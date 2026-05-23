/SSC CGL 2026 வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு: 12,256 பணியிடங்கள் வெளியீடு - முழு விவரங்கள் உள்ளே!

SSC CGL Exam 2026 News: பணியாளர் தேர்வு ஆணையம், ஒருங்கிணைந்த பட்டதார் நிலைத் தேர்வு 2026-க்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை மே-21 அன்று வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பில் மத்திய அரசுத் துறைகள், அமைச்சகங்கள் மற்றும் அலுவலகங்களில் உள்ள பல்வேறு குரூப் ‘பி’ மற்றும் குரூப் ‘சி’ பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு விண்ணப்பம் தொடங்கியுள்ளது.
SSC CGL Exam Notification 2026 News: மத்திய அரசுத் துறைகளில் காலியாக உள்ள 12,256 பணியிடங்களுக்கு குரூப் ‘பி’ மற்றும் குரூப் ‘சி’ பணியிடங்களை நிரப்ப மத்திய பணியாளர் தேர்வு வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு ஓர் அருமையான வாய்ப்பாக இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
விண்ணப்பத்தாரர்கள் மே 21 முதல் ஜூன் 22-ம் தேதி விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்ப படிவங்களை சமர்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி ஜூன் 22, இரவு 11 மணி வரையும் கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆன்லைன் விண்ணப்பக்கட்டணம் செலுத்துவதற்கு ஜூன் 23, 2026 வரையிலும் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நிரப்பப்படும் பதவிகளின் விவரம்...
|விண்ணப்பம் தொடக்கம் தேதி
|மே 21, 2026
|விண்ணப்பம் கடைசி தேதி
|ஜூன் 22, 2026 இரவு 11 மணி வரை
|ஆன்லைன் பணம் செலுத்துவதற்கான கடைசி தேதி
|ஜூன் 23, இரவு 11 மணி வரை
|விண்ணப்ப திருத்த சாளரம்
|ஜூன் 29 முதல் ஆகஸ்ட் 1 வரை
|SSC CGL அடுக்குத் தேர்வு-1 2026
|ஆகஸ்ட்-செப்டம்பர் 2026
|SSC CGL அடுக்குத் தேர்வு-2 2026
|டிசம்பர் 2026
|விண்ணப்பக் கட்டணம்
ரூ.100
உதவி தணிக்கை அதிகாரி, உதவி கணக்கு அதிகாரி, உதவி பிரிவு அதிகாரி, வருமான வரி ஆய்வாளர், ஆய்வாளர் (மத்திய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி & மத்திய கலால் வரி), ஆய்வாளர் (தடுப்பு அதிகாரி), ஆய்வாளர் (பரிசோதகர்), உதவி அமலாக்க அதிகாரி, உதவி ஆய்வாளர், ஆய்வாளர் பதவிகள், பிரிவுத் தலைவர், நிர்வாக உதவியாளர், ஆராய்ச்சி உதவியாளர், கோட்டக் கணக்காளர், இளநிலை புலனாய்வு அதிகாரி, இளநிலை புள்ளியியல் அதிகாரி (JSO), புள்ளியியல் புலனாய்வாளர் தரம்-II, அலுவலக கண்காணிப்பாளர்
தபால் உதவியாளர்/பிரிப்பு உதவியாளர், தணிக்கையாளர், கணக்காளர்/ இளநிலை கணக்காளர், மூத்த செயலக உதவியாளர்/மேல்நிலை எழுத்தர்கள், மூத்த நிர்வாக உதவியாளர், வரி உதவியாளர், உதவி ஆய்வாளர்
இந்த பதவிகளுக்கு 01.08.2026 அன்று 18 வயது முதல் 30 வயது வரை உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். எஸ்.சி., எஸ்.டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓ.பி.சி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகளும் வயது வரம்பில் தளர்வுளகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு பதவிகளுக்கும் சம்பள முறை வேறுபடும்.
ஊதிய நிலை-4 (ரூ.25,500 முதல் ரூ.81,100)
ஊதிய நிலை-5 (ரூ.29,200 முதல் ரூ.92,300)
ஊதிய நிலை-6 (ரூ.35,400 முதல் ரூ.1,12,400)
ஊதிய நிலை-7 (ரூ.44,900 முதல் ரூ.1,42,400)
ஊதிய நிலை-8 (ரூ.47,600 முதல் ரூ.1,51,100)
இந்த பணியிடங்களுக்கு கணினி வழி எழுத்து தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். எழுத்துத் தேர்வானது, முதல்நிலைத் தேர்வு மற்றும் முதன்மைத் தேர்வு என இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறும்.
முதல்நிலைத் தேர்வு:
முதல்நிலைத் தேர்வு 200 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். இதில் பொது நுண்ணறிவு மற்றும் பகுத்தறிவு (General Intelligence and Reasoning), பொது விழிப்புணர்வு (General Awarness), அளவுசார் திறனறிவு (Quantitative Aptitude), ஆங்கிலப் புரிதல் (English Comprehension) ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து 25 கேள்விகள் என மொத்தம் 100 கேள்விகள் கேட்கப்படும். இதற்கான கால அளவு 1 மணி நேரமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் தேர்ச்சி பெறுவோர் முதன்மைத் தேர்வுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள்.
முதன்மைத் தேர்வு:
முதன்மைத் தேர்வானது 390 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். இதில் கணித திறன்கள் (Mathematical Ability) மற்றும் பகுத்தறிவு, பொது நுண்ணறிவு (Reasoning, General Intelligence) பிரிவில் தலா 30 கேள்விகளும், ஆங்கில மொழி மற்றும் புரிதல் (English Language and Comprehension) 45 கேள்விகளும், பொது விழிப்புணர்வு (General Awarness) பிரிவில் 25 கேள்விகளும், என 130 கேள்விகள் கேட்கப்படும். கணிணி அறிவு (Computer Knowledge) பிரிவில் 20 கேள்விகள் கேட்கப்படும்.
பொது அறிவுப் பிரிவில் இந்தியா மற்றும் அண்டை நாடுகள், அதில் குறிப்பாக வரலாறு, கலாச்சாரம், புவியியல், பொருளாதாரம், பொதுக் கொள்கை & அறிவியல் ஆராய்ச்சி பகுதிகளில் இருந்து கேள்விகள் இடம்பெறும். கணித பிரிவில் எண் கணிதம், இயற்கணிதம், வடிவியல், முக்கோணவியல், வட்டி கணக்குகள், சராசரி, விகிதம், உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வினாக்கள் இடம்பெறும். திறனறிதல் பிரிவில் எண்கள், படங்கள், திசைகள், எண் வரிசை, உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும்.
இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க https://ssc.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தளப் பக்கத்தை பயன்படுத்தி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.