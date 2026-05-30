/உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு: 3 மாதங்களுக்குள் தீர்ப்பு வழங்க உயர் நீதிமன்றங்களுக்குக் கெடு!

Supreme Court: நீதிபதி சூர்ய காந்த் தலைமையிலான உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு ஒன்று, அனைத்து உயர் நீதிமன்றங்களும் நிலுவையில் உள்ள தீர்ப்புகளை மூன்று மாதங்களுக்குள் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது.
Supreme Court Latest News: இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்றம், ஒரு முக்கியத் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. தீர்ப்புகள் அறிவிக்கப்படுவதில் ஏற்படும் தாமதங்களைத் தடுக்கும் பொருட்டு, நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து உயர் நீதிமன்றங்களுக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் சில கட்டாய வழிகாட்டுதல்களைப் பிறப்பித்துள்ளது. அரசியலமைப்பின் 142-வது பிரிவின் கீழ் தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி, உச்ச நீதிமன்றம் இந்த முக்கிய வழிகாட்டுதலைப் பிறப்பித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த வழிகாட்டுதல்கள் அனைத்து நீதிமன்றங்களுக்கும் கட்டாயமானவையாகும். இத்தீர்ப்பை வழங்குகையில், உச்ச நீதிமன்றம் பல முக்கியக் கருத்துகளைப் பதிவு செய்தது.
போன்றவை சிறப்பு முன்னுரிமையுடன் விரைந்து விசாரிக்கப்பட வேண்டும். மேலும், பிணை தொடர்பான விசாரணை முடிந்த உடனேயே, அதற்கான உத்தரவு அதே நாளில் பிறப்பிக்கப்பட்டு, நீதிமன்ற இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்பட வேண்டும்.
வழிகாட்டுதல்களின்படி, நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவை ஒத்திவைத்திருந்தால், அது அடுத்த நாளில் பிறப்பிக்கப்பட்டு, அதே நேரத்தில் இணையதளத்திலும் பதிவேற்றப்பட வேண்டும். வழக்கமான பிணை வழங்குதல், தண்டனையை நிறுத்திவைத்தல் அல்லது சிறையில் உள்ள ஒருவரை விடுதலை செய்தல் தொடர்பான உத்தரவுகள், அதே நாளில் சிறைத்துறை அதிகாரிகளுக்கும் விசாரணை நீதிமன்றத்திற்கும் அனுப்பிவைக்கப்பட வேண்டும். பிணை வழங்கப்பட்டவுடன், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அல்லது சிறைவாசி அதே நாளில், அல்லது அதிகபட்சமாக அடுத்த நாளுக்குள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும்; ஆனால், அவர்கள் வேறு ஏதேனும் வழக்கில் தேவைப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதும், பிணைக்கான நிபந்தனைகள் அனைத்தும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதும் அவசியமாகும். இந்த உத்தரவு முறையாகச் செயல்படுத்தப்பட்டுவிட்டது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், விசாரணை நீதிமன்றமும் ஒரு 'இணக்க அறிக்கையை' (compliance report) சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
சிறையில் உள்ளவர்கள் தாக்கல் செய்த குற்றவியல் மேல்முறையீடுகள் அல்லது மரண தண்டனை உறுதிப்படுத்தலுக்கான பரிந்துரை வழக்குகள் ஆகியவற்றில், நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பை ஒத்திவைத்திருக்கும் சூழலில், தலைமை நீதிபதி ஏதேனும் விளக்கம் கோருவது அவசியம் என்று கருதினால், அத்தகைய விளக்கம் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கறிஞரிடமிருந்து ஏழு நாட்களுக்குள் கோரப்பட வேண்டும். எந்தச் சூழ்நிலையிலும், விளக்கங்கள் கோருவதற்கான கால வரம்பு ஒரு மாதத்திற்கு மேல் நீட்டிக்கப்படக்கூடாது.
நீதிபதிகள் விரிவான எழுத்துப்பூர்வத் தீர்ப்பை (காரணங்களுடன்) வரைவதற்குக் கூடுதல் நேரம் தேவைப்படும் சூழலில், மேலும் அவ்வாறு செய்வதில் ஏற்படும் தாமதம் வழக்காடுபவர்களுக்குப் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் எனில், நீதிமன்றம் தொடக்கத்தில் தீர்ப்பின் முக்கியப் பகுதியை (operative part) மட்டும் அறிவிக்கலாம். அதைத் தொடர்ந்து, முழுமையான தீர்ப்பு ஏழு நாட்களுக்குள் இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்பட வேண்டும். விதிவிலக்கான சிக்கல்கள் உள்ள வழக்குகளில், அதிகபட்சமாக 15 நாட்களுக்குள் பதிவேற்றப்பட வேண்டும்.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, தீர்ப்பின் முக்கியப் பகுதி (operative part) அறிவிக்கப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள் முழுமையான தீர்ப்பு பதிவேற்றப்படாவிட்டால், பதிவாளர் பொது அந்த விவகாரத்தைத் தலைமை நீதிபதியின் கவனத்திற்கு கொண்டுவர வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட அமர்வு அடுத்த மூன்று நாட்களுக்குள் தீர்ப்பைப் பதிவேற்றுமாறு தலைமை நீதிபதி உத்தரவிட வேண்டும்.
தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டு மூன்று மாதங்கள் கடந்த பிறகும் அது அறிவிக்கப்படாமல் இருந்தால், எந்தவொரு வழக்காடியும் (litigant) இது தொடர்பாக ஒரு மனுவைத் தாக்கல் செய்யலாம். இந்த மனு, இரண்டு நாட்களுக்குள் சம்பந்தப்பட்ட அமர்வின் முன் விசாரணைப் பட்டியலிடப்பட வேண்டும். இந்த விவகாரம் குறித்து தலைமை நீதிபதிக்குத் தெரிவிப்பது நீதிமன்றப் பதிவகத்தின் கடமையாகும். தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டு மூன்றரை மாதங்கள் கடந்த பிறகும் அது வழங்கப்படாமல் இருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட அமர்விடமிருந்து அந்த வழக்கை திரும்பப் பெற்று, வேறொரு அமர்வுக்கு மாற்றியமைக்குமாறு வழக்காடி தலைமை நீதிபதியைக் கோரலாம்.
உச்ச நீதிமன்றம் தற்போது வெளியிட்டுள்ள இந்த கட்டாய வழிகாட்டுதல்கள் இந்தியா முழுதும் நிலுவையில் உள்ள ஏராளமான வழக்குகள் விரைவாக தீர்க்கப்பட வழிவகுக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.