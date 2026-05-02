அணில் அட்டகாசம் டூ மச்... தெறிச்சு ஓடும் இளசுகள் - வைரல் வீடியோ

Rajasthan Squirrel Attack Viral Video: ராஜஸ்தானின் உதய்பூர் நகரில் உள்ள மோகன்லால் சுஹாடியா பல்கலைக்கழகத்தின் ஒரு பிரிவான கலைக் கல்லூரி வளகாத்தில் மிக மிக வித்தியாசமான பிரச்னை ஒன்று வெடித்துள்ளது.
20 பேரை கடித்த முரட்டு அணில்
மிகவும் கோபமான ஒரே ஒரு அணில் வளாகத்தில் பெரும் பயத்தை உருவாக்கி வருகிறதாம். கடந்த ஒன்றரை மாதமாக, உதய்பூரில் அந்த கலை கல்லூரியின் மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள், பணியாளர்கள் என மொத்தம் 20 பேரை அந்த 'முரட்டு'அணில் கடித்துள்ளதாம்.
வைரல் வீடியோ:
This is squirrel who has bitten around 20 humans !
In the last 1 month, a squirrel has attacked more than 18 people at the Arts College of Mohanlal Sukhadia University in Udaipur, Rajasthan. Surprisingly, rescuers could not catch the squirrel.
Everyone seemed troubled by the… pic.twitter.com/1KKGuh0BHY
— Ajay Joe (@joedelhi) May 1, 2026
அச்சப்படும் மாணவர்கள், பணியாளர்கள்
இந்த அணிலின் அதிரடி அட்டாக் எந்தளவிற்கு பெரியதாக ஆகிவிட்டது என்றால், அந்த கல்லூரியின் முதல்வரையும் கூட அணில் கடித்துள்ளது. அந்த அணில், குறிப்பாக அங்கிருக்கும் உளவியல் துறை (Pscychology Department) அருகே தான் பல பேரை தாக்கியிருக்கிறதாம். எனவே, அந்த வழியாக செல்லவே மாணவர்களும், பணியாளர்களும் அச்சப்படுகிறார்களாம்.
எல்லை பிரச்னை காரணமா?
வன்முறையில் ஈடுபடும் இந்த அணிலின் பின்னால் ஒரு காரணமும் இருக்கிறதாம். தனது எல்லையை வரையறுத்து, அதை பாதுகாப்பதற்காக இந்தளவிற்கு அந்த அணில், அட்ராசிட்டியில் ஈடுபடுகிறதாம். நேரில் பார்த்தவர்கள் கூற்றின்படி, அந்த அணில் எவ்வித தூண்டுதலும் இன்றி, யார் கடந்து சென்றாலும் வந்து தாக்குமாம். வழிப்போக்கர்கள் மீது பாய்ந்து வந்த தாக்குவிட்டு, பின்னர் மரங்களுக்குள் சென்று மறைந்துகொள்கிறதாம்.
அதிகமான அச்ச உணர்வு
உளவியல் துறைக்கு அருகே தான் அந்த அணில் கூடு கட்டியிருப்பதாகவும், அங்கு யார் ஊடுருவ (?!) முயற்சித்தாலும், தனது எல்லையை ஆக்ரோஷமாக பாதுகாத்து வருவதாகவும் சந்தேகிக்கப்படுகிறது. வளாகத்தில் இது ஒரு காமெடி நிகழ்வாக தொடங்கி, இப்போது மிகவும் அச்சத்திற்கு உரிய ஒன்றாகவே மாறியிருக்கிறது. பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் மிகவும் அச்சத்தில் இருந்துள்ளனர்.
கூண்டில் சிக்காத அணில்
அதிகரித்து வரும் அச்சம் காரணமாக, அந்த அணிலை பிடிக்க, விலங்கு நல மீட்புக் குழு இரண்டு முறை அங்கு வந்துள்ளன. இதுகுறித்து அக்கல்லூரியின் இணை முதல்வர் ஊடகங்களிடம் பேசுகையில், "அணில் கடிப்பது குறித்த புகார்கள் வரத் தொடங்கியதில் இருந்து நாங்கள் இரண்டு முறை விலங்கு நல மீட்பு குழுவை வரவழைத்தோம். வெவ்வேறு இடங்களில் கூண்டுகளும் வைக்கப்பட்டன.
ஆனால், எங்களின் முயற்சியை அந்த தந்திரமான விலங்கு ஒவ்வொரு முறையும் முறியடித்துவிட்டு, எங்களின் முயற்சிகளை வீணடித்துவிட்டு, எங்களிடம் இருந்து தப்பிவிடுகிறது இதனால், அணில் தென்படும்போதெல்லாம் உடனடியாக அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும் என கடுமையான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன" என்றார்.
மருத்துவர்கள் கூறுவது என்ன?
அணில் கடித்தால் ரேபிஸ் போன்ற நோய் அபாயம் அதுமில்லை. இருப்பினும், TT தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது கட்டாயம் என மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். சில நேரங்களில் பாதியளவில் பார்வை குறைபாடு அல்லது வண்ணங்களால் ஏற்படும் எரிச்சல் காரணமாக ஒரு விலங்கு ஆக்ரோஷமாக மாறக்கூடும் என்றும் மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக தான் பாதுகாப்பாக இல்லை என்பதை அந்த அணில் உணர்ந்திருக்கலாம் என்றும் அதனால் கூட இதேபோல் நடந்துகொள்ள வாய்ப்புள்ளது என்றும் மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். வெயில் அதிகமாக இருந்தாலோ, பசித்தாலோ, தனது குட்டியை பாதுகாக்கவோ கூட அணில் வன்முறையை கையாளலாம் என கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | குடி போதையில் வந்தாரா முதல்வர்...? வீடியோவால் பரபரப்பு - பேரவையில் நடந்தது என்ன?
மேலும் படிக்க | கணவர்களை மாற்றிக்கொள்ள அனுமதி கொடுங்க! சகோதரிகளின் கோரிக்கை!
மேலும் படிக்க | தர்பூசணி காரணமில்லை; 4 பேர் மரணமும்... நீடிக்கும் மர்மமும்... ஷாக் ரிப்போர்ட்
