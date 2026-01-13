English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இனி தெரு நாய் கடித்தால் அரசாங்கம் மற்றும் உணவளிப்பவர்களுக்குப் அபராதம்: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி

இனி தெரு நாய் கடித்தால் அரசாங்கம் மற்றும் உணவளிப்பவர்களுக்குப் அபராதம்: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி

Stray Dogs Case Highlights: நாய் கடித்தால் அரசாங்கம் அதிக அபராதம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் மாற்றும் அவற்றுக்கு உணவளிப்பவர்களையும் கண்டித்த உச்ச நீதிமன்றம், "உங்களுக்கு நாய்கள் மீது அவ்வளவு பாசம் இருந்தால், உங்கள் வீட்டிற்குள் வைத்து வளர்க்கலாமே? எனக் கேள்வி

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 13, 2026, 06:45 PM IST

இனி தெரு நாய் கடித்தால் அரசாங்கம் மற்றும் உணவளிப்பவர்களுக்குப் அபராதம்: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி

Supreme Court In Stray Dogs Case: இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) தெருநாய்கள் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், நாய் கடித்தல் மற்றும் இறப்பு தொடர்பான ஒவ்வொரு வழக்குக்கும் அதிக இழப்பீடு விதிக்கப்படலாம் என்று மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளை எச்சரித்தது. நாய் கடித்தால் ஏற்படும் விளைவுகள் வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் என்பதால், நாய்களுக்கு உணவளிப்பவர்களும் அந்த நாய்கள் பொதுமக்களைத் தாக்கினால் அதற்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் கூறியது. எனவே இன்றைய தெருநாய் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கூறிய முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து முழு விவரத்தையும் பார்ப்போம்

தெரு நாய்கள் பிரச்சனை: உச்ச நீதிமன்றம் கூறிய முக்கியமான 10 அம்சங்கள்

1. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத், சந்தீப் மேத்தா மற்றும் என்.வி. அஞ்சாரியா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த வழக்கை விசாரித்தது. 

2. அப்பொழுது "ஒவ்வொரு நாய் கடித்தல் மற்றும் இறப்பு ஏற்படுதலை தடுக்க தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்யத் தவறிய மாநிலங்களுக்கு இனி அதிக இழப்பீடு விதிப்போம். 

3. தெரு நாய்களுக்கு உணவளிப்பவர்கள் (Dog Feeders), அந்த நாய்கள் பொதுமக்களைத் தாக்கினால் அதற்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.

4. உங்களுக்கு நாய்கள் மீது அவ்வளவு பாசம் இருந்தால், அவற்றை உங்கள் வீட்டிற்குள் வைத்து வளர்க்கலாமே? ஏன் பொதுவெளியில் மற்றவர்களைக் கடிக்கவும், துரத்தவும் அனுமதிக்கிறீர்கள்? என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

5. நாய்களுக்கு உணவளிப்பவர்களின் அக்கறை நாய்கள் மீது மட்டுமே உள்ளது. மனிதர்கள் மீது இல்லை என்று நீதிமன்றம் வருத்தம் தெரிவித்தது.

6. ஒரு 9 வயது சிறுமியைத் தெரு நாய்கள் கடித்துக் கொன்றால், அதற்கு யார் பொறுப்பு? தெரு நாய்களுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்று வாதிடும் அமைப்புகள் இதற்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டாமா? என்று நீதிபதிகள் காட்டமாகக் கேட்டனர்

7. அனைத்து மாநில அரசுகளும் தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்தும் "ஏபிசி விதிகளை" செயல்படுத்துவதில் முற்றிலும் தவறிவிட்டன என்று உச்ச நீதிமன்றம் கண்டித்தது.

8. மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளை நாங்கள் பொறுப்பேற்க வைக்கப் போகிறோம். இந்தப் பிரச்சினை தொடன்ர்து நீடித்து வருகிறது. 

9. 1950-களில் இருந்து நாடாளுமன்றம் இதைப் பரிசீலித்து வருவதாக நீங்களே குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் மெத்தனப் போக்கு காரணமாக, தற்போது இந்தப் பிரச்சினை 1000 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இது அரசாங்கங்களின் முழுமையான தோல்வி.

10. நாய் கடியால் உயிரிழக்கும் ஒவ்வொரு ஆணுக்கும், பெண்ணுக்கும் மற்றும் குழந்தைக்கும் சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்கமே பொறுப்பு. இதற்காக அவர்கள் பெரும் அபராதம் மற்றும் இழப்பீடு வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிடும்.

தெரு நாய் கடி மற்றும் அதன் பாதிப்புகள் தொடர்பான வழக்கின் பின்னணி

ஆகஸ்ட் 2025 அன்று டெல்லியில் தெரு நாய்களைப் பிடித்து காப்பகங்களில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

நவம்பர் 2025 அன்று நிறுவனப் பகுதிகளில் உள்ள நாய்களை உடனடியாக அகற்ற உத்தரவிடப்பட்டது.

இன்று (ஜனவரி 13) நடைபெற்ற விசாரணையில், தெரு நாய் கடியால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளுக்கு மாநில அரசுகள் மற்றும் உணவளிப்பவர்களே பொறுப்பு என உச்ச நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது. 

இந்த வழக்கின் அடுத்த விசாரணை மீண்டும் ஜனவரி 20, 2026 அன்று நடைபெறவுள்ளது.

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Supreme Courtstray dogsABC RulesStray dog sterilization

