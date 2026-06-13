/ரூ.370 பிரியாணியும்..பாலியல் ஜோக்கும்! மன்னிப்பு கேட்ட ஸ்டாண்ட்-அப் காமெடியன்..

Pranit More : “அந்த பொண்ணுக்கு 370 ரூபாய்க்கு பிரியாணி வாங்கி கொடுத்தேன்..பதிலுக்கு நான் எதையும் கலெக்ட் பண்ண வேண்டாமா?” என்று, ஒரு இளைஞர் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி ஷோவில் பேசிய வீடியோ, இந்திய அளவில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு வீடியோவாக மாறிப்போனது. இந்த வீடியாேவில் இடம் பெற்றிருந்த அந்த காமெடியன், தற்பேது அனைவரிடமும் மன்னிப்பு கேட்டு ஒரு வீடியோவை பதிவிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு, பிரபல ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியனான, பிரணீத் மூர் நடத்திய ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி நிகழ்ச்சியில் ஹிமான்ஷு என்கிற இளைஞர் கலந்து கொண்டார். அப்போது, அவர் தான் ஒரு பெண்ணுடன் டேட்டிங் சென்றதாகவும், அந்த பெண்ணிற்கு ரூ.370 கொடுத்து பிரியாணி வாங்கிக்கொடுத்த பின்பு, தன்னை வீட்டில் விட்டுவிடுமாறு அப்பெண் கூறியதாக தெரிவித்தார். “காசு போட்டு பிரியாணி வாங்கி கொடுத்திவிட்டு நான் அப்படியே போக வேண்டாமா? நான் வசூலிக்க வேண்டாமா? வீட்டில் அந்த பெண்ணை விடும் போது அப்படியே அவளுக்கு முத்தம் கொடுத்தேன்..” என்று பிரியாணி வாங்கி கொடுத்தற்கு பாலியல் சுகத்தை எதிர்பார்த்தது குறித்து அந்த இளைஞர் பெருமையாக பேசினார். இது, பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த இளைஞருக்கு கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து பலரும் தங்களது பதிவுகளை வெளியிட்டு வந்தனர்.
ஹிமான்றஷு, இப்படியொரு கேவலமான ஜோக்கை 100 பேர் எதிரில் அதுவும் ஒரு பொது தளத்தில் கூறியதை அடுத்து இவருக்கு இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமூக வலைதளங்களில் கடும் கண்டனங்கள் வைக்கப்பட்டது. இவர், ஹரியானாவில் உள்ள குருகிராமில் இருக்கும் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் டிசைனராக வேலைப்பார்த்து வந்துள்ளார். அந்த நிறுவனம், ஹிமான்ஷூவுடன் வேலை பார்க்கும் அனைவரிடமும் இவரது நடத்தை குறித்து விசாரித்துள்ளது. அனைவரும் ஹிமான்ஷு குறித்து பாசிடிவாகவே பேசியிருக்கின்றனர். அவர் நன்னடத்தை மிக்கவர் என்றும், டீசெண்டாக நடந்து கொள்பவர் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். இருப்பினும், ஊழியர்கள் வருங்காலத்தில் அவர் எதிரில் பாதுகாப்பின்மையுடன் உணரக்கூடாது என்பதற்காக அந்த நிறுவனம் அவரை வேலையை விட்டு நீக்கியுள்ளது. இப்படி ஒரு ஜோக்கால் இந்த இளைஞர் வேலையை இழக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதை பற்றியும் பலர் பேசி வருகின்றனர்.
ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியனான பிரணீத் மூர், இந்த சம்பவம் குறித்து ஒரு வீடியோவை பதிவிட்டு இருக்கிறார். அதில், “இந்த விஷயத்தை நான் உங்களிடம் ரொம்ப நாளாகப் பேச வேண்டும் என்று நினைத்தேன்... ஆனால், என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு முடக்கப்பட்டிருந்தது.
நீங்க எல்லாரும் என்னுடைய 'கிரவுட் வொர்க்' (Crowd work) வீடியோவைப் பார்த்திருப்பீங்க, அதற்காக எனக்கு இப்போது சமூக வலைத்தளங்களில் நிறைய எதிர்ப்புகளும் வெறுப்புகளும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த எதிர்ப்புகளுக்கு நான் தகுதியானவன் தான் என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது.
ஏனென்றால், அந்த இளைஞருடன் நான் மேடையில் பேசிக்கொண்டிருந்த போது, அவர் மிகவும் அவமரியாதையான சில விஷயங்களைப் பேசினார். ஆனால், அங்கிருந்த எல்லாரும் அதை கேட்டு சிரித்துக் கொண்டிருந்ததால், நானும் அந்த சூழலில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு, என்னையறியாமல் ஒரு தவறான முடிவை எடுத்துவிட்டேன்.
இது நான் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய தவறு என்று எனக்குப் புரிகிறது. நான் நினைத்திருந்தால் அவரை அங்கேயே தடுத்திருக்கலாம் அல்லது அதற்கு எதிராக என் குரலை உயர்த்தியிருக்கலாம், ஆனால் அதை நான் செய்யவில்லை. அவருக்கு நான் ஒரு மேடையை அமைத்துக் கொடுத்ததால் தான், இந்த விஷயம் இவ்வளவு பெரியதாக மாறியது.
அதனால், இந்த விஷயத்தால் யார் யாருடைய மனமெல்லாம் புண்பட்டிருக்கிறதோ, அவர்கள் எல்லாரிடமும் நான் மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். எனக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்டு வரும் சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளுக்கு, நான் அதிகாரிகளுக்கு முழுமையாக ஒத்துழைப்பு கொடுத்து வருகிறேன். ஆனால், உங்களிடம் நான் வைக்கும் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்னவென்றால், தயவுசெய்து எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுங்கள். நான் ஒரு சிறந்த மனிதனாக மாறி காட்டுகிறேன். இது எனக்கும் ஒரு நல்ல பாடம்.
இப்போது நான் என் மீதும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன், என்னுடைய கன்டென்ட் (Content) மீதும் கவனம் செலுத்தி வருகிறேன். இதை நீங்கள் எதிர்காலத்தில் என்னுடைய வேலைகளில் பார்க்க முடியும்” என்று கூறியிருக்கிறார்.