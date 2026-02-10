English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • Missing Children | குழந்தைகள் காணாமல் போவது குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் கடும் எச்சரிக்கை

Missing Children | குழந்தைகள் காணாமல் போவது குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் கடும் எச்சரிக்கை

Missing Children Case: இந்தியாவில் 8 நிமிடத்திற்கு ஒரு குழந்தை காணாமல் போவது குறித்து கவலை.இந்தியாவில் அதிகரித்து வரும் குழந்தைகள் கடத்தலுக்குப் பின்னால் ஏதேனும் பெரிய மாஃபியா கும்பல் உள்ளதா என மத்திய அரசு ஆய்வு செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 10, 2026, 07:36 PM IST

Missing Children | குழந்தைகள் காணாமல் போவது குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் கடும் எச்சரிக்கை

Supreme Court vs Missing Children: நாடு முழுவதும் அதிகரித்து வரும் காணாமல் போகும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் ஆழ்ந்த கவலை தெரிவித்துள்ளது. இந்த சம்பவங்களுக்குப் பின்னால் நாடு தழுவிய அளவில் ஏதேனும் திட்டமிடப்பட்ட குற்றச் சதி (Organized Network) செயல்படுகிறதா என்பதைக் கண்டறிய முழுமையான விசாரணை நடத்த மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

காணாமல் போகும் குழந்தைகள் வழக்கு

காணாமல் போகும் குழந்தைகள் விவகாரம் தொடர்பான இன்றைய விசாரணையில், நீதிபதிகள் பி.வி. நாகரத்னா மற்றும் உஜ்வால் புயான் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, "இந்தக் கடத்தல்களுக்குப் பின்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட முறை (Pattern) உள்ளதா அல்லது இவை தனித் தனி சம்பவங்களா என்பதைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியம் என்று கூறியது. அப்பாவி குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு தொடர்பான இந்த தீவிரமான பிரச்சினையில் மத்திய அரசாங்கம் உடனடியாக அனைத்து மாநிலங்களிலிருந்தும் தகவல்களைச் சேகரிக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியது.

விசாரணையின் போது, ​​மத்திய அரசைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஐஸ்வர்யா பாட்டி கூறுகையில், "சில மாநிலங்கள் தரவுகளைச் சமர்ப்பித்துள்ளதாகவும், ஆனால் சுமார் ஒரு டஜன் மாநிலங்கள் இன்னும் தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை" என்றும் கூறினார். 

எச்சரிக்கை: மாநிலங்களுக்கு எதிராக கடுமையான உத்தரவு

இதற்கு கடுமையான அதிருப்தியை வெளிப்படுத்திய உச்ச நீதிமன்றம், "தரவுகளை வழங்காத மாநிலங்களுக்கு எதிராக கடுமையான உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படலாம் என்று கூறியது. நாடு தழுவிய தரவுகள் ஒருங்கிணைக்கப்படும் வரை, இந்தப் பிரச்சினையின் மூலத்தை அடைய முடியாது என்று நீதிமன்றம் நம்புகிறது. கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் காணாமல் போன முழுமையான பதிவுகளைத் தொகுத்து, அவற்றை மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றுமாறு அரசுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

உச்சநீதிமன்றம் முக்கியமான ஆலோசனை

கடத்தல்காரர்களிடமிருந்து மீட்கப்பட்ட குழந்தைகளுடன் நேர்காணல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் அரசுக்கு ஒரு முக்கியமான ஆலோசனையை வழங்கியது. இந்தக் குழந்தைகளுடன் நேர்காணல் செய்யும் போது குற்றவாளிகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அவர்களின் கும்பல்கள் பற்றிய முக்கிய துப்புகளை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இதன்மூலம் இந்த குழந்தைகளை யார் கடத்துகிறார்கள், எந்த நோக்கத்திற்காக கடத்துகிறார்கள் என்பதை தீர்மானிக்க உதவும். ஒவ்வொரு சம்பவத்திற்கும் இடையே ஒரு தொடர்பு இருக்கலாம் என்றும், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்களைத் தடுக்க முழுமையான விசாரணை மூலம் மட்டுமே இதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றும் பெஞ்ச் குறிப்பிட்டது.

ஒவ்வொரு 8 நிமிடங்களுக்கும் ஒரு குழந்தை காணாமல் போகிறது

ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்த புள்ளிவிவரங்கள் பெரும் அதிர்ச்சியை எற்படுத்தி உள்ளது. அதன் அடிப்படையில் இந்த விசாரணை நடைபெறுகிறது. அந்த அறிக்கையின்படி, நாட்டில் ஒவ்வொரு எட்டு நிமிடங்களுக்கும் ஒரு குழந்தை காணாமல் போகிறது. இது சமூகத்திற்கும் நிர்வாகத்திற்கும் ஒரு பயமுறுத்தும் சூழலை வெளிப்படுத்துகிறது. காணாமல் போன குழந்தைகளைத் தேடுவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் ஒரு முறையான அமைப்பை நிறுவ அனைத்து மாநிலங்களுடனும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுமாறு உச்ச நீதிமன்றம் உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு உத்தரவிட்டது. காணாமல் போன குழந்தைகள் பிரச்சினை மிகவும் உணர்திறன் வாய்ந்தது என்றும், எந்த அலட்சியத்தையும் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது என்றும் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியது.

