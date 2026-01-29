English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • UGC புதிய விதிகள்: உச்ச நீதிமன்றம் தடை - உயர் சமூக மாணவர்கள் போராட்டம்... பின்னணி என்ன?

UGC புதிய விதிகள்: உச்ச நீதிமன்றம் தடை - உயர் சமூக மாணவர்கள் போராட்டம்... பின்னணி என்ன?

UGC Supreme Court: சாதியப் பாகுபாடுகளைக் களைய பல்கலைக்கழக மானியக் குழு (UGC) கொண்டு வந்த புதிய விதிகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 29, 2026, 03:19 PM IST

UGC புதிய விதிகள்: உச்ச நீதிமன்றம் தடை - உயர் சமூக மாணவர்கள் போராட்டம்... பின்னணி என்ன?

Supreme Court Orders On UGC New Rules: சாதியப் பாகுபாடுகளைக் களைய பல்கலைக்கழக மானியக் குழு (UGC) கொண்டு வந்த புதிய விதிகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது. மேலும் நிபுணர்களைக் கொண்டு புதிய விதிமுறைகளை மாற்றுவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. யூ.ஜி.சி-யின் புதிய விதிகளுக்கு உயர் சாதி மாணவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், அந்த விதிகளுக்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

யூ.ஜி.சி புதிய விதி

நாட்டில் உள்ள அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும், கல்லூரிகளும் சம வாய்ப்பு மையம் (EOC) மற்றும் வளாக அளவிலான குழுக்களை அமைத்து, சாதிய பாகுபாடு புகார்களை விசாரித்து, சமத்துவம் மற்றும் அனைத்து தரப்பையும் உள்ளடக்குதலையும் ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று 2026ஆம் ஆண்டு UGC விதிமுறைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட பல்வேறு மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று விசாரணைக்கு எடுத்தது. உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் மற்றும் நீதிபதி ஜாய்மல்யா பாக்சி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வால் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது.

அட கடவுளே...

யுஜிசியின் புதிய விதிமுறைகள் குறித்து உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். அதில், "75 ஆண்டுகளாக சாதியில்லாத நாட்டை உருவாக அனைத்தையும் சாதித்த நாம், இப்போது  பிற்போக்குத்தனமான சமூகமாக மாறிவிட்டோமா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

"ராகிங்கில் நடக்கும் மிக மோசமான விஷயம் என்னவென்றால், நாட்டின் தெற்கு அல்லது வடகிழக்கில் இருந்து வரும் மாணவர்கள், அவர்கள் தங்கள் கலாச்சாரத்தை சுமந்து செல்கிறார்கள். அந்த கலாச்சாரத்தை பற்றி தெரியாதவர், அவர்கள் மீது கமெண்ட் அடிக்கிறார்கள். பின்னர் நீங்கள் (UGC) தனி விடுதிகள் பற்றிப் பேசியுள்ளீர்கள். அட கடவுளே... நமது சமூகத்தில் இப்போது சாதி மறுப்புத் திருமணங்களும் நடைபெறுகின்றன, நாம் அனைவரும் விடுதிகளில் இருந்திருக்கிறோம்... அங்கு அனைவரும் ஒன்றாக தானே இருந்தோம்" என்றும் அந்த உத்தரவில் தலைமை நீதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பின்னடைவாக அமையக்கூடாது...

மேலும், உச்ச நீதிமன்றம் மத்திய அரசுக்கும், யூஜிசிக்கும் அளித்துள்ள உத்தரவில், விதிமுறைகளின் நடை ஒரு நிபுணரால் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட வேண்டும்" என்பதை வலியுறுத்தி உள்ளது. அரசியலமைப்பு பிரிவு 15(4) பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினருக்கான தனிச் சட்டங்களை உருவாக்குவதற்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது என்பதையும் இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு குறிப்பிட்டது. இருப்பினும், முற்போக்கான சட்டமியற்றுதலில் எந்த பின்னடைவும் இருக்கக்கூடாது என்பதையும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.

அமெரிக்காவைப் போல, கறுப்பினத்தவரும் வெள்ளையரும் வெவ்வேறு பள்ளிகளில் பயின்றது போன்ற பிரிவினை கொண்ட கல்வி மையங்களை நோக்கி நாம் செல்லக்கூடாது என்று நம்புகிறேன் என்றும் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் தலைமை நீதிபதி அவரது உத்தரவில் குறிப்பிட்டார்.

உயர்சாதி மாணவர்கள் எதிர்த்தது ஏன்?

யூ.ஜி.சி கொண்டுவந்துள்ள இந்த புதிய விதிகளை உயர் சாதி மாணவர்கள் எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தினர். புதிய விதிகளில் பொது சமூகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் புகார் அளிக்க போதிய வழிகாட்டுதல்கள் இல்லை என விமர்சிக்கப்பட்டது. மேலும் இந்த விதிமுறைகளால் கவனக்குறைவாக சமத்துவமின்மை அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டது. 'சாதி பாகுபாடு' என்பதன் வரையறை, பொதுப் பிரிவை தவிர்த்து, பட்டியல் சமூகம், பட்டியல் பழங்குடியினர் மற்றும் பிற பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு எதிரான பாகுபாட்டிற்கு மட்டுமே விதிகள் உள்ளதாக மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் விஷ்ணு சங்கர் ஜெயின் வாதிட்டார். 

மார்ச் மாதம் ஒத்திவைப்பு

இதைத் தொடர்ந்து, யூ.ஜி.சியின் புதிய 2026 விதிமுறைகளுக்கு இடைகால தடை விதிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, பல்கலைக்கழகங்களும், கல்லூரிகளும் பழைய 2012 விதிமுறைகளையே பின்பற்ற உத்தரவிடப்பட்டது. இந்த வழக்கின் விசாரணை வரும் மார்ச் 19ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. 

