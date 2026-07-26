/Explainer | இந்தி எதிர்ப்பு டூ நீட் : இந்தியாவை அதிரவைத்த இளைஞர்களின் 5 போராட்டங்கள்!

Student Protest In India : நீட் தேர்வில் நடந்த முறைகேடுகளை கண்டித்தும், அதற்கு மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் உள்ளிட்ட 3 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் காக்ரோச் ஜனதா கட்சி எனப்படும் சிஜபி கட்சியினர் மற்றும் மாணவர்கள் பெரும் திரளாக கலந்து கொண்டு போராட்டம் நடத்தினர். 1 நாள் அல்ல, 2 நாட்கள் அல்ல, கிட்டத்தட்ட 30 நாட்களுக்கும் மேலாக மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். எப்போதும் போல இந்த முறையும் போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீஸார் தடியடி நடத்தி, கண்ணீர் புகைகுண்டு வீச முற்பட்ட போதும், மாணவர்கள் தங்களை தர்காத்து கொண்டார்களே தவிர, யார் மீதும் வன்முறை செலுத்தவில்லை. அவர்களுக்கு, இந்தியாவின் பல்வேறு மூளைகளிலும் இருப்போர் உணவுகளை வாங்கி கொடுத்து, அத்தியாவசியப்பொருட்களை அனுப்பி பார்த்துக்கொண்டனர். ஜனநாயகம், எங்கெல்லாம் மீறப்படுகிறதோ, அங்கெல்லாம் இது போன்ற ஒற்றுமையான போராட்டங்கள் வெடிக்கும் என்பதற்கு இதுவே எடுத்துக்காட்டு. தற்பாேது நடந்த இந்த போராட்டத்தை GenZ Movement என்கின்றனர். இப்படி இந்தியாவில் இதற்கு முன்னர் எத்தனையோ Movement நடந்திருக்கின்றன. அவை என்னென்ன போராட்டங்கள், அதற்கு கிடைத்த வெற்றி என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ்நாட்டில், இந்தி திணிப்பிற்கு எதிராக இப்போது அல்ல, எப்போது ”இந்திய மும்மொழியாக கொண்டு வருவோம்” என பேச ஆரம்பித்தார்களோ, அப்போதிலிருந்தே எதிர்ப்பு குரல்கள் ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கின்றன. ஆனால், இதற்கு அடித்தளமாக அமைந்தது, 1965ல் நடந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம்தான். அதிகாரப்பூர்வ மொழிகள் சட்டம், 1963 (Official Languages Act, 1963) இயற்றப்பட்டது. இது, மே 10ஆம் தேதி 1963 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. இதன்படி, ஆங்கிலத்துடன் சேர்ந்து இந்தி அதிகாரப்பூர்வ அலுவல் மொழியாக மாற்றப்பட்டது. இதற்கு அன்றைய திமுக நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் இந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது. அப்போதைய முதல்வர் ஜவஹர்லால் நேரு, ஆங்கில மொழி தொடர்ந்து அலுவல் மொழியாக பயன்படுத்தப்படும் என கூறினார். அவர் 1964ல் இறந்த பின்னர், அன்றைய காங்கிரஸ் ஆட்சியில் மும்மொழி கொள்கை இயற்றப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழ்நாட்டில் பெரிய போராட்டமே வெடித்தது. இதில், பலர் தீக்குளித்தனர். 70க்கும் மேற்பட்டோர் வன்முறையால் உயிரிழந்தனர்.
மாணவர்களின் இந்த போராட்டம், அப்போதைய பிரதமராக இருந்த லால் பகதூர் சாஷ்திரிக்கு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து அவர் நேரு சொன்னது அப்படியே தொடரும் என்று கூறினார். இதன் விளைவாக, இதற்கடுத்த சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் தமிழ்நாட்டில் படுதோல்வி அடைந்தது. 1967ல் திமுக மெகா வெற்றி பெற்றது. 20 வருட காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு முழுக்கு போடப்பட்டு, திமுக சார்பில் அறிஞர் அண்ணா முதல்வர் நாற்காலியில் அமர்ந்தார்.
இந்த போராட்டத்திற்கு JP Movement என்கிற பெயரும் இருகிறது. காரணம், ஜெய பிரகாஷ் நாராயண் என்ற பெயரைக் கொண்டிருந்தாலும், உண்மையில் இது குஜராத் மற்றும் பீகார் இளைஞர்கள், மாணவர்களால் தொடங்கப்பட்டது. இதற்கு தலைமை தாங்கியவர்கள்தான், லாலு பிரசாத் யாதவ், நிதிஷ் குமார் மற்றும் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண்.
அந்த சமயத்தில் குஜராத், பீகார் உள்ளிட்ட இடங்களில் வேலையின்மை திண்டாட்டம் கொடிக்கட்டி பறந்தது. அப்போது இருந்த ஆட்சி மீது கோபம் கொண்ட மக்கள், பீகாரின் சட்டமன்றத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்றனர். குறிப்பாக இதில் பீகார் சத்ரா சங்கார்ஷ் சமேதி என்கிற ஒரு மாணவர் அமைப்பு பங்கெடுத்துக்கொண்டது. அதில், இந்நாளில் அரசியல் பிரதிநிதிகளாக இருக்கும் லாலு பிரசாத் யாதவ் உள்ளிட்ட பலர் மாணவர்களாக இருந்தனர்.
இந்த சமயத்தில், இளைஞர்கள் ஊழலாட்சிக்கு பொறுப்பேற்று அன்ரைய முதலமைச்சர்களான சிமான்பாய் பட்டீல் மற்றும் அப்துல் கஃபூரை பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். இவர்கள் இருவரும் அப்போதைய பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் ஆதரவில் இருந்தவர்கள்.
மார்ச் 18ஆம் தேதி, 197ல் ஆயிரம் ஆயிரம் மாணவர்கள், பீகார் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி சென்றனர். அப்போது துப்பாக்கி சூடு, தடியடி உள்ளிட்ட காரணங்களால் பல்வேறு மாணவர்கள் உயிரிழந்தனர். இதுதான், இந்திரா காந்தி ‘எமர்ஜென்சி’யை அறிவிக்க வழிவகுத்தது.
இந்த சமயத்தில்தான், ஜேபி, மொரார்ஜி தேசாய் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதுவே காங்கிரஸ் 1977ல் சீர்குலைய காரணமாக இருந்தது. இதையடுத்து, முதன்முறையாக காங்கிரஸுக்கு எதிரான கட்சிகள் ஒன்று திறண்டு முதன் முறையாக புதிய ஆட்சியை அமைத்தனர்.
சட்டவிரோத குடியேற்றத்திற்கு எதிராக, எழுந்த போராட்டம்தான் இது. வங்காளதேசத்தில் இருந்து அசாமிற்குள் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்களால், தங்களின் மொழி , கலாச்சாரம் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகள் பாதிக்கப்படுவதாக பூர்வக்குடி அசாம் மக்கள் அஞ்சினர். இதற்கு அனைத்து அசாம் மாணவர்கள் ஒன்றியம் மற்றும் AAGSP ஆகியவை தலைமையேற்று போராட்டத்தை முன்நிருத்தின. 6 ஆண்டு தொடர் போராட்டம் நடத்தப்பட்டதில் பலமுறை நெல்லி படுகொலை போன்ற கோரமான வன்முறை சம்பவங்கள்ம் இதில் நிகழ்ந்தன.
1985ல் இந்திய அரசுக்கும், போராட்டக்காரர்களுக்கும் முன்னிலையில் அசாம் ஒப்பந்தம் கையயெழுத்தானது. சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்களை கண்டறிந்து வெளியேற்ற அரசு ஒப்புக்கொண்டது. ஆனால் இப்போதும் சட்டவிரோத குடியேற்ற பிரச்சனைக்கு முழுமையான தீர்வு காணப்படவில்லை என்பது அந்த பகுதி மக்களின் பேச்சாக இருக்கிறது. அதோடு, தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு மற்றும் குடியுரிமை திருத்தத்தச்சட்டம் தொடர்பான புதிய போராட்டங்களும் (CAA) பிற்காலத்தில் வெடித்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
2017ஆம் ஆண்டு, ஜனவரியில் தமிழ்நாட்டின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்தது. ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டிற்கு உச்சநீதிமன்றம் தடை விதித்ததை அடுத்து, தமிழர்கள் கலாச்சாரம், இளைஞர்களின் எழுச்சி உள்ளிட்டவற்றை முக்கிய காரணங்கள் இந்த போராட்டம் வெடிக்க காரணமாக இருந்தன. எந்தவித தலைவரும் இல்லாமல் லட்சக்கணக்காணோர் திரண்ட் ஐந்த போராட்டத்தால் ஜல்லிக்கட்டுக்கான தடை நீக்கப்பட்டதுடன், தமிழர்களின் அடையாளத்தையும் வலுபடுத்தியது.
இளைஞர்களின் தீவிர எதிர்பால், தமிழக அரசு அவசர சட்டம் இயற்றி, ஜல்லிக்கட்டை நடத்த அரசு அனுமதி பெற்றது. அதே போல, எந்த அரசியல் கட்சியையும் சாராமல், சமூக வலைதளங்கள் மூலம் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் ஒருங்கிணைந்த அமைதியான போராட்டமாக இது இருந்தது. அதே போல இந்த போராட்டம் தமிழர்களின் ஒற்றுமை மற்றும் வலிமையையும் உலகிற்கு எடுத்து காட்டியது.