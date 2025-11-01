English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 9 பேர் பலி.. கோயிலுக்கு சென்ற இடத்தில் சோகம்.. ஆந்திராவில் பரபரப்பு!

Andhra Pradesh Stampede: ஆந்திராவில் ஸ்ரீகாகுளத்தில் உள்ள ஒரு கோவிலில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதுவரை 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 1, 2025, 01:18 PM IST
  • ஆந்திரா கோயிலில் கூட்ட நெரிசல்
  • பக்தர்கள் 9 பேர் பரிதாப பலி
  • கூட்ட நெரிசலுக்கு காரணம் இதுவா

Andhra Venkateswara Swamy Temple Stampede: அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவில் ஸ்ரீகாகுளத்தில் உள்ள ஒரு கோவிலில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி இதுவரை 9 பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஏகாதசியை முன்னிட்டு காசிபுக்காவில் உள்ள வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோவிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் இன்று (நவம்பர் 1) காலை முதலே பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. அப்போது, கோயிலில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. 

அப்போது, ஒருவர் மீது ஒருவர் விழுந்துள்ளதாக தெரிகிறது. இதனால், பக்தர்களுக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், சில பக்தர்கள் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.  

இந்த துயரச் சம்பவம் குறித்து  வருத்தம் தெரிவித்த ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு, "ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டம் காஷிபுக்காவில் உள்ள வெங்கடேஸ்வரா கோயிலில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த துயர சம்பவத்தில் பக்தர்களின் மரணம் மிகவும் வேதனையளிக்கிறது. இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காயமடைந்தவர்களுக்கு விரைவான மற்றும் முறையான சிகிச்சை அளிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன். சம்பவ இடத்திற்கு உள்ளூர் அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள் வருகை தந்து நிவாரண நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வையிடுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளேன்" என தெரிவித்து உள்ளார்.

Andhra Pradesh Stampedestampedetemple stampedeVenkateswara Temple stampede

