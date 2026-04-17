சிலிண்டரை ரூ.2000 கொடுத்து வாங்குறீங்களா... 649 ரூபாய்க்கே வாங்கலாம் - முழு விவரம் இதோ

5 Kg LPG Cylinder: வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் இணைப்பு இல்லாதவர்கள் சுமார் ரூ.2000 கொடுத்து சிலிண்டர்கள் வாங்கும் நிலையில், அதற்கு பதில் 5 கிலோ சிலிண்டரை வாங்கலாம். அதை எப்படி, எங்கு வாங்கலாம் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 17, 2026, 04:46 PM IST
  • சிலிண்டருக்கு கடும் தட்டுபாடு இருக்கிறது.
  • கள்ளச் சந்தையில் ரூ.2000 ஆக உள்ளது.
  • எனவே, 5 கிலோ சிலிண்டரை வாங்கலாம்.

5 Kg LPG Cylinder, Where and How To Buy: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் நாடுகள் இடையேயான போர் காரணமாக, இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுபாடு நிலவுகிறது.

இந்தியாவில் தட்டுபாடு ஏதுமில்லை என மத்திய அரசு கூறி வந்தாலும், கள்ளச்சந்தையில் எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை விண்ணை முட்டியுள்ளது. வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களும் கூட கள்ளச் சந்தையில் கடும் விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது என கூறப்படுகிறது. 

கள்ளச்சந்தையில் அதிக விலை

உணவகங்கள், உணவு தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், பேக்கரிகள் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் எல்பிஜி தட்டுபாடு கடுமையாக இருக்கிறது. மேலும், உங்களிடம் வழக்கமான வீட்டு உபயோக சிலிண்டருக்கான இணைப்பு இல்லையென்றால் சுமார் ரூ.2000 விலைக்கு விற்கப்படுகிறது. விலை உயர்வு என்பது விநியோகத்தில் நிலவும் பற்றாக்குறையை விட அணுகல் இடைவெளிகளே முக்கிய காரணமாகும்.

5 கிலோ சிலிண்டரே தீர்வு

ஏனெனில், பதிவு செய்யப்படாத இணைப்புகளைக் கொண்டவர்கள் கள்ளச்சந்தையில் சிலிண்டர்களை வாங்குகிறார்கள். இப்படியிருக்க, பலருக்கும் 5 கிலோ சிலிண்டர் தான் ஒரே நிவாரணமாகவும், தீர்வாகவும் இருக்கிறது.

இந்த 5 கிலோ சிலிண்டர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதாவது, வழக்கமான வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர் இணைப்பு இல்லாத புலம்பெயர்ந்தோர், வாடகைக்கு குடியிருப்போர், மாணவர்கள் ஆகியோருக்கு மட்டுமே இந்த 5 கிலோ சிலிண்டர் வழங்கப்படும்.

5 கிலோ சிலிண்டருக்கான அணுகல்

அங்கீகரிக்கப்படாத வழிகள் மற்றும் கள்ளச் சந்தைகள் மீதான சார்பைக் குறைக்கும் பொருட்டு, எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் (OMCs), 5 கிலோ இலவச வர்த்தக எல்பிஜி (FTL)  சிலிண்டர்களுக்கான அணுகலை வழங்கத் தொடங்கியுள்ளன. வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர்களுக்கான, வழக்கமான எல்பிஜி இணைப்பு இல்லாமலேயே இது கிடைக்கிறது.

கவுண்டரிலேயே சிலிண்டர் வாங்கலாம்

- வழக்கமான எல்பிஜி இணைப்புகளை போலல்லாமல், நுகர்வோர் இந்த சிறிய சிலிண்டருக்கு முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. 

- அவர்கள் நேரடியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட விநியோகஸ்தர்கள் அல்லது சில்லறை விற்பனை நிலையங்களுக்கு சென்று, கவுண்டரில் இருந்தே சிலிண்டரை வாங்கலாம்.

காத்திருக்கவே வேண்டாம்

- தற்போது வீட்டு உபயோக சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்துவிட்டு, 25-45 நாள்களுக்கு காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. ஆனால், 5 கிலோ சிலிண்டருக்கு நீங்கள் அவ்வளவு காலம் காத்திருக்க தேவையில்லை. 

- ஒரு சிலிண்டர் புக் செய்து அடுத்த சிலிண்டரை புக் செய்யவும் குறிப்பிட்ட காலம் காத்திருக்க வேண்டும். 

- இங்கு நுகர்வோர் தங்களுக்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் சிலிண்டர்கள் மீண்டும் நிரப்பிக் கொள்ளலாம்.

5 கிலோ சிலிண்டரை எங்கே வாங்கலாம்?

- அங்கீகரிக்கப்பட்ட எல்பிஜி விநியோகிஸ்தர்கள், பெட்ரோல் பம்ப்கள், விநியோக பாயிண்ட் உள்ளிட்ட இடங்களில் 5 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டர் கிடைக்கும். 

- பாரத் கேஸ் மினி சிலிண்டர்களை பெற, அருகில் உள்ள விநியோகிஸ்தர்களை சென்று பார்க்கலாம். அங்கு சென்று உங்களின் அடையாள அட்டையை காண்பித்து சிலிண்டரை வாங்கிக்கொள்ளலாம். 

- பாரத் கேஸ் மினி சிலிண்டர்களை பெற ஆன்லைன் புக்கிங் ஆப்ஷனும் உள்ளது. 

- இண்டேன் 5 கிலோ சிலிண்டரை பெற அதிகாரப்பூர்வ விநியோகிஸ்தர்கள், இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பம்பில் பெறலாம். வெறும் அடையாள அட்டையை காண்பித்து பெறலாம். 

- ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியத்தின் HP Appu சிலிண்டரை அதன் அதிகாரப்பூர்வ விநியோகஸ்தர்களிடம் பெறலாம். அடையாள அட்டை கட்டாயம்.

நடைமுறையை எளிமையாகி உள்ளது

- 5 கிலோ சிலிண்டரை எளிமையாக பெற மத்திய அரசு அதன் வழிமுறையையும் எளிமையாக்கி உள்ளது. 

- ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, பான் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம் அல்லது அரசு அடையாள அட்டை உள்ளிட்ட ஏதாவது ஒரு செல்லுபடியாகும் புகைப்பட அடையாள அட்டை மட்டும் போதுமானது. 

- முகவரி சான்று தேவையில்லை.

- பாதுகாப்பு டெபாசிட் எதுவும் தேவையில்லை.

- சிலிண்டரை வாங்கும்போது உடனே பதிவு செய்யலாம். 

5 கிலோ சிலிண்டரின் விலை

5 கிலோ சிலிண்டரின் விலை இந்த ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி அன்று ரூ.51 அளவுக்கு உயர்ந்தது. இதனால், 5 கிலோ சிலிண்டரின் அதிகாரப்பூர்வ விலை ரூ.649 ஆக விற்கப்படுகிறது. இதற்கு முன் ரூ.600 ஆக இரு்தது. எவ்வித நடைமுறைத் தடைகளும் இன்றி 5 கிலோ சிலிண்டர் கிடைக்கிறது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

