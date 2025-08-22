இந்த தெருநாய்களை விட வேண்டாம்.. மற்றதை விடுங்கள் -தீர்ப்பின் முக்கிய அம்சம்..

Delhi-NCR Dogs Case Update In Tamil: டெல்லி என்சிஆர் (Delhi-NCR) பகுதியில் இருந்து தெருநாய்களை அகற்றுவது தொடர்பான முந்தைய உத்தரவின் மீது உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தனது தீர்ப்பை வழங்கியது. இந்த தீர்ப்பால் தெருநாய் ஆர்வலர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர், மேலும் இது எங்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி எனவும் கூறியுள்ளனர். இன்று மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பின் முக்கியத்துவம் என்ன? தெரு நாய்கள் பாதுகாப்பு குறித்து என்ன சொல்லப்பட்டது? தெரு நாய்கள் வழக்கில் இதுவரை நடந்தது என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
உத்தரவுக்கு எதிராக போராட்டம்
8 வாரங்களுக்குள் அனைத்து தெரு நாய்களையும் அகற்ற வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றத்தின் இரண்டு நீதிபதிகள் பெஞ்ச் உத்தரவிட்டது. இது தேசிய தலைநகர் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் பல மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. மேலும் இந்த விவகாரம் இந்திய தலைமை நீதிபதி முன் குறிப்பிடப்பட்டது. அதன் பின்னர் மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட சிறப்பு அமர்வை அமைத்தார்.
இறுதி தீர்ப்பு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது:
இரண்டு நீதிபதிகள் பெஞ்ச் உத்தரவுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி, மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட நீதிபதி விக்ரம் நாட், நீதிபதி சந்தேப் மெட்டா மற்றும் நீதிபதி என்வி அன்ஜாரி ஆகியோர் அடங்கிய சிறப்பு அமர்வு விசாரித்தது.ஆனால் இறுதி தீர்ப்பு வழங்காமல் தனது உத்தரவை ஒத்தி வைத்திருந்தது.
இன்றைய தீர்ப்பின் முக்கியத்துவம்:
இந்தநிலையில், இன்று மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு, "பிடிபட்ட அனைத்து தெருநாய்களையும் விடுவிக்க வேண்டும். நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்ய வேண்டும். அவற்றுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு, பின்னர் மக்களிடையே விடுவிக்கப்பட வேண்டும். மேலும் தெருநாய்கள் ஆக்ரோஷமாக மாறி பொது மக்களை கடித்தால், அவற்றை தனித்தனியாக சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் நீதிபதிகள் தங்கள் தீர்ப்பை வழங்கினர்.
நாய் பிரியர்கள் உற்சாகம்:
இந்த தீர்ப்பு நாய் பிரியர்களை உற்சாகமடையச் செய்துள்ளது. தெரு நாய்களையும் அகற்ற வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு எதிராக மிகவும் நேர்மையுடன் தெருக்களில் இறங்கி போராடினோம். இன்று நாங்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளோம் என டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நாய் பிரியர்கள் கூறினர்.
நீதிமன்றம் கூறிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன?
- நகராட்சி உத்தரவின் பிரிவு 12, 12.1 மற்றும் 12.2 ஐப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. நாய்களைப் பிடித்து, குடற்புழு நீக்க மருந்து, தடுப்பூசி போன்றவற்றைக் கொடுத்த பிறகு அதே பகுதியில் விடுவிக்க வேண்டும். ஆனால் ஆக்ரோஷமான அல்லது ரேபிஸ் பாதிக்கப்பட்ட நாய்கள் விடுவிக்கப்படாது.
- பொது இடங்களில் நாய்களுக்கு உணவளிப்பது தடைசெய்யப்படும். இதற்காக, ஒரு தனி பிரத்யேக உணவு மண்டலம் உருவாக்கப்பட வேண்டும். தவறான உணவு காரணமாக பல சம்பவங்கள் நடந்துள்ளது. எனவே தெரு நாய்களுக்கு உணவளிக்க ஒரு தனி மண்டலம் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
- நீங்கள் நினைத்த இடத்தில் எங்கு வேண்டும் என்றாலும் தெரு நாய்களுக்கு உணவளிக்க முடியாது. நாய்கள் தெருக்களில் சுதந்திரமாக சுற்றித் திரிய முடியாது.
- முந்தைய உத்தரவான பத்தி 13 ஐ மீண்டும் வலியுறுத்தி, எந்தவொரு நபரோ அல்லது அமைப்போ இந்த சேவைகளைத் தடுக்கக்கூடாது என்று திருத்தியது.
- மேலும், நாய் பிரியர்களும், அரசு சாரா நிறுவனங்களும் முறையே ₹ 25,000 மற்றும் ₹ 1 லட்சத்தை நீதிமன்ற பதிவேட்டில் டெபாசிட் செய்ய வேண்டும்.
- இது தவிர, யாராவது தெருநாய்களை தத்தெடுக்க விரும்பினால், அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் இதற்காக விண்ணப்பிக்கலாம். அதன் பிறகு விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், தெருநாய் வளர்க்க அனுமதி கிடைக்கும்.
- அனைத்து மாநிலங்களையும் மனதில் கொண்டு, உச்ச நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
சுருக்கமாக...
இந்த வழக்கில் மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை எதுவென்று பார்த்ததால், முதலாவதாக, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுக்குப் பிறகு இதுவரை பிடிபட்ட தெருநாய்களை விடுவிக்க வேண்டும். அவற்றுக்கு தடுப்பூசி போட வேண்டும், கருத்தடை செய்ய வேண்டும். இரண்டாவதாக வன்முறையில் ஈடுபடும் தெரு நாய்களை மற்றும் ரேபிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட தெருநாய்கள் தனி சிறைச்சாலையில் வைக்க வேண்டும். அவை விடுவிக்கப்படாது. மூன்றாவதாக உங்கள் பகுதியில் வசிக்கும் நாய்களுக்கு சரியான இடத்தில் உணவளிக்க வேண்டும். ஒரு தனி உணவு மண்டலத்தை உருவாக்குவது நகராட்சியின் பொறுப்பாகும்.
