  • Tamil News
  • India
  • ஜனாதிபதி, ஆளுநர்களுக்கு காலக்கெடு விதிக்க முடியாது, ஆனால்... உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய விளக்கம்

ஜனாதிபதி, ஆளுநர்களுக்கு காலக்கெடு விதிக்க முடியாது, ஆனால்... உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய விளக்கம்

Supreme Court: மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்க குடியரசுத் தலைவர், ஆளுநர்களுக்கு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவை விதிக்க முடியாது என உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த வழக்கின் தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளனர்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 20, 2025, 11:25 AM IST

ஜனாதிபதி, ஆளுநர்களுக்கு காலக்கெடு விதிக்க முடியாது, ஆனால்... உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய விளக்கம்

Supreme Court Important Verdict On Presidential Reference: மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்க குடியரசுத் தலைவர், ஆளுநர்களுக்கு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவை விதிக்க முடியாது என உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த வழக்கின் தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளனர்.

