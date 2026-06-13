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ரூ.370 பிரியாணியும்..பாலியல் ஜோக்கும்! மன்னிப்பு கேட்ட ஸ்டாண்ட்-அப் காமெடியன்..

Pranit More : சமீபத்தில், ரூ.370 பிரியாணி மற்றும் அது சம்பந்தமான பாலியல் ஜோக் வீடியோவும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதையடுத்து, இதில் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியன் மன்னிப்பு கேட்டு வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வாேம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 13, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:35 PM IST
ரூ.370 பிரியாணியும்..பாலியல் ஜோக்கும்! மன்னிப்பு கேட்ட ஸ்டாண்ட்-அப் காமெடியன்..
Image Credit: Pranit More | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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ரூ.370 பிரியாணியும்..பாலியல் ஜோக்கும்! மன்னிப்பு கேட்ட ஸ்டாண்ட்-அப் காமெடியன்..
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