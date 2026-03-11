English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • முதல் முறையாக..இந்தியாவில் கருணை கொலைக்கு அனுமதி! உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு..

Supreme Court Allows Euthanasia Harish Rana : உத்திரபிரதேசம் மாநிலத்தை சேர்ந்த 32 வயது இளைஞரை கருணை அடிப்படையில் உயிர் நீக்க சிகிச்சைக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவளித்துள்ளது. குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 11, 2026, 01:21 PM IST
  • இந்தியாவில் முதன்முறையாக கருணை கொலை!
  • உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி..
  • முழு விவரம் என்ன?

Supreme Court Allows Euthanasia Harish Rana : உத்திரபிரதேசம் மாநிலம் காஜியாபாத் நகரை சேர்ந்த ஹரிஷ் ராணா என்கிற இளைஞர், கிட்டத்தட்ட 13 ஆண்டுகளாக கோமாவில் நினைவின்றி இருக்கிறார். இவரை கருணை கொலை செய்ய பெற்றோர் மனு தாக்கல் செய்திருந்ததையடுத்து நாட்டில் முதல்முறையாக உயிர் நீக்க சிகிச்சைக்கு  உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவளித்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

கோமாவிற்கு சென்ற  இளைஞர்! 

ஹரிஷ் ராணா என்கிற உத்திரபிரதேசத்தை சேர்ந்த இளைஞர், பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப் படிப்பு படித்து வந்தார். 2013 ஆம் ஆண்டில் தான் தங்கி இருந்த விடுதியின் நான்காவது மாடியில் இருந்து தவறி கீழே விழுந்தார். இதில் அவருக்கு படுகாயம் ஏற்பட்டது. உடனடியாக அவரை மருத்துவமனையில் அனுமதித்து தீவிர சிகிச்சை அளித்தனர். 

நான்காவது மாடியில் இருந்து விழுந்த காரணத்தினால் அவரது மூளையில் அடிபட்டு பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் அவர் சுயநினைவை இழந்தார். விபத்திற்கு பிறகு அவரை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டுவர குடும்பத்தினர் எவ்வளவு முயற்சி செய்திருக்கின்றனர். ஆனால் அது முடியவில்லை. டாக்டர்களால் உயிர் காப்பாற்றப்பட்ட போதிலும் ஹரிஷ் ராணாவால் எழுந்து நடமாட முடியவில்லை. இதனால் கிட்டத்தட்ட அவர், 13 வருடங்களாக படுத்த படுக்கையாக இருந்திருக்கிறார். இவரை அவரது பெற்றோர்கள் கூடவே இருந்து கவனித்து வந்துள்ளனர். 

13 ஆண்டுகளாக முன்னேற்றம் இல்லாத நிலை!

ஹரிஷ் ராணாவின் உடல் நிலையை மேம்படுத்த, பல்வேறு சிகிச்சைகள் அவ்வப்போது வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர் எப்படியாவது இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி விடுவார் என்று அவரது பெற்றோர்களும் நம்பியிருக்கின்றனர். ஆனால் 13 ஆண்டுகளாக அவருக்கு உடல்நிலை  முன்னேற்றம் இல்லாமல் இருந்திருக்கிறது. 

ஹரிஷ் ராணாவிற்கு உயிர் மட்டும் இருந்ததே தவிர, அவரால் சுவாசிக்கக்கூட முடியாத நிலையில் ஏற்பட்டுள்ளது. சுவாசிப்பதற்காக tracheostomy பொறுத்தப்பட்டுள்ளது. உணவு செலுத்த gastrostomy குழாய்கள் பொருத்தப்பட்டு, அதன் வழியே உணவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வயதான பெற்றோர்..

மகன் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி விடுவார் என்று நம்பிக்கையுடன் ஹரிஷ் ராணாவின் பெற்றோர்கள் கடந்த 13 ஆண்டுகளாக அவரை பார்த்துக்கொண்டனர். வீட்டிலேயே வைத்து அவருக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களையும் செய்த அவர்களுக்கு இப்போது வயதாகிவிட்டது. தங்களால் இனி தங்களது மகனை பார்த்துக் கொள்ள இயலவில்லை என்று கூறி ஹரிஷ் ராணாவை கருணை கொலை செய்ய அனுமதி கோரி அவர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்தனர். 

உயிர் நீக்க சிகிச்சைக்கு அனுமதி:

ஹரிஷ் ராணாவின் வழக்கு இன்று நீதிபதிகள் ஜேபி பருத்திவாலா, கே. வி. விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோர் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஹரிஷ் ராணாவின் உயிர்காக்கும் கருவிகளை அகற்றி, கருணை கொலை செய்ய அனுமதி வழங்கியது. இதை எடுத்து வீட்டில் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வரும் ஹரிஷ் ராணாவை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்து அங்கிருக்கும் மருத்துவர்கள் சரியான வழிமுறைகளை பின்பற்றி அவருக்கு உயிர் நீக்க சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்று தீர்ப்பு வழங்கினர். ஹரிஷ் ராணாவிற்கு நீண்ட காலமாக சிகிச்சை அளித்தும் குணமடையாததால் கண்ணியமான முறையில் அவருக்கு உயிர் காக்கும்  சிகிச்சையை நீக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

பெற்றோரை பாராட்டிய நீதிபதிகள்!

கடந்த 13 ஆண்டுகளாக, ஹரீஷ் ராணாவை, கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக்கொண்ட அவரது பெற்றோருக்கு உச்சநீதிமன்றம் பாராட்டுகளை தெரிவித்தது. அதே சமயத்தில், கருணை கொலை தொடர்பான சட்டம் இயற்றுவதற்கும் மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் வலியுறுத்துகிறது. 

அதே சமயத்தில், ஹரீஷ் ராணாவின் வழக்கு போல வரும் பிற வழக்குகளை கையாள, நாடு முழுவதும் ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம், தெரிவித்திருக்கிறது. கருணை அடிப்படையில், ஒருவருக்கு உயிர் நீக்க சிகிச்சை அளிக்கப்படுவது இந்தியாவில் இதுவே முதன்முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

