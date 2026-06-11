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அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரித்த வார விடுமுறை: குட் நியூஸ் சொன்ன முதல்வர்

Government Employees News: பணி நேரம் சற்று அதிகரித்தாலும், மாத விடுமுறை நாட்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தது திரிபுரா மாநில அரசு ஊழியர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 11, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:18 PM IST
அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரித்த வார விடுமுறை: குட் நியூஸ் சொன்ன முதல்வர்
Image Credit: Tripura Government Employees (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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