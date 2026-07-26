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Explainer | இந்தி எதிர்ப்பு டூ நீட் : இந்தியாவை அதிரவைத்த இளைஞர்களின் 5 போராட்டங்கள்!

Student Protest In India : டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடந்த சிஜேபி மற்றும் திரளான மாணவர்களின் போராட்டம், உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது. இந்த இளைஞர் படையால்தான், தற்போது கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகி இருக்கிறார். இதே போல, இந்தியாவில் இதுவரை நடந்த இளைஞர்களின் போராட்டங்கள் என்னென்ன-அதற்கு வெற்றி கிடைத்ததா? என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து காெள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 26, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:47 PM IST
Explainer | இந்தி எதிர்ப்பு டூ நீட் : இந்தியாவை அதிரவைத்த இளைஞர்களின் 5 போராட்டங்கள்!
Image Credit: Student Protest In India | X Post

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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