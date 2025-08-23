English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கடித்து குதறிய தெருநாய்... இளம்பெண்ணுக்கு 17 தையல் - நடந்தது என்ன?

Dog Attack-17 Stitches: கான்பூரில் 21 வயது மாணவி மீது மூன்று தெருநாய்கள் திடீர் தாக்குதல் நடத்தி கடுமையான காயம் ஏற்படுத்தின. முகத்தில் மட்டும் 17 தையல் போட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Aug 23, 2025, 03:24 PM IST
    • கான்பூர் சம்பவம்: 21 வயது பி.பி.ஏ மாணவி வைஷ்ணவி சாஹூ மீது 3 தெருநாய்கள் தாக்குதல்.
    • காயம்: முகம், உடல் கடி; கன்னம் மற்றும் மூக்கில் 17 தையல்.
    • வலியுறுத்தல்: Animal Birth Control திட்டங்களை பலப்படுத்த வேண்டும்.

Trending Photos

சென்னை - திருச்செந்தூர் - ராமேஸ்வரம்... 3 நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலா... தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு!
camera icon8
TTDC
சென்னை - திருச்செந்தூர் - ராமேஸ்வரம்... 3 நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலா... தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு!
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 டு 10.... யாருடைய சம்பளம் மிக அதிகமாக உயரும் தெரியுமா?
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 டு 10.... யாருடைய சம்பளம் மிக அதிகமாக உயரும் தெரியுமா?
சென்னையை சுற்றியுள்ள விஷ்ணு கோயில்கள்... ஒரு நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலா - எவ்வளவு கட்டணம்?
camera icon8
TTDC
சென்னையை சுற்றியுள்ள விஷ்ணு கோயில்கள்... ஒரு நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலா - எவ்வளவு கட்டணம்?
OTT Releases : இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியான படங்கள்! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
camera icon8
OTT releases
OTT Releases : இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியான படங்கள்! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
கடித்து குதறிய தெருநாய்... இளம்பெண்ணுக்கு 17 தையல் - நடந்தது என்ன?

Dog Attack-17 Stitches: உள்ளூர் மக்கள் விரைந்து காப்பாற்றிய மாணவி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த சம்பவம் தெருநாய் பிரச்சினையை கட்டுப்படுத்த அரசின் அவசர நடவடிக்கை அவசியம் என வலியுறுத்துகிறது. 

நாய் கடித்து 17 தையல்?
கல்லூரியில் இருந்து வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த 21 வயது பி.பி.ஏ மாணவி வைஷ்ணவி சாஹூ மீது மூன்று தெருநாய்கள் திடீரென தாக்கி கடுமையாக காயப்படுத்தின. இந்த சம்பவம் கான்பூரின் ஷியாம் நகர் பகுதியில் நடந்தது. நாய்கள் மாணவியை தரையில் இழுத்து, முகம் மற்றும் உடலில் கடித்ததால் ஆழமான காயம் ஏற்பட்டது. கன்னம் மற்றும் மூக்கில் மட்டும் 17 தையல் போட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. உள்ளூர் மக்கள் விரைந்து வந்து நாய்களை விரட்டி, மாணவியை காப்பாற்றி கான்ஷிராம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.

குடும்பத்தின் கோரிக்கை:
இந்த சம்பவத்துக்குப் பின், வைஷ்ணவியின் குடும்பம் அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து தெருநாய் பிரச்சினையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது. “இப்படி ஆபத்தான நாய்களை வீதிகளில் இருந்து அகற்றாவிட்டால், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகிவிடும்” என அவர்கள் கூறினர்.

உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு:
இந்த சம்பவம் நடந்த நாளுக்கு முன் நாள், ஆகஸ்ட் 22-ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் புதிய உத்தரவை வெளியிட்டது. அதில், தடுப்பூசி போடப்பட்ட தெருநாய்களை மீண்டும் அவற்றின் பழைய இடங்களில் விடலாம் எனவும், ஆனால் ஆக்ரோஷமாக நடக்கும் நாய்கள் அல்லது பைத்தியம் அறிகுறிகள் கொண்ட நாய்கள் மட்டும் சிறப்பு முகாம்களுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தது. மேலும், தெருநாய்களுக்கு உணவு அளிக்க குறிப்பிட்ட feeding zone-களை அமைக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டது. இதன் நோக்கம் – பொதுமக்களின் பாதுகாப்பும், விலங்குகளின் நலனும் சமநிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பதே.

சவால்கள்:
ஆனால் நிபுணர்கள் கூறுவதாவது, இந்த நடவடிக்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது கடினம். கான்பூரில் நடந்த இந்த தாக்குதல் சம்பவம் போல, இன்னும் பல அபாயங்கள் மக்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் அபாயம் உள்ளது என்றனர். அதிகாரிகள் விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாட்டு (Animal Birth Control) திட்டங்களை பலப்படுத்த வேண்டும் என்றும், மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகளை விரைவில் எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

சுருக்கமாக:

  • கான்பூர் சம்பவம்: 21 வயது பி.பி.ஏ மாணவி வைஷ்ணவி சாஹூ மீது 3 தெருநாய்கள் தாக்குதல்.
  • காயம்: முகம், உடல் கடி; கன்னம் மற்றும் மூக்கில் 17 தையல்.
  • உள்ளூர் மக்கள்: நாய்களை விரட்டி, மாணவியை காப்பாற்றி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.
  • குடும்ப கோரிக்கை: அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து தெருநாய் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும்.
  • உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு (ஆகஸ்ட் 22):
  1.  தடுப்பூசி போட்ட நாய்களை பழைய இடங்களில் விடலாம்.
  2.  ஆக்கிரமிப்பு/பைத்தியம் அறிகுறி உள்ள நாய்கள் மட்டும் முகாம்களுக்கு.
  3.  தெருநாய்களுக்கு feeding zones அமைக்க வேண்டும்.
  • சவால்கள்: நடைமுறைப்படுத்துவது கடினம், அபாயங்கள் தொடர்ந்தும் உள்ளன.
  • வலியுறுத்தல்: Animal Birth Control திட்டங்களை பலப்படுத்த வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | தெரு நாய்கள் காப்பகத்திற்க்கு அனுப்பப்படுமா? உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

மேலும் படிக்க | தெருநாய் கடித்து... 4 வயது சிறுமி உயிரிழப்பு - இதுதான் காரணமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
stray dogs attackkanpur student injuredstray dog menacedog bite newsstray dog india

Trending News