிங், ஜெய்சங்கர் அவுட்? அமித் ஷாவின் 2029 மாஸ்டர் பிளான்!

Rajnath Singh And Jaishankar To Exit?: மத்திய அமைச்சரவையில் மாற்றம் நடைபெறலாம் என்ற தகவல்கள் டெல்லி அரசியல் வட்டாரங்களில் தீவிரமாக பேசப்படுகின்றன. ராஜ்நாத் சிங், எஸ். ஜெய்சங்கர், ஹர்தீப் சிங் பூரி உள்ளிட்டோரின் பொறுப்புகளில் மாற்றம் ஏற்படலாம் என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதேநேரம் ஸ்மிரிதி இரானி, அனுராக் தாக்கூர் உள்ளிட்டோர் மீண்டும் அமைச்சரவையில் இடம்பிடிக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 30, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:41 PM IST
மோடி அமைச்சரவையில் அதிரடி மாற்றம்? ராஜ்நாத் சிங், ஜெய்சங்கர் அவுட்? அமித் ஷாவின் 2029 மாஸ்டர் பிளான்!
Image Credit: AI Generated | Amit Shah&#039;s Master Plan for 2029Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மோடி அமைச்சரவையில் அதிரடி மாற்றம்? அமித்ஷா மாஸ்டர் பிளான்!
Modi cabinet17 min ago
2
Deworming21 min ago
3
tamil nadu CM Award43 min ago
4
Shani1 hr ago
5
Kayadu Lohar1 hr ago