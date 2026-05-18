/57 நாள்கள் லீவ்... தள்ளிப்போகும் பள்ளிகள் திறப்பு - கோடை விடுமுறை நீட்டிப்பு

Summer Holidays 2026 : வெப்ப அலை எச்சரிக்கை காரணமாக, பல மாநிலங்களில் கோடை விடுமுறை நாள்கள் நீட்டிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
Summer Holidays 2026 : இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. பல மாநிலங்களில் அதிக வெப்பம் காரணமாக பள்ளிகள் திறப்பு தள்ளிப்போகலாம் அல்லது கோடை விடுமுறையை நீட்டித்து, கல்வியாண்டின் அட்டவணையில் மாற்றம் கொண்டுவர திட்டமிடப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக, ஆந்திரா, தெலங்கானா, பீகார், உத்தர பிரேதசம், டெல்லி, ஹரியானா, ராஜஸ்தான் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் 44 டிகிரி செஷியஸை தாண்டி வெப்பம் பதிவாகி வரும் வேளையில், மாணவர்களின் உடல்நிலை மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக பள்ளிகள் திறப்பு தாமதப்படுத்தப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
|மாநிலம்
|கோடை விடுமுறை நாள்கள்
|ஹரியானா
|ஜூன் 1 - ஜூன் 30
|டெல்லி - NCR
|மே 11 - ஜூன் 30
|ராஜஸ்தான்
|மே 17 - ஜூன் 20
|உத்தர பிரதேசம்
|மே 11 - ஜூன் 30
|பீகார்
|ஜூன் 1 - ஜூன் 20
|தெலங்கானா
|ஏப்ரல் 24 - ஜூன் 11
|ஆந்திரா
|ஏப்ரல் 24 - ஜூன் 11
|சத்தீஸ்கர்
|ஏப்ரல் 20 - ஜூன் 15
|ஒடிசா
|ஏப்ரல் 27
*இந்த அட்டவணையில் இருக்கும் நாள்களை தாண்டியும் கோடை விடுமுறை நீட்டிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.
மாணவர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக, அதிகாலையில் தொடங்கி காலை வரை மட்டும் சில வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. மாணவர்கள் மதியம் வெயிலின் தாக்கத்தில் இருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பள்ளிகளின் வேலை நேரமும் பல இடங்களில் குறைக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.
கோடை விடுமுறை நாட்டிலேயே அதிகமான நாள்கள், டெல்லியிலேயே அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிகிறது. பல்வேறு ஊடக அறிக்கையின் தகவலின்படி, டெல்லி - தேசிய தலைநகர் பகுதியில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு கடந்த மே 11ஆம் தேதி கோடை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது.
வரும் ஜூன் 30ஆம் தேதிவரை அங்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைதான். அங்கு வரும் ஜூலை 1ஆம் தேதிதான் பள்ளிகள் திறக்கப்படும். இதனால், சில பள்ளிகளுக்கு 50-57 நாள்கள் கோடை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டெல்லி கல்வி இயக்குநரகத்தின் கீழ் இயங்கும் அரசு பள்ளிகளில் ஏற்கெனவே கோடை விடுமுறை தொடங்கிவிட்டாலும், 9ஆம் வகுப்பு, 10ஆம் வகுப்பு, 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டும் காலையில் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மட்டும் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன.
நொய்டா, காசியபாத், குருகிராம், ஃபரிதாபாத் பகுதிகளில் இயங்கும் தனியார் பள்ளிகளில் வகுப்பு நேரங்கள் குறைக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. வட இந்தியா மட்டுமின்றி ஒடிசா, தெலங்கானா, ஆந்திரா, சத்தீஸ்கர் மாநிலங்களில் அதிக வெப்பம் காரணமாக கோடை விடுமுறை முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒடிசாவில் ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்கிய நிலையில், பள்ளிகள் திறப்பு அறிவிக்கப்படவில்லை. தெலங்கானா மற்றும் ஆந்திராவில் ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி முதல், ஜூன் மாதம் இரண்டாவது வாரத்தில் பள்ளிகள் திறக்கப்படுகிறது. சத்தீஸ்கரில் ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 15ஆம் தேதி வரை சுமார் 55 நாள்களுக்கு கோடை விடுமுறையாகும். சத்தீஸ்கரில்தான் முன்கூட்டியே கோடை விடுமுறை நீட்டிக்கப்பட்டது.
டெல்லி, ராஜஸ்தான், உத்தரப் பிரதேசம், பீகார் உள்ளிட்ட நாட்டின் மத்திய பகுதிகளின் பல இடங்களுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெப்ப அலை எச்சரிக்கைகளை விடுத்துள்ளது.
அதிகாரிகள் வழக்கமான கல்வி அட்டவணைகளை விட மாணவர்களின் ஆரோக்கியத்திறகு முன்னுரிமை அளித்து, அட்டவணையில் மாற்றம் கொண்டுவர பரிசீலனை மேற்கொள்கிறார்கள். இதனால், முன்னர் அறிவிக்கப்பட்ட பள்ளிகள் திறப்பு தேதி தற்போது மாற்றம் அடையலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் கோடை விடுமுறை தொடங்கிவிட்டது. வரும் மே 31ஆம் தேதிவரை விடுமுறைதான். தொடர்ந்து, திட்டமிட்டபடி வரும் ஜூன் 1ஆம் தேதி முதல் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று (மே 18) அறிவித்துள்ளார். இதனால் தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகள் திறப்பு தள்ளிப்போக வாய்ப்பில்லை.