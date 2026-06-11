/அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரித்த வார விடுமுறை: குட் நியூஸ் சொன்ன முதல்வர்

அகர்தலா: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு அட்டகாசமான செய்தி கிடைத்துள்ளது. அரசு அலுவலகங்களில் உற்பத்தித் திறனைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு, அதேவேளையில் அலுவலக பணி மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் இடையிலான சமநிலையை மேம்படுத்தும் நோக்கில், முதல்வர் டாக்டர் மணிக் சாஹா தலைமையிலான திரிபுரா அரசு மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான புதிய அலுவலக நேர அட்டவணையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
வேலை நேரத்தில் மாற்றம்: அரசாங்கம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, வேலை நாட்களில் அலுவலக நேரம் காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை இருந்த நிலையில், அது காலை 9:30 மணி முதல் மாலை 6:00 மணி வரை என மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கூடுதல் விடுமுறை: அதேவேளையில், முன்பு இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகள் மட்டுமே விடுமுறை நாட்களாக இருந்த முறைக்கு மாற்றாக, இனி அனைத்து சனிக்கிழமைகளும் விடுமுறை நாட்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாநில அரசின் இந்த முடிவு, விவேகமான மற்றும் ஊழியர் நலன் சார்ந்த நிர்வாக நடவடிக்கையாகக் கருதப்படுகிறது. வார நாட்களில் கூடுதலாகச் செலவிடப்படும் பணி நேரம், சனிக்கிழமைகளில் அலுவலகங்கள் முழுமையாக மூடப்படுவதால் ஏற்படும் நேர இழப்பை ஈடுசெய்யும் என்றும், இதன் மூலம் பொதுச் சேவைகள் மற்றும் நிர்வாகத் திறன் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய முடியும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சிவில் செயலகத்தின் மூத்த அதிகாரியான துலால் தேப், ஏஎன்ஐ (ANI) செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசுகையில் இந்த முடிவை வரவேற்பதாக கூறினார். மேலும், ஊழியர்கள் தங்கள் பணி மற்றும் தனிப்பட்ட பொறுப்புகளைச் சிறப்பாக நிர்வகிக்க உதவும் ஒரு முற்போக்கான நடவடிக்கை இது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
அவர் மேலும் கூறியதாவது: "இது திரிபுராவுக்கு மட்டும் உரிய விஷயம் அல்ல. இந்திய அரசு மற்றும் திரிபுரா அரசு ஊழியர்கள் உட்பட அனைத்து மாநிலங்களிலும் உள்ள ஊழியர்களால் காலை 9:30 மணி முதல் மாலை 6:00 மணி வரை பணியாற்ற முடியுமென்றால், மாநில அரசு ஊழியர்களாலும் - குறிப்பாக அரசு கொள்கைகள் செயல்படுத்தப்படும், முடிவுகள் எடுக்கப்படும் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ பணிகள் நடைபெறும் செயலகத்தில் பணிபுரிபவர்களாலும் - இந்த அட்டவணைக்கு ஏற்ப மாற முடியும்.
சில ஊழியர்களுக்கு இது ஒரு புதிய மாற்றம் என்பதால், இதற்குப் பழகிக்கொள்ளச் சில நாட்கள் ஆகலாம். சில ஊழியர்கள் அருகிலேயே வசிக்கிறார்கள், வேறு சிலர் வெகு தொலைவிலிருந்து வந்து செல்கிறார்கள். நீண்ட தூரம் பயணம் செய்பவர்கள் ஆரம்பத்தில் சில சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். இருப்பினும், சுமார் 15 நாட்களுக்குப் பிறகு, அனைவரும் புதிய நடைமுறைக்கு ஏற்ப மாறிவிடுவார்கள், மேலும் பெரும்பாலான சிக்கல்கள் தீர்க்கப்பட்டுவிடும்."
“மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள ஊழியர்கள் இதே போன்ற பணிச்சூழலில் பணியாற்றும்போது, திரிபுராவில் உள்ள ஊழியர்களும் அவ்வாறே பணியாற்ற முடியும். குறிப்பாக, கடந்த சில ஆண்டுகளாக நமது மாநிலம் வளர்ச்சி அடைந்து வருவதோடு, ஊழியர்களின் பல கோரிக்கைகளையும் அரசு நிறைவேற்றி வருகிறது. அகில இந்திய அளவிலான தரநிலைகளுக்கு இணையான ஊதியத்தை ஊழியர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்றால், அதற்கேற்ப தங்கள் கடமைகளைச் செய்யவும் அவர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும். இது அரசின் முடிவு. இதில் எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை. எனவே, திரிபுரா அரசுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன்." என்று அவர் மேலும் தெரிவித்ததாக ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
திரிபுரா வனத்துறையைச் சேர்ந்த டாக்டர் குயின் சர்மா, திருத்தப்பட்ட பணி அட்டவணையை வரவேற்றதுடன், வார இறுதி விடுமுறை நீட்டிக்கப்பட்டதால் ஊழியர்களின் மன உறுதி மற்றும் உற்பத்தித் திறனில் ஏற்பட்டுள்ள நேர்மறையான தாக்கத்தையும் சுட்டிக்காட்டினார்.
அவர் கூறியதாவது: "இது மிகவும் சிறப்பான திட்டமிடலாகும். ஏனெனில், இதற்கு முன்பு எங்கள் பணி நாட்களையும் நேரத்தையும் நிர்வகிப்பது எங்களுக்கு மிகவும் சவாலாக இருந்தது. இது சமூகத்தில் மிகவும் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், மாதத்திற்கு நான்கு விடுமுறைகள் உள்ளிட்ட கூடுதல் பலன்களையும் நாங்கள் பெறுகிறோம், இது மிகவும் நல்ல விஷயமாகும். இந்தச் சிறந்த முன்னெடுப்பிற்காக திரிபுரா அரசுக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதேவேளையில், இதற்கான ஆதரவையும் முயற்சிகளையும் மேற்கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.".
பணி நேரம் சற்று அதிகரித்தாலும், மாத விடுமுறை நாட்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தது திரிபுரா மாநில அரசு ஊழியர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.